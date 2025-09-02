Цена на золото обновила исторический максимум на торгах Comex

Стоимость золота на Comex достигла рекордных 3 578,2 долларов за унцию

Tекст: Мария Иванова

Биржевая цена на золото продолжила расти утром вторника, новая историческая вершина зафиксирована на уровне 3 578,2 долларов за тройскую унцию, передает РИА «Новости».

На 8.18 декабрьский фьючерс на золото на бирже Comex торговался по 3 566 долларов за унцию, что на 20,2 доллара выше предыдущего закрытия.

Сентябрьский фьючерс на серебро вырос на 2,49%, установив цену 41,737 доллара за унцию. Котировки золота поддерживаются ожиданиями по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США. Заседание ФРС состоится 16-17 сентября, а 90% аналитиков прогнозируют снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов – до диапазона 4-4,25%.

По словам стратега UBS Group AG Джони Тевеса, которого цитирует Bloomberg, «наш базовый сценарий предполагает, что золото продолжит достигать новых максимумов в ближайшие кварталы. Снижение процентных ставок, слабые экономические данные, сохраняющаяся повышенная макроэкономическая неопределенность и геополитические риски усиливают роль золота как инструмента диверсификации портфеля».

Напомним, в августе фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года выросли до максимальных значений, контракт преодолел психологическую отметку в 3 450 долларов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, доллар демонстрирует историческое падение на фоне роста других активов, в частности золота. Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что стоимость золота достигла исторического максимума, а объемы операций с золотыми слитками выросли более чем в два раза.