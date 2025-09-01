Балицкий сообщил о массовых перебоях в электроснабжении Запорожской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Частичное отключение электроснабжения произошло в населенных пунктах Запорожской области, сообщил Балицкий в Telegram-канале.

Губернатор региона сообщил, что причины инцидента выясняются, а энергетики уже занимаются восстановительными работами.

По его словам, перебои с электричеством зафиксированы на большей части территории области, предварительно их вызвала грозовая активность в северной части региона. Специалисты ПАО «Россети» и АО «ЮЗЭСК» направились к местам предполагаемых повреждений для осмотра и уточнения характера поломок. После обследования начнутся восстановительные работы.

Балицкий обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие и заверил, что электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.

Ранее подача электроэнергии на всей территории Запорожской области была восстановлена после перебоев, вызванных атакой.