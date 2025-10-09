Экс-студент университета им. Герцена признал вину по делу о госизмене

Tекст: Ольга Иванова

Галицкий признал вину по обвинениям в государственной измене и оправдании терроризма, сообщает ТАСС. Галицкого приговорили к 13 годам лишения свободы. В правоохранительных органах отметили, что бывший студент признал вину и сотрудничал со следствием.

Собеседник агентства подчеркнул: «В качестве смягчающих обстоятельств судом было учтено признание подсудимым вины, а также его сотрудничество с правоохранительными органами в ходе предварительного следствия по уголовному делу. Отягчающих обстоятельств судом установлено не было».

Дело рассматривалось в закрытом режиме, детали обвинения не раскрываются. Галицкий ранее был внесён в перечень террористов и экстремистов.

