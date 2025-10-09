Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Путин и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во время личной встречи уделили особое внимание вопросам безопасности на Ближнем Востоке и в регионе Центральной Азии, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, одним из ключевых вопросов стала ситуация в Афганистане. «Прежде всего, наш президент и президент Таджикистана обсуждали ситуацию в Афганистане – понятно, Афганистан граничит с Таджикистаном», – заявил Ушаков в беседе с Первым каналом, передает ТАСС.
Кроме того, стороны обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке, учитывая план урегулирования, предложенный президентом США Дональдом Трампом, который касается сектора Газа.
Ранее в ходе визита президента России Владимира Путина в Душанбе РФ и Таджикистан подписали новые соглашения о сотрудничестве, включая договоры по развитию трудовой миграции. Кроме того, президенты России и Таджикистана приняли совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства и союзничества между странами.