Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.0 комментариев
Назван объем поставок российского СПГ в ЕС в январе
Поставки российского СПГ в ЕС в январе превысили 2 млрд кубометров
В январе поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза достигли 2,054 млрд кубометров, свидетельствуют данные европейского аналитического центра Bruegel.
По данным Bruegel, этот показатель оказался чуть ниже уровня декабря 2024 года, когда импорт составил 2,16 млрд кубометров. Однако он практически соответствует данным за аналогичный период прошлого года, когда в январе было импортировано 2,059 млрд кубометров российского СПГ, передает ТАСС.
Ранее агентство Reuters сообщало, что несколько стран Европейского союза не поддержали инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.
Газета Financial Times писала, что Германия продолжает получать российский сжиженный природный газ через страны ЕС, скрывая его происхождение, несмотря на отказ от прямых поставок. При этом газета Politico сообщала, что Евросоюз решил не вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций, ограничившись лишь некоторыми терминалами.