После Гребенщикова останутся песни

Вчера Борис Гребенщиков был признан иноагентом. И некоторые коллеги поспешили тут же написать нечто в духе «да и ладно, все равно он уже никому не интересен».

Однако тот, кто в детстве перематывал на карандаше кассеты TDK и гонял их на «Электронике 302», все же точно понимает, что, как ни крути, Гребенщиков и «Аквариум» – это огромная часть истории российского рока. И выкинуть её или закенселить невозможно и неправильно.

Это сейчас, я вижу, все позабыли, как милиция насильно стригла хиппарей, как разгоняли рок-концерты, как за длинные волосы и прослушивание AC/DC могли пропесочить на комсомольском собрании и даже исключить из комсомола, что автоматически означало – в институт даже не ходи. Ну и так далее.

Поэтому фильм Алексея Учителя «Рок» стал когда-то невероятной сенсацией. Люди, особенно молодёжь, воспринимали фильм, как прорыв, как намёк на какие-то перемены в стране (смешно, да, но вот так и жили).

Однако ещё в 91-м рок-музыкант в СССР был для властей кем-то вроде представителя касты ачхут. Гарика Сукачева и Александра Скляра как-то раз избили в милиции на Арбате. Просто так. Потому что «а че вы как эти». Из этого родился концерт «Рок против террора».

Так вот, Гребенщиков, как ни крути – часть этой большой истории советского рока, его вклад в историю советского рока огромен. Его альбомы переписывались (магнитоальбом, помните?) тысячами поклонников. Его песни учили наизусть и пели. Да и сейчас поют. Не был никогда большим поклонником «Аквариума», потому что слушал Jethro Tull и понимал, откуда черпается вдохновение (по этой же причине не понимал «Кино», ибо сначала услышал Cure и The Smiths). Но всегда слушал с интересом и понимал, что «Аквариум» – это явление огромного масштаба.

Да, личную позицию и нынешние взгляды Гребенщикова трудно разделить. Лично мне точно. Это, впрочем, ещё с его выступления перед Саакашвили в Одессе, весьма непросто. Но тем не менее.

По мне, стоит безусловно разделять Гребенщикова-музыканта, и Гребенщикова, что наговорил и наделал кучу странных вещей. Его песни дарили людям радость, заставляли грустить, смеяться, его песни помогали людям пережить некие ситуации? Всё да. Ну вот и не вычеркнуть эти песни из истории нашей рок-музыки. И нельзя этого делать. К чему он, подобный большевизм?

А вообще, русский доброволец, скрипач «Аквариума», историк музыки Андрей Решетин все сказал куда лучше меня в письме Гребенщикову:

«Боб! Ты собирал деньги для тех, кто стреляет в нас! Куда заводит пацифизм! Это ужасно, Боб! И эти твои отвратительные интервью!

Борька! Остановись! Пусть после тебя останется не этот позор, а твои волшебные, совершенные песни».

Песни, конечно, останутся. И петь их будут. Ну, а что до самого Гребенщикова, все зависит только и исключительно от него, как верно написал Решетин.

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