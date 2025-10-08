Супруги Тихановские надоели Литве

Tекст: Станислав Лещенко

Когда в 2020 году Литва согласилась принять на своей территории «законного президента Беларуси Светлану Тихановскую», в Вильнюсе надеялись, что скоро она с триумфом вернется в Минск, а законный глава государства Александр Лукашенко будет свергнут. Однако эти надежды не оправдались.

Хуже того – офис Тихановской оказался источником проблем для самой Литвы. Ведь он стал центром притяжения для змагаров, придерживающихся идеологии «литвинства» – по их мнению, «демократическая Беларусь» обязана будет вернуть свои исторические земли, «незаконно отторгнутые» современной Литовской Республикой. Сама Тихановская уверяла, что она отрицательно относится к «литвинству». Однако когда в этом году ее офис организовал производство и продажу «паспортов свободной Беларуси», которые украшала символика, очень похожая на литовскую государственную, «президентку» заподозрили в неискренности.

Проблемы Тихановской усилились, когда Лукашенко помиловал и выпустил на свободу ее супруга Сергея, тут же перебравшегося в Вильнюс. Тихановский устроил откровенную клоунаду, затеяв сбор средств на «мощный удар по лукашизму», а потом призвал змагаров создавать на территории других государств, в том числе в Литве, свои «острова» – автономные анклавы. Это опять же было воспринято как покушение на суверенитет Литвы.

Все это стало раздражать руководство Литвы. Депутат Сейма Литвы Витаутас Синица (глава радикальной партии «Национальное объединение») призвал лишить офис Светланы Тихановской аккредитации в стране. По мнению Синицы, чета Тихановских «использует наше гостеприимство и добрую волю не для развития добрососедских отношений, а для создания некой альтернативной Беларуси внутри Литвы».

Синица полагает, что план литовских властей по «использованию» Тихановской и ее офиса для «построения прозападной и демократической» Беларуси провалился. «Оглядываясь назад, мы сегодня видим, что Литва ничего не достигла в этом направлении, и этот подход не сработал. Литве следует искать новые методы», – призвал политик.

Сейчас «президент Света» трудится, не покладая языка, чтобы хоть как-то понравиться литовцам. За последнее время она сделала ряд соответствующих заявлений. Например, вновь поклялась, что не разделяет идей «литвинизма». А кроме того, взялась за изучение литовского языка – потому, что, по ее словам, понимает, что «сейчас это (незнание ею литовского после пяти лет проживания в стране – прим. ВЗГЛЯД) выглядит плохо». Однако, невзирая на эти посулы,

уровень популярности четы Тихановских в Литве крайне низок.

В ходе прямого эфира, устроенного для Тихановской на литовской радиостанции LRT, слушатели обрушили на нее холодный душ: семь из девяти звонков в студию были сделаны людьми, высказавшими резкую критику и насмешки. Литовцы требовали, чтобы Тихановская отчиталась, на какие средства она живет, а также спрашивали, на чем основана ее уверенность, что именно она победила на президентских выборах в Белоруссии 2020 года. Слушатели называли ее «нахлебницей» и требовали, чтобы она «нашла работу и содержала себя самостоятельно».

Тут надо пояснить, что в 2020 году, когда Тихановская только оказалась в Литве, ей была предоставлена круглосуточная охрана – как в самой этой стране, так и за ее пределами. Тогда Тихановской присвоили «статус официального гостя категории C». Такой статус обычно предоставляется послам иностранных государств, главам представительств аккредитованных в Литве международных организаций, членам иностранных правительств, членам Еврокомиссии и другим лицам аналогичного уровня.

По данным литовских СМИ,

содержание Тихановской и сопутствующие расходы обходились государству примерно в 1 млн евро в год. В эту сумму входила охрана, автомобили для нее и ее свиты, содержание места проживания, а также пользование VIP-терминалами в аэропортах.

И вот теперь оказалось, что Литва уменьшает уровень физической охраны Светланы Тихановской. Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис пояснил, что эту функцию передадут от Службы охраны руководства (которая обеспечивает безопасность президента, председателя Сейма и премьер-министра Литвы) в Бюро криминальной полиции. Бюро обеспечивает Тихановской защиту уже не как «государственному деятелю», а как «лицу, которому может угрожать опасность». Бюро криминальной полиции обеспечивает защиту свидетелей и потерпевших.

Решение литовских властей Светлану Тихановскую вряд ли обрадовало. Появилась информация, что она ищет возможности перебраться в Польшу – и готова это сделать в том случае, если поляки предоставят ей такой же уровень охраны и привилегий, которым она пользовалась в Литве. Один из приближенных «президентки» Валерий Карбалевич считает, что охрану Тихановской нужно не ослаблять, а усиливать.

Литовские же налогоплательщики восприняли новость о том, что государство сократит эту статью расходов, строго положительно. Заявления представителей литовских властей свидетельствуют о том, что они вдоволь натешились с этой игрушкой и она им уж надоела. Депутат Сейма Литвы от социал-демократической партии Ремигиюс Мотузас (председатель парламентского комитета по иностранным делам) утверждает, что «такое решение было принято как с учетом государственных расходов, так и исходя из реально возникающих угроз». По его словам, такой уровень охраны Тихановской «и не был необходим».

Если сделать беспристрастные выводы, то решение властей Литвы относительно офиса Тихановской принято на фоне растущего скепсиса в ЕС относительно перспектив несистемной белорусской беглой оппозиции. Сохраняя представительство Тихановской в Вильнюсе, Литва демонстративно снижает ее статус. Это сигнал: Литва дистанцируется от неперспективных политических проектов. Светлана Тихановская пока еще сохраняет видимость предоставленного Западом статуса, но ее политический капитал тает вместе с литовским финансированием.

8 октября офис Тихановской сообщил, что «приостанавливает» работу. «Дипломатический советник» Светланы Денис Кучинский пожаловался: «1 октября нам сообщили о планируемых изменениях в обеспечении безопасности Тихановской в Литве. Хотелось бы, чтобы это решение было объявлено немного раньше. Поскольку срок после уведомления оказался очень коротким, у нас не было достаточно времени, чтобы адаптировать деятельность офиса к этим изменениям». Кучинский уверяет, что «приостановка временная».

По словам Кучинского, охрана Светланы Тихановской и ее команды «жизненно важна не только для ее безопасности», но и для «дальнейшей функциональной работы» ее представительства.

На фоне этих новостей Сергей Тихановский объявил, что планирует выучить английский язык, чтобы говорить на нем с западными политиками. «Я вижу куда все идет, я осознаю длину пути и планирую свои действия стратегически. Понимаю, что без союзников нам не победить», – объявил муж «президентки». Что ж, это вполне логичное решение – если и Тихановский, и его супруга променяют Вильнюс, например, на Лондон, то будут кормиться уже на гранты не Литвы, а какой-то из западно-европейских стран.