Синоптик объявил дату начала 30-градусных морозов в Москве

Синоптик Ильин объявил дату начала 30-градусных морозов в Москве
В ближайшие выходные и на Крещение мороз в столичном регионе ослабнет, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, а с 23 января морозы усилятся.
По словам специалиста, на выходных 17 и 18 января температура будет даже чуть выше нормы: днём –13…–8 градусов, хотя в ночь на воскресенье опустится до –23…–18 градусов, поделился Ильин с RT.
«В ночь на Крещение, 19 января, мороз ослабнет. Температура составит –16…–11 градусов. Ожидается небольшой снег. Днём по Московской области потеплеет до -9…-4 градусов», – отметил он.
Ильин добавил, что, согласно прогнозам, морозы в регионе достигнут –30...–25 градусов с 23 января.
