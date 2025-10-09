Мишустин: Самозанятые смогут добровольно застраховаться в Соцфонде с 2026 года

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, такие изменения в законодательстве позволят самозанятым оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности, передает РИА «Новости».

Мишустин отметил: «Сегодня рассмотрим изменения в законодательство, которыми предусмотрено, что со следующего года самозанятые граждане смогут оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности. Для чего с 1 января будет предоставлена возможность добровольно застраховаться в Социальном фонде и самостоятельно перечислять соответствующие ежемесячные взносы».

Премьер подчеркнул, что решение об участии останется за самозанятым, и в случае болезни или травмы он сможет получать пособие по нетрудоспособности. Максимальный размер такого пособия в год можно будет выбрать – 35 тыс. или 50 тыс. рублей.

Размер ежемесячных взносов составит около 1300 или 1900 рублей. При этом, если не потребуется оформлять больничный лист дольше полутора лет, можно будет платить меньшие суммы. Этот механизм для самозанятых пока будет работать в режиме эксперимента до конца 2028 года.

В пресс-службе правительства ранее сообщили, что власти России не планируют менять режим работы и налогообложения самозанятых до 2028 года.

В четверг сенаторы предложили правительству завершить эксперимент с налоговым режимом для самозанятых к 2026 году, соответствующая инициатива изложена в постановлении Совета Федерации по итогам доклада министра экономического развития Максима Решетникова.

Ранее сообщалось, что самозанятые, а также представители малого и среднего бизнеса теперь смогут воспользоваться кредитными каникулами, доступными предприятиям любых отраслей. Также в Госдуме предлагали разрешить самозанятым сдавать в аренду нежилые помещения с применением специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».