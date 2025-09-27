Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Захарова высмеяла Тихановского как «образец европейских ценностей»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала белорусского оппозиционера Сергея Тихановского прекрасным представителем «европейских ценностей» с «ложечками для сахара и салфетками» из-за его странного поведения.
Мария Захарова пошутила в Telegram-канале, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Сергей Тихановский был бы «прекрасным представителем европейских ценностей». Захарова сопроводила комментарий репостом видео с Тихановским, снятого на пресс-конференции с его супругой Светланой Тихановской, где оппозиционер выглядит и ведет себя странно.
«Вот такого «президента» хотели упаковать белорусам. Прекрасный был бы представитель «европейских ценностей». Чудесно вписался бы в вагон с ложечками для сахара и салфетками. Вот от такого ужаса уберег Лукашенко народ и страну, зарядив калаш «серебряными пулями», – написала Захарова.
В мае 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск оказались в центре внимания после публикации видео из купе поезда, где на столе перед ними пользователи социальных сетей заметили предметы, вызвавшие подозрения. Пользователи социальной сети предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления.
Позднее власти Франции объяснили, что это была обычная бумажная салфетка.
Ране Тихановский был отпущен из тюрьмы в Белоруссии во время визита спецпосланника США Кита Келлога в Минск.
