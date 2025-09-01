Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОСу такой сценарий не нужен.0 комментариев
Балицкий сообщил о массовых перебоях в электроснабжении Запорожской области
В ряде населенных пунктов Запорожской области ночью возникли перебои с электроэнергией, причиной которых могла стать сильная грозовая активность, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Частичное отключение электроснабжения произошло в населенных пунктах Запорожской области, сообщил Балицкий в Telegram-канале.
Губернатор региона сообщил, что причины инцидента выясняются, а энергетики уже занимаются восстановительными работами.
По его словам, перебои с электричеством зафиксированы на большей части территории области, предварительно их вызвала грозовая активность в северной части региона. Специалисты ПАО «Россети» и АО «ЮЗЭСК» направились к местам предполагаемых повреждений для осмотра и уточнения характера поломок. После обследования начнутся восстановительные работы.
Балицкий обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие и заверил, что электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.
Ранее подача электроэнергии на всей территории Запорожской области была восстановлена после перебоев, вызванных атакой.