    Фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза
    Фадеев назвал фетву о доставке свинины и алкоголя противоречащей Конституции
    Юшков объяснил намерение ЕК использовать «стену дронов» для слежки за танкерами
    МИД призвал США осознать тяжесть последствий передачи Украине ракет «Томагавк»
    Москва: Усилиями европейцев мощный импульс Анкориджа оказался исчерпан
    Госдума денонсировала соглашение России с США по утилизации плутония
    Захарова пообещала жесткие меры России за передачу активов Киеву
    Трамп потребовал отправить в тюрьму мэра Чикаго и губернатора штата
    Эксперт: Партнерство России и Венесуэлы остудит горячие головы в США
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    22 комментария
    8 октября 2025, 17:45 • В мире

    Супруги Тихановские надоели Литве

    Супруги Тихановские надоели Литве
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Власти Литвы понижают уровень охраны самозваной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Вслед за этим офис Тихановской в Вильнюсе сообщил о «приостановке» своей деятельности. Все это происходит на фоне того, что сбежавшими «лидерами белорусской оппозиции» недовольно и литовское руководство, и избиратели – поскольку этот политический проект себя явно не оправдал.

    Когда в 2020 году Литва согласилась принять на своей территории «законного президента Беларуси Светлану Тихановскую», в Вильнюсе надеялись, что скоро она с триумфом вернется в Минск, а законный глава государства Александр Лукашенко будет свергнут. Однако эти надежды не оправдались.

    Хуже того – офис Тихановской оказался источником проблем для самой Литвы. Ведь он стал центром притяжения для змагаров, придерживающихся идеологии «литвинства» – по их мнению, «демократическая Беларусь» обязана будет вернуть свои исторические земли, «незаконно отторгнутые» современной Литовской Республикой. Сама Тихановская уверяла, что она отрицательно относится к «литвинству». Однако когда в этом году ее офис организовал производство и продажу «паспортов свободной Беларуси», которые украшала символика, очень похожая на литовскую государственную, «президентку» заподозрили в неискренности.

    Проблемы Тихановской усилились, когда Лукашенко помиловал и выпустил на свободу ее супруга Сергея, тут же перебравшегося в Вильнюс. Тихановский устроил откровенную клоунаду, затеяв сбор средств на «мощный удар по лукашизму», а потом призвал змагаров создавать на территории других государств, в том числе в Литве, свои «острова» – автономные анклавы. Это опять же было воспринято как покушение на суверенитет Литвы.

    Все это стало раздражать руководство Литвы. Депутат Сейма Литвы Витаутас Синица (глава радикальной партии «Национальное объединение») призвал лишить офис Светланы Тихановской аккредитации в стране. По мнению Синицы, чета Тихановских «использует наше гостеприимство и добрую волю не для развития добрососедских отношений, а для создания некой альтернативной Беларуси внутри Литвы».

    Синица полагает, что план литовских властей по «использованию» Тихановской и ее офиса для «построения прозападной и демократической» Беларуси провалился. «Оглядываясь назад, мы сегодня видим, что Литва ничего не достигла в этом направлении, и этот подход не сработал. Литве следует искать новые методы», – призвал политик.

    Сейчас «президент Света» трудится, не покладая языка, чтобы хоть как-то понравиться литовцам. За последнее время она сделала ряд соответствующих заявлений. Например, вновь поклялась, что не разделяет идей «литвинизма». А кроме того, взялась за изучение литовского языка – потому, что, по ее словам, понимает, что «сейчас это (незнание ею литовского после пяти лет проживания в стране – прим. ВЗГЛЯД) выглядит плохо».  Однако, невзирая на эти посулы,

    уровень популярности четы Тихановских в Литве крайне низок.

    В ходе прямого эфира, устроенного для Тихановской на литовской радиостанции LRT, слушатели обрушили на нее холодный душ: семь из девяти звонков в студию были сделаны людьми, высказавшими резкую критику и насмешки. Литовцы требовали, чтобы Тихановская отчиталась, на какие средства она живет, а также спрашивали, на чем основана ее уверенность, что именно она победила на президентских выборах в Белоруссии 2020 года. Слушатели называли ее «нахлебницей» и требовали, чтобы она «нашла работу и содержала себя самостоятельно».

    Тут надо пояснить, что в 2020 году, когда Тихановская только оказалась в Литве, ей была предоставлена круглосуточная охрана – как в самой этой стране, так и за ее пределами. Тогда Тихановской присвоили «статус официального гостя категории C». Такой статус обычно предоставляется послам иностранных государств, главам представительств аккредитованных в Литве международных организаций, членам иностранных правительств, членам Еврокомиссии и другим лицам аналогичного уровня.

    По данным литовских СМИ,

    содержание Тихановской и сопутствующие расходы обходились государству примерно в 1 млн евро в год. В эту сумму входила охрана, автомобили для нее и ее свиты, содержание места проживания, а также пользование VIP-терминалами в аэропортах.

    И вот теперь оказалось,  что Литва уменьшает уровень физической охраны Светланы Тихановской. Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис пояснил, что эту функцию передадут от Службы охраны руководства (которая обеспечивает безопасность президента, председателя Сейма и премьер-министра Литвы) в Бюро криминальной полиции. Бюро обеспечивает Тихановской защиту уже не как «государственному деятелю», а как «лицу, которому может угрожать опасность». Бюро криминальной полиции обеспечивает защиту свидетелей и потерпевших.

    Решение литовских властей Светлану Тихановскую вряд ли обрадовало. Появилась информация, что она ищет возможности перебраться в Польшу – и готова это сделать в том случае, если поляки предоставят ей такой же уровень охраны и привилегий, которым она пользовалась в Литве. Один из приближенных «президентки» Валерий Карбалевич считает, что охрану Тихановской нужно не ослаблять, а усиливать.

    Литовские же налогоплательщики восприняли новость о том, что государство сократит эту статью расходов, строго положительно. Заявления представителей литовских властей свидетельствуют о том, что они вдоволь натешились с этой игрушкой и она им уж надоела. Депутат Сейма Литвы от социал-демократической партии Ремигиюс Мотузас (председатель парламентского комитета по иностранным делам) утверждает, что «такое решение было принято как с учетом государственных расходов, так и исходя из реально возникающих угроз». По его словам, такой уровень охраны Тихановской «и не был необходим».

    Если сделать беспристрастные выводы, то решение властей Литвы относительно офиса Тихановской принято на фоне растущего скепсиса в ЕС относительно перспектив несистемной белорусской беглой оппозиции. Сохраняя представительство Тихановской в Вильнюсе, Литва демонстративно снижает ее статус. Это сигнал: Литва дистанцируется от неперспективных политических проектов. Светлана Тихановская пока еще сохраняет видимость предоставленного Западом статуса, но ее политический капитал тает вместе с литовским финансированием.

    8 октября офис Тихановской сообщил, что «приостанавливает» работу. «Дипломатический советник» Светланы Денис Кучинский пожаловался: «1 октября нам сообщили о планируемых изменениях в обеспечении безопасности Тихановской в Литве. Хотелось бы, чтобы это решение было объявлено немного раньше. Поскольку срок после уведомления оказался очень коротким, у нас не было достаточно времени, чтобы адаптировать деятельность офиса к этим изменениям». Кучинский уверяет, что «приостановка временная».

    По словам Кучинского, охрана Светланы Тихановской и ее команды «жизненно важна не только для ее безопасности», но и для «дальнейшей функциональной работы» ее представительства.

    На фоне этих новостей Сергей Тихановский объявил, что планирует выучить английский язык, чтобы говорить на нем с западными политиками. «Я вижу куда все идет, я осознаю длину пути и планирую свои действия стратегически. Понимаю, что без союзников нам не победить», – объявил муж «президентки». Что ж, это вполне логичное решение – если и Тихановский, и его супруга променяют Вильнюс, например, на Лондон, то будут кормиться уже на гранты не Литвы, а какой-то из западно-европейских стран.

    Главное
    Рябков заявил о подготовке инфраструктуры США к ядерным испытаниям
    В Дагестане опровергли слухи о гибели шеф-редактора канала «Спас»
    Лукьянов объяснил слова Рябкова об исчерпании импульса саммита на Аляске
    Россия предложила провести учения ВМС четырех стран на Каспии в 2026 году
    Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области
    Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
    В Петербурге застрелен известный архитектор Супоницкий

    Россия создала новую валюту для финансовой независимости

    Евросоюз грозит санкциями криптовалюте А7А5, которая привязана к рублю один к одному. Эта новая валюта дает возможность проводить экспортно-импортные операции вне традиционной банковской инфраструктуры, минуя SWIFT, доллар и финансовые санкции. США уже пытались своими санкциями ударить по новому способу торговли, однако потерпели поражение. Получится ли у ЕС нанести удар? Подробности

    Кризис во Франции ударил по живучести Евросоюза

    Проблемы администрации Эммануэля Макрона начинают тревожить весь Евросоюз. Западные эксперты опасаются, что политическая и экономическая нестабильность во Франции может привести к краху всего объединения: в зоне риска оказываются курс евро и заинтересованность инвесторов во вливании средств в государства Старого Света. Грозит ли Европе экономический коллапс? Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен переживает очень нервную рабочую неделю: Европарламент рассматривает в отношении нее сразу два вотума недоверия. Почему ее позиции пошатнулись, при чем тут ее обвинения в адрес России и от кого на самом деле зависит то, продолжит ли фон дер Ляйен занимать свой высокий пост? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

