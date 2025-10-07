Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.0 комментариев
Жители Мелитополя остались без электричества
В Мелитополе отключена подача электричества во всех районах
Временный административный центр Запорожской области полностью лишился электроснабжения, из-за чего остановили работу светофоры и все объекты инфраструктуры.
Город Мелитополь оказался полностью обесточен, сообщает ТАСС
Электричество пропало во всех районах, включая многоквартирные дома и социальные учреждения. Светофоры на городских дорогах перестали функционировать, что существенно затруднило движение транспорта.
Причины отключения не уточняются, информация о сроках восстановления электроснабжения пока отсутствует.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о кратковременном характере сбоя и обратился к жителям с просьбой проявить терпение. По его словам, «кратковременное отключение электроэнергии в Запорожской области» наблюдается в нескольких населенных пунктах. Он подчеркнул, что специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
Как писалагазета ВЗГЛЯД, месяц назад в ряде населенных пунктов Запорожской области произошли перебои с электроэнергией из-за сильной грозовой активности. Энергоснабжение Мелитополя было тогда восстановлено через неколько дней.