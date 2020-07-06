Эксперт рассказала о правилах выбора колбасы

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Коронавирус портит жизнь западным авиагигантам

Boeing прекращает выпуск своего легендарного двухпалубного самолета Boeing 747Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Сразу два крупнейших пассажирских лайнера – Boeing 747 и Airbus 380 – уходят в историю. Этих гигантов подкосил не только коронакризис, но и ряд общих тенденций в развитии пассажирских авиаперевозок. Что касается коронавируса, то он как раз дает неожиданный шанс российской авиационной промышленности, в том числе ее новейшим проектам. Подробности...
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Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину

Управленческая элита народной республики состоит в том числе из людей, которые прошли через тяжелую и кровавую войнуФото: denis-pushilin.ru
Вероятность возвращения Донбасса в состав Украины равна нулю. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что жители народной республики связывают свое будущее исключительно с Россией. Означает ли это, что идея Минских соглашений себя окончательно исчерпала? Если так, какая судьба ожидает Донбасс, раз уж президент Украины, в свою очередь, отказался реагировать на «требования России»?  Подробности...
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Русская деревня избавилась от повального пьянства

Подобные сцены в российских деревнях можно увидеть теперь все режеФото: Виктор Драчев/ТАСС
Вечная, казалось бы, проблема русского села – беспробудное употребление алкоголя – уходит в прошлое. И хотя некоторые фермеры все еще жалуются на запои трактористов и механизаторов, наблюдения и статистика говорят о резком уменьшении потребления алкоголя в деревне. Почему такое произошло и как на это повлияли крупные агрохолдинги? Подробности...
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Русские неправильно понимают американский расизм

У американцев есть обоснованные причины для борьбы с «конфедераткой»Фото: Matt Stone/Courier Journal/Imagn
Content Services/Reuters
«Монументопад» и другие уродливые проявления политической борьбы в США спровоцировали множество сетевых дискуссий между россиянами и американцами, в ходе которых сограждане Дональда Трампа активно обвиняют наших соотечественников в расизме. Где находится та грань, перейдя за которую критик американской «культурной революции» действительно становится расистом? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Безвольным тюфяком сейчас быть модно

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поп-психология в массы, поп-психология, которую несут эйчары, блогеры, фитнес-тренеры, психологи-недоучки – тренд. Иметь «диагноз» становится в чем-то даже престижно. Подробности...
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У фашизма либеральные корни, у либерализма – фашистские

Андрей Бабицкий, журналист
Сущностная близость фашизма к либерализму станет очевидной в период установления профашистских военных диктатур в Индонезии, Аргентине, Бразилии, Чили, Уругвае, на Филиппинах. Подробности...
Обсуждение: 84 комментария

Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Американская игра на обострение обусловлена не только жесткими сроками – время играет на руку Газпрому и другим акционерам трубопроводного проекта – но и пониманием того, что возможности ЕС для адекватного ответа США крайне ограниченны. В этой патовой ситуации у Брюсселя и стоящего за ним Берлина есть только один выбор – идти на сближение с Москвой. Подробности...
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              Эксперт рассказала о правилах выбора колбасы

              6 июля 2020, 09:00

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина рассказала, на что прежде всего нужно обращать внимание при покупке колбасных изделий.

              Как рассказала Лучкина в интервью радио Sputnik, вареная и копченая, с жиром и без, с фисташками и паприкой – сортов колбасы существуют сотни, и у любого покупателя – свои собственные предпочтения. При этом каждый хочет приобрести безусловно качественный продукт.

              Между тем, как отметила в интервью радио Sputnik исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина, понятие «качество» относительно: для кого-то качественной будет и соевая сосиска, например, для тех, кто соблюдает пост. Профессионалы используют другие параметры, которые можно точно измерить. Например, параметр безопасности.

              «Однозначно, вся продукция, выпускаемая отечественными производителями, безусловно безопасная. Сырье животного происхождения проверяет Россельхознадзор. Безопасность и соответствие обязательным требованиям пищевых продуктов при их изготовлении, хранении, перевозке и реализации контролирует Роспотребнадзор. Все регулируется целым комплексом нормативно-правовых документов», – отметила Лучкина.

              Она объяснила, на что прежде всего нужно ориентироваться при выборе колбасы.

              «Оболочка должна быть сухой и эластичной, плотно прилегать, без пятен, вздутий и деформаций; цвет на срезе должен быть равномерным, приятным. Колбаса, приготовленная из натурального мяса, обладает всеми полезными свойствами мяса. И хорошая колбаса вряд ли может быть намного дешевле мяса. Хорошая колбаса дороже мяса!», – сказала она.

              Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков отметила, что стандарты рецептур вареных колбас появились еще до Великой Отечественной войны и менялись в 1961-м, 1979-м, 2003-м годах. Например, в 1952 году в рецептуре «Докторской» колбасы использовалось 15% говядины и 85% свинины, сейчас соотношение сырья – 25% говядины, 70% свинины, 3% яиц и 2% молока, пояснила специалист.

              «На колбасных изделиях размещается информация о категории по буквам от «А» до «Д»: чем дальше буква от начала алфавита, тем меньше в составе продукта мышечной ткани. Именно она является самым ценным компонентом, источником большинства микроэлементов и витаминов, присущих мясу. Разные виды мяса имеют в своем составе разные массовые доли мышечной ткани. Важно понимать, что это ни в коем случае не сорт», – уточнила Лучкина.

              По ее мнению, основными критериями выбора должны быть вкусовые предпочтения потребителя и его доверие производителю. А добросовестный производитель, дорожащий своим именем, в свою очередь, не будет прибегать ни к каким сомнительным ухищрениям, заключила она.

              Напомним, в июне китайцы объяснили, почему они в восторге от российской колбасы.


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