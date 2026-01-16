Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.12 комментариев
Депутат Бессараб напомнила о короткой рабочей неделе в ближайшем времени
В феврале наступит четырехдневная рабочая неделя, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Ближайшая короткая рабочая неделя в РФ будет в феврале, россияне будут работать четыре дня - с 24 по 27 февраля, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Ближайшая короткая рабочая неделя ждёт работающих россиян уже в феврале – с 24 по 27 февраля», – сказала она РИА «Новости».
Бессараб уточнила, что с учетом праздничного и выходного понедельника 23 февраля, рабочая неделя составит четыре дня.
