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    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как борясь со злом не умножить зло

    Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.

    10 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов США начали великую географическую войну

    Разночтения географических названий – обычное дело в условиях имперских завоеваний и при сопутствующем столкновении цивилизаций. Однако за XX век мы проделали большой труд по стандартизации названий и унификации топографических обозначений. Трамп начал всё заново.

    4 комментария
    5 февраля 2025, 17:46 • Новости дня

    Назван объем поставок российского СПГ в ЕС в январе

    Поставки российского СПГ в ЕС в январе превысили 2 млрд кубометров

    Tекст: Валерия Городецкая

    В январе поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза достигли 2,054 млрд кубометров, свидетельствуют данные европейского аналитического центра Bruegel.

    По данным Bruegel, этот показатель оказался чуть ниже уровня декабря 2024 года, когда импорт составил 2,16 млрд кубометров. Однако он практически соответствует данным за аналогичный период прошлого года, когда в январе было импортировано 2,059 млрд кубометров российского СПГ, передает ТАСС.

    Ранее агентство Reuters сообщало, что несколько стран Европейского союза не поддержали инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

    Газета Financial Times писала, что Германия продолжает получать российский сжиженный природный газ через страны ЕС, скрывая его происхождение, несмотря на отказ от прямых поставок. При этом газета Politico сообщала, что Евросоюз решил не вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций, ограничившись лишь некоторыми терминалами.

    5 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Зеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта

    Зеленский заявил об отказе проводить выборы на Украине до окончания горячей стадии конфликта

    Зеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта
    @ Dominika Zarzycka/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Зеленский заявил, что выборы на Украине не состоятся до завершения горячей стадии конфликта, сославшись на необходимость изменения Конституции для их проведения в условиях войны.

    По словам Зеленского выборы на Украине не будут проводиться, пока не завершится горячая стадия конфликта и не будет снято военное положение, передает ТАСС.

    Такое заявление он сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, отвечая на вопросы о своей легитимности. Зеленский подчеркнул, что не против выборов, но для их проведения необходимо изменение Конституции. Он также отметил, что «если прекратить военное положение сейчас, большая часть армии вернется домой, к своим семьям».

    До этого советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что план США по Украине провалится, если будет ограничен лишь прекращением огня и выборами. Литвин подчеркнул, что Киев недоволен поверхностностью предложенного подхода к урегулированию конфликта и ждет от партнеров более серьезной инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к концу 2025 года, включая и парламентские, и президентские выборы.

    Келлог также подчеркивал существование надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который имеет значимость для национальной безопасности США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США собираются провести встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию.

    Президент России Владимир Путин указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией и утратил легитимность.

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    5 февраля 2025, 11:22 • Новости дня
    Поставки первых самолетов Ту-214 запланированы на 2025 год

    Алиханов сообщил о поставках первых Ту-214 в 2025 году

    Поставки первых самолетов Ту-214 запланированы на 2025 год
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В 2025 году планируется начать поставки первых самолетов Ту-214 в соответствии с комплексной программой развития авиапромышленности России, сообщил в ходе национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

    Первые поставки самолетов Ту-214 запланированы на этот год, что стало возможным благодаря комплексной программе развития авиационной промышленности России, передает ТАСС.

    Между тем Алиханов, а также министр энергетики Сергей Цивилев попали в список кандидатов на избрание в совет директоров Газпрома. В перечне также присутствуют такие фигуры, как председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков и председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

    Присутствующий в текущем составе совета директоров первый вице-премьер Денис Мантуров не был включен в новый список кандидатов. Также осенью прошлого года экс-глава Минэнерго Николай Шульгинов покинул совет директоров Газпрома.

    Самолет Ту-214, оснащенный новыми российскими комплектующими, успешно совершил первый полет, который длился 1 час 10 минут.

    Ранее самолет Ту-214 с бортовым номером 64509 эксплуатировался авиакомпанией «Трансаэро» и прекратил полеты в 2015 году. В июне 2024 года он вновь был введен в строй после восстановления летной годности, а в июле его отправили на Минский завод гражданской авиации № 407 для перекраски в новую ливрею ОАК.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    5 февраля 2025, 02:40 • Новости дня
    Зеленский сообщил о 45 тыс. погибших в ВСУ

    Зеленский рассказал о 45 тыс. погибших и 390 тыс. раненых в ВСУ

    Зеленский сообщил о 45 тыс. погибших в ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    С начала полномасштабной военной операции вооруженные силы Украины потеряли 45,1 тыс. военнослужащих убитыми и около 390 тыс. раненными, заявил президент Владимир Зеленский, отметив, что некоторые бойцы получали ранения несколько раз.

    Владимир Зеленский, президент Украины, в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил о больших потерях вооруженных сил Украины на фронте, передает ТАСС. По его словам, количество погибших составило 45,1 тыс. человек, а количество раненных - 390 тыс.

    «Относительно наших потерь: точные цифры очень важны для нас. 45 100 человек погибли, и около 390 тыс. случаев ранений», – сказал Зеленский в интервью. Он также пояснил, что количество ранений превышает количество раненых, так как некоторые военнослужащие получили ранения несколько раз после возвращения на фронт.

    Напомним, в декабре прошлого года Зеленский выступил с заявлением, в котором опроверг данные, озвученные президентом США Дональдом Трампом, касающиеся потерь украинских войск.  Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 43 тыс. военных на поле боя, а число ранений составило 370 тыс. случаев. До этого Трамп заявил, что украинская армия потеряла 400 тыс. военнослужащих за годы конфликта. В феврале Зеленский заявил об «огромных потерях» ВСУ и подтвердил численность армии в 800 тыс. человек. В начале января Минобороны России сообщало, что украинские войска в 2024 году потеряли около 593 тыс. 410 военнослужащих. Самые большие потери зафиксированы с 26 октября по 1 ноября.

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    5 февраля 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин изменил статус военных округов
    Путин изменил статус военных округов
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, в результате которого военные округа утратили межвидовой статус.

    В документе указано, что из пункта 1 должно быть исключено слово «межвидовым», передает ТАСС. Это означает, что части и соединения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) больше не подчиняются напрямую военным округам.

    Вместе с тем указ устанавливает прямое подчинение военной полиции военным округам.

    В июне прошлого года Минобороны предложило лишить военные округа статуса межвидового объединения.

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    4 февраля 2025, 21:39 • Новости дня
    Уволившаяся чиновница Минпросвещения вновь высказалась о дискотеках в школах

    Уволившаяся чиновница Минпросвещения Агре вновь выразила надежду на возвращение дискотек в школы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наталья Агре, покидая пост директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения, снова выразила надежду на возвращение школьных дискотек, подчеркнув их важность для развития неформального общения и творчества среди детей.

    «Да, я очень надеюсь, что школьные дискотеки вернутся. Дети будут готовить списки песен, игра на гитаре и других инструментах станет опять популярной у детей, а девочки и мальчики будут ждать этих прекрасных неформальных мероприятий, чтобы пригласить на танец и проводить домой», – заявила она, передает ТАСС.

    Кроме того, она добавила, что видит в этих мероприятиях не только развлечение, но и возможность для детей завести дружбу и даже начать отношения, которые могут перерасти в нечто большее во взрослой жизни. Агре выразила надежду, что школьная любовь сможет пронестись через годы и стать основой для создания крепких семей.

    Наталья Агре ранее высказалась о важности создания условий для начала романтических отношений у детей, подчеркивая роль школьных дискотек, которые могут стать основой для этих условий. Позже она сообщила о своем увольнении.

    Первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что в 16-17 лет романтические отношения вообще не нужно провоцировать, так как первая школьная любовь, как правило, ничем хорошим не заканчивается.

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    5 февраля 2025, 09:56 • Новости дня
    Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 52%

    Запасы газа в европейских ПХГ снизились до 51,97% с начала февраля

    Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 52%
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 52%, хотя поступления сжиженного природного газа с терминалов в трубопроводы достигли рекордного уровня.

    Запасы газа в европейских подземных хранилищах снизились до 51,97%, что на 7,39 процентных пункта ниже среднего показателя за последние пять лет на аналогичную дату. В то же время подача сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы достигла рекордных значений, сообщает ТАСС.

    С начала отопительного сезона страны Евросоюза уже отобрали из хранилищ порядка 51 млрд кубометров газа. В начале февраля отбор составил 761 млн кубометров в день, что на 25% выше среднего значения на этот период за последние пять лет.

    Несмотря на высокие темпы расхода газа, ситуация в регионе далека от критической, так как общий объем газа в хранилищах сейчас является четвертым по величине для начала февраля за всю историю наблюдений – 57,7 млрд кубометров.

    Кроме того, в январе ветрогенерация обеспечивала в среднем 21% электроэнергии в Евросоюзе, но в начале февраля эта доля снизилась до 9%. На фоне снижения запасов газа в хранилищах средняя цена закупки выросла с 489 долларов в декабре до 565 долларов в начале февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия пообещала предоставить Словакии транзитные мощности для газа из России, фон дер Ляйен заявила о плане ЕС полностью отказаться от российского газа, а запасы газа в Латвии, Венгрии и Чехии упали ниже 60%.

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    4 февраля 2025, 22:49 • Новости дня
    Захарова назвала Зеленского маньяком из-за желания иметь ядерное оружие

    Захарова обвинила Зеленского в ядерных фантазиях

    Захарова назвала Зеленского маньяком из-за желания иметь ядерное оружие
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем маньяка, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, прокомментировав слова главы киевского режима о желании получить атомные боеголовки за отказ принять Украину в НАТО.

    По мнению Захаровой, Зеленский рассматривает планету как объект своих больных фантазий. «Его слова доказывают, что атомные станции для него – это не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, необходимое киевскому режиму для шантажа», – подчеркнула дипломат в Telegram.

    Ранее Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО. «Дайте нам ядерное оружие и ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить РФ», – сказал президент Украины в интервью CNN.

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    5 февраля 2025, 00:34 • Новости дня
    МВД получило полномочия выдворять мигрантов

    МВД сможет выдворять мигрантов без суда за нарушения законодательства

    МВД получило полномочия выдворять мигрантов
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    МВД России получило полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за определенные правонарушения.

    В России вступил в силу закон, который предоставляет Министерству внутренних дел полномочия принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает ТАСС. Ранее такие решения могли принимать только судьи или должностные лица погранслужбы при въезде в Россию.

    Новые полномочия получат начальники и заместители глав территориальных органов МВД, а также руководители структурных подразделений по миграции и контролю за оборотом наркотиков.

    Теперь за правонарушения, такие как несоблюдение правил въезда или нарушение режима пребывания, мигрантов смогут выдворять начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители. Закон также предусматривает возможность обжалования постановления о выдворении в суде в течение десяти дней с момента его получения. Подпись на постановлении будет являться подтверждением его получения.

    Кроме выдворения мигрантов за пределы страны, закон вводит полномочия по помещению мигрантов в специальные учреждения на сорок восемь часов. Также устанавливается ответственность для физических и юридических лиц за оказание запрещенных услуг иностранным гражданам, включенным в реестр контролируемых лиц.

    Ранее сообщалось, что в прошлом году по решению судов из-за нарушений миграционного законодательства по решению судов Россию покинули свыше 80 тыс. мигрантов.


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    4 февраля 2025, 18:54 • Новости дня
    Начата работа над единой линейкой учебников по русскому языку и литературе
    Начата работа над единой линейкой учебников по русскому языку и литературе
    @ Екатерина Сычков/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России совместно с Министерством просвещения начал работу над созданием единой линейки школьных учебников по русскому языку и литературе.

    Советник президента и председатель совета Елена Ямпольская заявила, что уже разработаны принципиально новые подходы к подаче материала, передает ТАСС со ссылкой на Кремль. Также были проведены встречи с экспертами и преподавателями для обсуждения концепции будущих учебников.

    В январе в Москве прошла презентация нового учебного пособия «Военная история России», изданного Российским военно-историческим обществом под редакцией помощника президента России Владимира Мединского.

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Минпросвещения Сергей Кравцов презентовал новые учебники по истории для учащихся 5–9-х классов и студентов колледжей.

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    5 февраля 2025, 04:50 • Новости дня
    Очевидец рассказал о расстрелах мирных жителей в Новогродовке

    Житель Новогродовки сообщил о расстреле четверых мирных жителей украинскими военными

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ расстреляли четверых мирных жителей Новогродовки до освобождения поселка российскими войсками, сообщил очевидец Сергей Сиденко.

    По его словам, украинские военные расстреляли четверых мирных жителей до освобождения города российскими войсками, передает РИА «Новости». «Украинцы застрелили четверых пацанов в подвале, в убежище. Полтора месяца они там провалялись, никто не мог их достать, чтобы хотя бы похоронить. Хлопцы моего возраста, 30-35 лет», – сообщил Сиденко.

    Он добавил, что из-за активных боевых действий тела расстрелянных оставались в подвале более месяца. Лишь недавно удалось их захоронить в ближайшем дворе. «Метр на метр вырыли, в пакетах трупы так положили, вчетвером их и похоронили в одной могиле. Взяли крест и поставили крест там. Прям на табличке все четыре имени написали», – добавил он.

    Ранее в России осудили двух украинских боевиков за теракты в Курской области. Также сообщалось, что украинский военный признался в убийстве мирного жителя Русского Поречного.

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    4 февраля 2025, 22:12 • Новости дня
    Несколько стран предложили Трампу помощь в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Трампа рассматривает предложения от разных стран по оказанию помощи в урегулировании конфликта на Украине, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

    «Поразительно, что половина мира пытается помочь президенту Трампу покончить с этим конфликтом и завершить его справедливым способом, предотвращающим новые войны. Мы получаем всевозможные запросы, но пока мне нечего подтвердить или сообщить», – приводит ТАСС слова Уолтца.

    Помощник президента США добавил, что предложения поступают из разных уголков мира, но подробностей не раскрыл.

    Накануне в Кремле сообщили, что возможные варианты состава участников переговоров по украинскому вопросу не обсуждались. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Москве исходят из того, что украинский президент Владимир Зеленский запретил себе вести переговоры с Россией.

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    5 февраля 2025, 03:07 • Новости дня
    Суд раскрыл детали изготовления поддельных документов для убийства Дугиной

    Дизайнер Сучков получал 50 рублей за страницу поддельного документа, который использовали убийцы Дугиной

    Tекст: Максим Попов

    Дизайнер Андрей Сучков, осужденный за создание поддельных документов, использованных для убийства Дарьи Дугиной, получал за свои услуги по 50 рублей за каждую страницу.

    Андрей Сучков, один из участников дела об изготовлении поддельных документов, использованных в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, получал 50 рублей за каждую страницу, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы уголовного дела. Сучков полностью признал факт создания электронного макета официального документа на имя Юлии Зайко.

    По данным следствия, в январе 2022 года Сучков получил предложение через мессенджер Telegram за денежное вознаграждение заполнять графические шаблоны. После согласия его включили в групповой чат, где один из пользователей отправлял текстовую информацию, а Сучков создавал графический шаблон документа. За свою работу он получал 50 рублей за страницу.

    В августе 2022 года в городе Арамиле Свердловской области Сучков, совместно с Андреем Кузнецовым, изготовил электронный шаблон украинского свидетельства о регистрации транспортного средства для автомобиля Mini Cooper. Этот документ, как полагает следствие, позже был использован для организации убийства Дугиной.

    Украинка Наталья Вовк, находясь на территории России, использовала документы на имя Юлии Зайко. Сучков и Кузнецов были осуждены на три года и шесть месяцев за изготовление поддельных документов в составе группы лиц.

    Ранее сообщалось, что осужденный по делу Дугиной признал, что узнал о своем участии в преступлении из новостей, когда речь зашла о поддельных документах на автомобиль обвиняемой Натальи Вовк.

    Напомним, в августе 2022 года в Москве убили журналистку Дарью Дугину. По данным ФСБ, убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже она покинула Россию на автомобиле. Ее сообщником стал другой украинский гражданин Богдан Цыганенко. Вовк и Цыганенко включены в перечень террористов.

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    5 февраля 2025, 00:22 • Новости дня
    Медведчук заявил о роли России в обретении украинцами Родины

    Медведчук заявил, что Россия дает украинцам Родину, а Запад видит их рабочими

    Tекст: Максим Попов

    Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Запад рассматривает украинцев как рабочую силу и пушечное мясо, тогда как Россия становится для них настоящей Родиной, предлагая развитие на много поколений вперед.

    Виктор Медведчук, председатель совета движения «Другая Украина», в своей статье для «Комсомольской правды» выразил мнение, что Запад видит в гражданах Украины лишь чернорабочих и пушечное мясо. По его словам, украинский народ в России традиционно обретает Родину, за которую не стыдно ни перед Европой, ни перед Америкой.

    Медведчук подчеркивает, что в России бывшие украинцы становятся россиянами, где государство предоставляет возможности развития на много поколений вперед. Он также отметил, что Европа теряет свое лидерство из-за ограниченности и алчности своей элиты. «Европа, куда якобы идет Украина Зеленского, видит в украинцах чернорабочих и пушечное мясо, а в России украинский народ традиционно обретает свою Родину», – заявил он.

    Политик утверждает, что мир на Украине могут принести только российские вооруженные силы. Чтобы защитить и обеспечить национальную безопасность, России необходимо выполнить цели по искоренению нацистского режима и нацистской идеологии в стране, а также демилитаризации территории, что, по его словам, невозможно без контроля над историческими русскими землями.

    До этого Медведчук сравнил ситуацию на Украине с событиями Руины XVII века.


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    5 февраля 2025, 16:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило о возвращении из плена 150 российских военнослужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

    Россия и Украина 5 февраля провели обмен военнопленными, в результате которого на родину вернулись 150 российских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале российского Минобороны. В обмен были переданы 150 украинских военных.

    В настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также они получили возможность связаться с родственниками. Ожидается, что вскоре они будут отправлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

    В ведомстве добавили, что Объединенные Арабские Эмираты оказали посреднические усилия гуманитарного характера, способствовавшие возвращению военнопленных.

    В январе Россия и Украина провели обмен военнопленными, в результате которого 25 военнослужащих вернутся в Россию и на Украину с каждой стороны.

    Министерство обороны России представило кадры возвращения российских военных, освобожденных в рамках первого обмена пленными с Украиной в этом году, среди которых есть свидетельства о жестоком обращении в плену.

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    5 февраля 2025, 14:14 • Новости дня
    Росавиация: Экипаж самолета AZAL сам выбрал Актау для аварийной посадки

    Росавиация: Отчет Минтранса Казахстана подтвердил выбор экипажем самолета AZAL аэродрома в Актау

    Росавиация: Экипаж самолета AZAL сам выбрал Актау для аварийной посадки
    @ Azamat Sarsenbayev/AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Отчет Минтранса Казахстана подтвердил, что экипаж AZAL сам выбрал Актау для посадки, игнорируя предложения диспетчеров, сообщает Росавиация.

    По данным ведомства, опубликованный Министерством транспорта Казахстана отчет по крушению самолета AZAL подтвердил, что экипаж самостоятельно выбрал аэропорт Актау в качестве запасного аэродрома для посадки, передает ТАСС.

    Во время инцидента пилот самолета сообщил российским диспетчерам о столкновении с птицами и взрыве кислородного баллона.

    Несмотря на это, экипаж не воспользовался предложенными российскими диспетчерами альтернативными аэропортами в Махачкале и Минеральных Водах, которые были готовы принять самолет.

    В Росавиации добавили, что техническая готовность аэропортов в Махачкале и Минеральных Водах позволяла безопасно осуществить посадку, однако экипаж принял решение о посадке в Актау. Это подтверждает предварительные данные о том, что выбор запасного аэропорта был сделан исключительно экипажем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о расследовании причин крушения самолета Azerbaijan Airlines около аэропорта Актау.

    Отчет указывает на обнаружение ряда «посторонних металлических объектов». Для определения природы и происхождения этих повреждений потребуется проведение дополнительных исследований и экспертиз.

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    Китай решил практически отказаться от закупки энергоресурсов из США. В ответ на торговые тарифы США Пекин ввел собственные пошлины на американские СПГ, нефть и уголь. Новая тарифная война между двумя крупнейшими экономиками может еще больше перекроить мировую торговлю и энергетические потоки. Как России может быть выгоден этот конфликт держав? Подробности

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    Трамп и Орбан ударили в самое уязвимое место Евросоюза

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил «конец всему тому, что пытались навязать брюссельские бюрократы». Он празднует введение в США повышенных тарифов на товары из Евросоюза, так как считает, что Венгрию это не коснется, а в мировой торговле наступят новые времена – плохие времена для руководства ЕС. Прав ли он? Увы, не факт. Подробности

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    Военные–первопроходцы. Как братья-близнецы после СВО строят мирную жизнь в деревне

    Возвращение участников специальной военной операции к мирной жизни приобретает все большую значимость для регионов России – для каждой малой родины многочисленных героев СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД познакомился с семьей Пономаревых, где за ленточкой были все четыре сына. Двое из них – Александр и Анатолий – уже вернулись к прежней работе в агрохозяйстве, откуда два с половиной года назад ушли по мобилизации. Подробности

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    Трамп реанимирует USAID через его убийство

    Оппоненты Трампа потрясены: президент Трамп решился закрыть USAID – организацию, которая тратила десятки миллиардов долларов по всему миру, распространяя «мягкую силу» США. В Конгрессе уже называют происходящее «наглыми авторитарными действиями» и требуют от Трампа отменить упразднение агентства. Зачем Трамп пошел на такое – и действительно ли USAID будет окончательно закрыто? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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