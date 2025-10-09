Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин проинформировал президента Таджикистана Эмомали Рахмона о ходе работы по урегулированию украинского конфликта, передает ТАСС. Встреча лидеров состоялась в Душанбе, где также обсуждались итоги переговоров между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, прошедших 15 августа в Анкоридже.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил: «Обсуждался украинский вопрос. Мы проинформировали таджикских друзей о том, как идут переговоры с американскими коллегами, и проинформировали об итогах главного контакта, который был между нашими президентами, президентами России и США, в Анкоридже».

Рахмон в свою очередь выразил заинтересованность в стабильности в регионе и поддержал усилия по мирному урегулированию. Подробные детали переговоров не раскрываются, однако стороны отметили важность продолжения взаимодействия по вопросам безопасности.

Президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при иных отношениях с администрацией Джо Байдена.



