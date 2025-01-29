Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.0 комментариев
Politico: Евросоюз не запретил импорт СПГ из России
Politico: Евросоюз не включил полный запрет импорта СПГ из России в новые санкции
Евросоюз решил не вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций, ограничившись лишь некоторыми терминалами, пишет Politico.
Евросоюз не стал включать полный запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в свой новый пакет санкций, передает ТАСС.
Согласно данным Politico, Еврокомиссия намерена представить проект шестнадцатого пакета антироссийских санкций в среду.
Ожидается, что в него войдут ограничения, касающиеся терминалов по приему СПГ, которые не подключены к общей газораспределительной сети ЕС. Это значит, что большинство импорта российского СПГ останется вне зоны действия новых санкций.
Таким образом, новые меры, предложенные Еврокомиссией, не затрагивают все аспекты импорта российского СПГ, сохраняя значительную часть поставок неизменной, несмотря на критические высказывания со стороны некоторых стран ЕС.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Севим Дагделен назвала санкции ЕС против России саморазрушительными для Германии. Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение продлить еще на полгода санкции против России, срок действия которых истекает 31 января.