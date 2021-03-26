Россиян предупредили об опасности колбасы

От ежедневного поедания колбасы могут появиться проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками и кожей, предупредила врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

Диетолог в интервью радио Sputnik напомнила, что сырокопченые колбасы содержат от 30 до 44% жира, а также большое количество соли и специй.

«Это продукт деликатесный, для праздника. Ни в коем случае не на каждый день. Если есть его каждый день, то начнутся проблемы с давлением, с почками. Особенно я бы не рекомендовала это делать сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи. Юношеские прыщи очень сильно реагируют на специи и соль», – уточнила диетолог.

Также Белоусова призвала не употреблять постоянно вареную колбасу, которая по ГОСТу может быть «не мясным, а мясосодержащим продуктом». В таком случае мышечных волокон в ней чрезвычайно мало – 8%. Кроме того, врач посоветовала готовить колбасу самостоятельно из куска «любого мяса».

Для этого кусок любого мяса надо вымочить в солевом растворе с добавлением уксуса, после чего варить на медленном огне минимум четыре часа. Затем вареное мясо нужно прокрутить в мясорубке и получившемуся фаршу придать продолговатую форму, закрутив, например, в пленку. При желании домашней колбасе можно придать розоватый цвет, добавив свекольный сок в готовый фарш.

Ранее исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина рассказала, на что прежде всего нужно обращать внимание при покупке колбасных изделий.