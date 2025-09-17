Цена золота обновила максимум после решения ФРС о понижении учетной ставки

Tекст: Вера Басилая

Биржевая цена на золото достигла нового исторического максимума после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы США, передает РИА «Новости». В ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex стоимость декабрьского фьючерса на золото поднималась до рекордных 3 743,67 доллара за тройскую унцию.

К 21:17 по московскому времени цена декабрьского контракта снизилась и составила 3 721,9 доллара за тройскую унцию, что на 3,2 доллара или 0,1% ниже уровня предыдущего закрытия. Несмотря на это снижение, обновленный максимум был зафиксирован буквально минутами ранее.

На фоне роста цен на золото, декабрьский фьючерс на серебро снижался на 1,58% и стоил 42,255 доллара за унцию в тот же момент торгов. Рост интереса к золоту участники рынка связывают с изменением политики ФРС США.

Федеральная резервная система США объявила о снижении ключевой ставки

На торгах утром 2 сентября стоимость декабрьского фьючерса на золото достигла нового рекорда и превысила отметку 3 578 долларов за унцию.