Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Путин на встрече с Рахмоном обсудил украинское урегулирование
Президент России Владимир Путин на переговорах в Душанбе подробно описал лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону текущий ход урегулирования ситуации на Украине.
Президент России Владимир Путин проинформировал президента Таджикистана Эмомали Рахмона о ходе работы по урегулированию украинского конфликта, передает ТАСС. Встреча лидеров состоялась в Душанбе, где также обсуждались итоги переговоров между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, прошедших 15 августа в Анкоридже.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил: «Обсуждался украинский вопрос. Мы проинформировали таджикских друзей о том, как идут переговоры с американскими коллегами, и проинформировали об итогах главного контакта, который был между нашими президентами, президентами России и США, в Анкоридже».
Рахмон в свою очередь выразил заинтересованность в стабильности в регионе и поддержал усилия по мирному урегулированию. Подробные детали переговоров не раскрываются, однако стороны отметили важность продолжения взаимодействия по вопросам безопасности.
Президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при иных отношениях с администрацией Джо Байдена.