Сирены тревоги прозвучали в Иерусалиме после пусков из Ирана
Сирены воздушной тревоги сработали в четверг утром в районах Иерусалима и Мертвого моря в связи с пусками ракет из Ирана, следует из национальной системы оповещения о ракетных обстрелах.
Сирены воздушной тревоги сработали утром четверга в районах Иерусалима и Мертвого моря из-за пусков ракет со стороны Ирана, передает РИА «Новости».
Согласно данным национальной системы оповещения Израиля, тревога также была объявлена в ряде районов Западного берега реки Иордан и в городах центральной части страны.
Армия обороны Израиля ранее подтвердила факт очередного пуска ракет со стороны Ирана. Информация о падениях ракет или пострадавших, по состоянию на момент сообщения, отсутствует.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе поразил американскую базу в Эрбиле. Иран также нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.