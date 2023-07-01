После Гребенщикова останутся песни

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1 июля, суббота  |  Последнее обновление — 13:47  |  vz.ru
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Богатых заставят поделиться сверхприбылями

Крупный бизнес разово поможет российскому бюджету Maksim Konstantinov/Global Look Press
Государство просит крупный бизнес поделиться частью своих сверхдоходов, которые они получили в 2021-2022 годах. Логика такова, что более высокий доход был получен во многом благодаря благоприятной конъюнктуре – сверхвысоким ценам. Тогда как сейчас бюджет страны страдает от снижения доходов. Кому придется делиться и на что пойдут вырученные налоги от сверхдоходов? Подробности...
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Зеленский дооформит Украину как колонию англосаксов

Английский родной или как минимум рабочий язык для тех, кто теперь решает: жить Украине или не жить, а если жить, то на сколько гривен в день Zuma/ТАСС
Президент Украины внес в Верховную раду законопроект, которым наделяет английский язык государственным статусом «язык международного общения» и обязует всех чиновников им владеть. Это можно счесть плевком в лицо русскоязычным, но более очевидные жертвы инициативы – украинские «нацики». Но главное, что Украине Зеленского без английского не выжить. Подробности...
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Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

Проведение военных совещаний в местах массового скопления гражданских лиц стало тактикой ВСУ Narciso Contreras/Hans Lucas/Reuters
Минобороны России сообщило о результатах ракетного удара по Краматорску 27 июня. Целью стало штабное совещание. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ и два десятка иностранных наемников. Опыт СВО показал, что проведение крупных штабных совещаний сопряжено с серьезными рисками. Как ВС РФ удалось вычислить место встречи и почему ВСУ решились собрать в одном месте такой внушительный командный состав?  Подробности...
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Пять способов ВСУ навредить России перед саммитом НАТО

Украина готовит провокации к саммиту НАТО Global Look Press/Keystone Press Agency
Саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. На что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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После Гребенщикова останутся песни

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Личную позицию и нынешние взгляды Гребенщикова трудно разделить. Лично мне точно. Это, впрочем, ещё с его выступления перед Саакашвили в Одессе весьма непросто. Но тем не менее он вошел в историю русского рока. Подробности...

Без Родины я – ничто

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Мне кажется, это качество – «Россия во мне» – обычно даруется с рождения, как черты характера. Но сравнимо и с инстинктом. Родительским. У кого-то он есть, а кто-то ведь легко бросает своих детей. Подробности...

Может ли новый бунт обрушить Францию

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Наблюдая за тем, как Францию сотрясают массовые беспорядки, Россия может извлечь полезный урок, который пригодится ей в будущем. Подробности...
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Сколько Запад потратил на Украину

Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Беспорядки во Франции:
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  • Не играют никакой роли для России
Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    После Гребенщикова останутся песни

    Андрей Медведев
    Политический обозреватель
    1 июля 2023, 13:30

    Вчера Борис Гребенщиков был признан иноагентом. И некоторые коллеги поспешили тут же написать нечто в духе «да и ладно, все равно он уже никому не интересен».

    Однако тот, кто в детстве перематывал на карандаше кассеты TDK и гонял их на «Электронике 302», все же точно понимает, что, как ни крути, Гребенщиков и «Аквариум» – это огромная часть истории российского рока. И выкинуть её или закенселить невозможно и неправильно.

    Это сейчас, я вижу, все позабыли, как милиция насильно стригла хиппарей, как разгоняли рок-концерты, как за длинные волосы и прослушивание AC/DC могли пропесочить на комсомольском собрании и даже исключить из комсомола, что автоматически означало – в институт даже не ходи. Ну и так далее.

    Поэтому фильм Алексея Учителя «Рок» стал когда-то невероятной сенсацией. Люди, особенно молодёжь, воспринимали фильм, как прорыв, как намёк на какие-то перемены в стране (смешно, да, но вот так и жили).

    Однако ещё в 91-м рок-музыкант в СССР был для властей кем-то вроде представителя касты ачхут. Гарика Сукачева и Александра Скляра как-то раз избили в милиции на Арбате. Просто так. Потому что «а че вы как эти».  Из этого родился концерт «Рок против террора».

    Фото: Агентство «Москва»

    Так вот, Гребенщиков, как ни крути – часть этой большой истории советского рока, его вклад в историю советского рока огромен. Его альбомы переписывались (магнитоальбом, помните?) тысячами поклонников. Его песни учили наизусть и пели. Да и сейчас поют. Не был никогда большим поклонником «Аквариума», потому что слушал Jethro Tull и понимал, откуда черпается вдохновение (по этой же причине не понимал «Кино», ибо сначала услышал Cure и The Smiths). Но всегда слушал с интересом и понимал, что «Аквариум» – это явление огромного масштаба.

    Да, личную позицию и нынешние взгляды Гребенщикова трудно разделить. Лично мне точно. Это, впрочем, ещё с его выступления перед Саакашвили в Одессе, весьма непросто. Но тем не менее.

    По мне, стоит безусловно разделять Гребенщикова-музыканта, и Гребенщикова, что наговорил и наделал кучу странных вещей. Его песни дарили людям радость, заставляли грустить, смеяться, его песни помогали людям пережить некие ситуации? Всё да. Ну вот и не вычеркнуть эти песни из истории нашей рок-музыки. И нельзя этого делать. К чему он, подобный большевизм?

    А вообще, русский доброволец, скрипач «Аквариума», историк музыки Андрей Решетин все сказал куда лучше меня в письме Гребенщикову:

    «Боб! Ты собирал деньги для тех, кто стреляет в нас! Куда заводит пацифизм! Это ужасно, Боб! И эти твои отвратительные интервью!

    Борька! Остановись! Пусть после тебя останется не этот позор, а твои волшебные, совершенные песни».

    Песни, конечно, останутся. И петь их будут. Ну, а что до самого Гребенщикова, все зависит только и исключительно от него, как верно написал Решетин. 

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