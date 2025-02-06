Посол России объяснил политической конъюнктурой отказ Германии признать геноцидом злодеяния нацистов в СССР

Tекст: Вера Басилая

Нечаев заявил, что решение Германии признать массовый голод в СССР «геноцидом украинцев», в то время как нацистские преступления в Советском Союзе остаются вне такого признания, обусловлено политической конъюнктурой, передает РИА «Новости».

Нечаев подчеркнул, что Германия официально не готова признать злодеяния нацистов в СССР геноцидом, рассматривая их как военные преступления.

В декабре 2022 года Бундестаг принял резолюцию о признании массового голода в СССР 1930-х годов «геноцидом украинцев». Нечаев отметил, что это решение противоречит фактам и здравому смыслу. Он призвал немецких политиков признать полную историческую ответственность Германии перед народами СССР.

Российские дипломаты, по словам Нечаева, будут продолжать настойчиво добиваться признания нацистских преступлений в СССР геноцидом народов Советского Союза перед новым составом Бундестага.

Напомним, «голодомором» на Украине называют голод в 1932-1933 годах. В Москве подчеркивали, что сильнейший голод, разразившийся в 1930-е годы, затронул многие народы, проживавшие на территории СССР, и попытки представить эти события как «геноцид украинского народа» не имеют ничего общего с историческими фактами.

Российский МИД потребовал от Германии расширить немецкие компенсационные выплаты на всех переживших блокаду Ленинграда.

В марте прошлого года Россия потребовала от германской стороны официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актами геноцида народов СССР.