Цена серебра впервые в истории превысила 49,82 доллара за унцию

Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Биржевая цена на серебро выросла почти на 2% и впервые в истории превысила отметку в 49,82 доллара за тройскую унцию, передает РИА «Новости».
По состоянию на 16.11 по московскому времени декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 1,6% относительно предыдущего закрытия и достиг 49,78 доллара за унцию. Минутами ранее стоимость впервые с апреля 2011 года достигла 49,82 доллара, а затем установила максимум на уровне 49,955 доллара за унцию.
В то же время декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличился на 4,3 доллара, или на 0,11%, до 4075,4 доллара за тройскую унцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее биржевая цена золота превысила отметку 3 тыс. 900 долларов впервые в истории.