Экс-студент университета им. Герцена признал вину по делу о госизмене
Даниил Галицкий (внесен в РФ в перечень террористов), бывший студент петербургского педагогического университета им. Герцена, получил 13 лет колонии за госизмену и терроризм, полностью признав вину.
Галицкий признал вину по обвинениям в государственной измене и оправдании терроризма, сообщает ТАСС. Галицкого приговорили к 13 годам лишения свободы. В правоохранительных органах отметили, что бывший студент признал вину и сотрудничал со следствием.
Собеседник агентства подчеркнул: «В качестве смягчающих обстоятельств судом было учтено признание подсудимым вины, а также его сотрудничество с правоохранительными органами в ходе предварительного следствия по уголовному делу. Отягчающих обстоятельств судом установлено не было».
Дело рассматривалось в закрытом режиме, детали обвинения не раскрываются. Галицкий ранее был внесён в перечень террористов и экстремистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный военный суд в Власихе признал законным приговор студенту университета Герцена Даниилу Галицкому. Суд осудил Галицкого к 13 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и оправдании терроризма.