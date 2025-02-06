Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.0 комментариев
Посол: Отказ ФРГ признать злодеяния нацистов в СССР геноцидом продиктован конъюнктурой
Посол России объяснил политической конъюнктурой отказ Германии признать геноцидом злодеяния нацистов в СССР
Отказ признать геноцидом злодеяния нацистов в СССР и одновременно признать массовый голод в СССР «геноцидом украинцев» продиктован конъюнктурой, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Нечаев заявил, что решение Германии признать массовый голод в СССР «геноцидом украинцев», в то время как нацистские преступления в Советском Союзе остаются вне такого признания, обусловлено политической конъюнктурой, передает РИА «Новости».
Нечаев подчеркнул, что Германия официально не готова признать злодеяния нацистов в СССР геноцидом, рассматривая их как военные преступления.
В декабре 2022 года Бундестаг принял резолюцию о признании массового голода в СССР 1930-х годов «геноцидом украинцев». Нечаев отметил, что это решение противоречит фактам и здравому смыслу. Он призвал немецких политиков признать полную историческую ответственность Германии перед народами СССР.
Российские дипломаты, по словам Нечаева, будут продолжать настойчиво добиваться признания нацистских преступлений в СССР геноцидом народов Советского Союза перед новым составом Бундестага.
Напомним, «голодомором» на Украине называют голод в 1932-1933 годах. В Москве подчеркивали, что сильнейший голод, разразившийся в 1930-е годы, затронул многие народы, проживавшие на территории СССР, и попытки представить эти события как «геноцид украинского народа» не имеют ничего общего с историческими фактами.
Российский МИД потребовал от Германии расширить немецкие компенсационные выплаты на всех переживших блокаду Ленинграда.
В марте прошлого года Россия потребовала от германской стороны официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актами геноцида народов СССР.