«Мисс Россия 2025» стала Анастасия Венза из Подмосковья

В субботу в концертном зале Barvikha Luxury Village состоялся финал национального конкурса красоты «Мисс Россия 2025». Победительницей и новой обладательницей короны стала 22-летняя Анастасия Венза из Московской области (фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство "Москва")

Милана Шувалова – модель из Тольятти, одна из двух представительниц Самарской области. Она уже становилась участницей различных конкурсов красоты, в том числе «Мисс туризм России». На протяжении трех недель перед показом конкурсантки проходили интенсивную подготовку под руководством профессионалов: педагогов по дефиле, хореографов, мастеров ораторского искусства и актерского мастерства, фитнес-тренеров, нутрициологов и экспертов в сфере красоты (фото: Василий Кузьмичёнок/Агенство "Москва")

Всего в заключительном этапе конкурса участвовало 50 финалисток, отобранных экспертным жюри. Это девушки, которые сумели не только блеснуть внешними данными, но и проявить себя в учебе, спорте, искусстве и профессиональной деятельности (фото: Василий Кузьмичёнок/Агенство "Москва")

Корону изготовил ювелирный дом Mercury на фабрике в итальянском городе Валенце. Дизайнеры сделали ее из белого золота, инкрустировали 203 жемчужинами, бриллиантами и драгоценными камнями. Цветовая палитра выдержана в гамме российского триколора (фото: Василий Кузьмичёнок/Агенство "Москва")

В этом году конкурс «Мисс Россия» получил более 90 тыс. заявок на участие от девушек со всей страны. Некоторые уже завоевали сердца публики благодаря участию в региональных отборочных турах, а кто-то не побоялся заявить о себе на большом открытом кастинге в Москве, который прошел этим летом (фото: Василий Кузьмичёнок/Агенство "Москва")

Представительница Ярославля 21-летняя Виктория Младова. Сейчас девушка проходит обучение в Российском университете спорта (фото: Василий Кузьмичёнок/Агенство "Москва")

21-летняя конкурсантка из Ялты Виктория Алымова. Пять лет назад ее семья переехала из Донецка в Ялту, позже девушка успешно выступила на своем первом конкурсе красоты «Мисс Крым», где завоевала титул «Мисс модель 2023». Сегодня она обучается на четвертом курсе КФУ им. Вернадского по специальности «Туризм» и параллельно успешно строит модельную карьеру (фото: Василий Кузьмичёнок/Агенство "Москва")

Обладательница титула «Мисс Россия 2024» Валентина Алексеева (фото: Василий Кузьмичёнок/Агенство "Москва")

20-летняя Алена Лесняк из Керчи, завоевавшая титул «Первая вице-мисс Россия 2025». В 14 она впервые пришла в модельную школу, а уже через три года начала работать режиссером-постановщиком международного конкурса красоты Global Model of the World, который ежегодно проходит в Турции. Девушка окончила бакалавриат по направлению «Инноватика» в Российском технологическом университете МИРЭА в Москве (фото: Владимир Астапкович/РИА Новости)

20-летняя Виктория Макарова из Сестрорецка, завоевавшая титул «Вторая вице-мисс Россия 2025», студентка Международного банковского института им. Анатолия Собчака. Она с детства занималась танцами, плаванием и английским языком, а с 13 лет – в модельной школе. «У меня большая семья. Она очень меня поддерживает. Я первая девушка, которая представляет наш город на этом конкурсе», – рассказала Виктория. Она выходит на подиумы Chanel, снимается для Elle и имеет за плечами международные контракты во Вьетнаме и Китае. В финале «Мисс Россия» она представила танец с элементами румбы и национальный костюм в стиле эпохи Петра I (фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство "Москва")