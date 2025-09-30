Заявляя о желании мира на Украине, Трамп расписывается в собственном лицемерии

Сергей Лебедев
«Исламское НАТО» не будет создано никогда
Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.
Тимофей Бордачёв
Запад научился генерировать пандемии страха
Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.
Дмитрий Самойлов
Почему люди стали доверять полиции
В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.