Биржевая цена золота впервые превысила отметку 3900 долларов
Стоимость декабрьских фьючерсов на золото обновила абсолютный максимум на фоне утренних торгов, превысив рубеж в 3900 долларов за унцию, следует из данных торгов.
Биржевая цена золота впервые в истории превысила 3900 долларов за тройскую унцию, передает РИА «Новости». По данным на 7.08 по московскому времени, декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex вырос на 0,39% или на 14,97 доллара, составив 3888,17 доллара за унцию. В ходе утренних торгов был зафиксирован новый исторический максимум – 3903,45 доллара за тройскую унцию. Такой рост объясняется изменениями в мировой экономике и колебаниями спроса на драгоценные металлы. Одновременно стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличилась на 1,48% и достигла 47,33 доллара за унцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые рынки переживают лучший для золота год за последние пятьдесят лет. Цена золота обновила исторический максимум после того, как Федеральная резервная система США снизила учетную ставку.