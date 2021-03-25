Пандемия подсадила пожилых на наркотики Названы страны, с которыми Россия в апреле возобновит авиасообщение 25 марта 2021, 18:25 Текст: Алексей Дегтярев

С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с ФРГ, Сирией, Венесуэлой, Таджикистаном, Шри-Ланкой и Узбекистаном, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. «С учетом эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва-Каракас два раза в неделю), Сирией (Москва-Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (Москва-Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (Москва-Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва-Коломбо один раз в неделю)», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости». Кроме того, с этой же даты начнутся полеты по маршрутам Франкфурт-на-Майне – Москва – Франкфурт-на-Майне – пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне –Санкт-Петербург – Франкфурт-на-Майне – три раза в неделю, Москва – Берлин – Москва – пять раз в неделю и Москва – Франкфурт-на-Майне – Москва – три раза в неделю. Также Россия намерена увеличить число регулярных авиарейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ, отметили в оперштабе. Авиасообщение с Кубой составит до семи рейсов в неделю по маршруту Москва – Варадеро, с Белоруссией – один рейс в неделю по маршруту Калининград-Минск и по одному рейсу в неделю из международных аэропортов России. Напомним, Роспотребнадзор предлагал список стран для открытия авиасообщения из Россией на первом этапе. В список вошли Британия, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

Германия попросила ЕК закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне 24 марта 2021, 22:31 Текст: Елизавета Булкина

Германия просит Еврокомиссию (ЕК) закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя администрации ФРГ. «Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки «Спутник V», – заявил представитель властей на брифинге в Берлине. «Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры», – передает его слова ТАСС. В Германии выразили надежду, что процесс подготовки закупки вакцины может быть начат уже сейчас, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рассматривает заявку о разрешении использования российского препарата на территории ЕС. «Мы бы посчитали правильным, если бы переговоры начались безотлагательно», – сказал собеседник издания. Он уточнил, что Еврокомиссия пока не начала переговоры с Москвой о возможной закупке «Спутник V», однако обсуждение процедуры закупки может произойти «в ближайшем будущем». Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии сообщило, что Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами-членами Евросоюза о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». В то же время президент Владимир Путин, комментируя заявления о «Спутнике V», подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. Названы вероятные сроки начала производства «Спутника V» в Италии 25 марта 2021, 12:17

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Два итальянских предприятия готовы начать производство российской вакцины «Спутник V», оно может начаться с июня после получения разрешения со стороны Европейского фармакологического агентства, сообщил председатель совета директоров банка «Интеза», президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико. «Мы нашли два предприятия на территории на севере Италии, они уже проинвестировали свои средства. Наша роль – финансирование. Также она будет состоять в том, чтобы финансировать и другие необходимые операции, например то, что помимо биореакторов – упаковка, маркетинг и так далее. Само предприятие готово производить хоть завтра. Оно уже подписало соглашение о передаче технологий и прав с РФПИ», – цитирует «Интерфакс» Фаллико. По его словам, есть и другие предприятия, которые готовы производить «Спутник» на территории Европы. Он отметил, что до конца мая ожидается разрешения со стороны Европейского фармакологического агентства. «Теоретически с июня может начаться производство, если европейская бюрократия не будет вставлять палки в колеса», – добавил он. Ранее директор итальянского института профессор Франческо Вайя сообщил, что российскую вакцину «Спутник V» введут добровольцам в Италии в рамках испытаний эффективности вакцин от коронавируса. Накануне премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется. На Украине зарегистрирована вторая смерть от индийской вакцины от COVID 24 марта 2021, 21:07

Фото: H.Bilbao/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта, сообщил Минздрав Украины. По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина привился против COVID-19. Вакцинацию работников военного госпиталя провела мобильная бригада. А 16 марта скорая помощь доставила мужчину в городскую клиническую больницу № 3, где он лечился от инсульта, сообщает «Страна.ua». Отмечается, что противопоказаний к введению вакцины, а именно, аллергии к любому из компонентов препарата, у провизора не было. В тот же день из того же флакона были привиты еще девять человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано, добавили в украинском Минздраве. Ранее сообщалось, что в Одесской области военная скончалась через два дня после прививки от коронавируса. Между тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщал, что заболел COVID-19. Он также сообщил, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca. 2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca. Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр. Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки от коронавируса 25 марта 2021, 13:14

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин после прививки против коронавирусной инфекции чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Нет, у президента никаких побочных эффектов не наблюдается, чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости». Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс. В Австрии запретили ходить в магазины без отрицательного теста на COVID 24 марта 2021, 22:23

Фото: http://photonews.at/Georges Schneider

imago-images.de/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Власти Австрии с 7 апреля вводят новые ограничения в связи с коронавирусом, в соответствии с которыми покупатели смогут посещать магазины только при наличии отрицательного теста на COVID-19, сообщил глава минздрава страны Рудольф Аншобер «С 7 апреля мы хотим перейти к фазе входных тестов для магазинов», – передает его слова РИА «Новости». Тест будет нужен для посещения всех торговых точек, за исключением жизненно важных – аптек и продуктовых магазинов. Ранее глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля. РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутника V» с AstraZeneca в ОАЭ 24 марта 2021, 20:38 Текст: Вера Басилая

Испытания комбинации «Спутника V» и вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca («Астразенека») в Объединенных Арабских Эмиратах могут начаться на следующей неделе, надеемся получить результаты уже через два месяца, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев индийскому телеканалу CNBC TV18. «Испытания [комбинации вакцин] уже проходят в Азербайджане. В ОАЭ они, как мы надеемся, начнутся на следующей неделе. Надеемся, что у нас уже будут некоторые данные [о результатах испытаний] через два месяца», – цитирует ТАСС Дмитриева. Ранее РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутник V» и AstraZeneca в Азербайджане. В декабре прошлого года глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V» к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило, что идея комбинированно использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и британскую AstraZeneca интересная и имеет свои преимущества. На Украине допустили введение общенационального локдауна 24 марта 2021, 19:57 Текст: Ксения Панькова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных украинских регионах придется «закрыть всю страну». «Когда мы полностью закрываем области – это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна. Ведь жизнь человека должна быть на первом месте», – сказал Данилов в интервью Би-би-си News Украина. По его словам, в ближайшее время Совет нацбезопасности может провести отдельное заседание по COVID-19. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян не устраивать толпы в транспорте, пригрозив остановкой транспорта и введением нового локдауна. «Толпы в транспорте я считаю безответственностью тех людей, которые не придерживаются рекомендаций и пренебрегают правилами», – цитирует РИА «Новости» Кличко. По его словам, функционирование общественного транспорта необходимо для того, чтобы на работу могли добираться сотрудники предприятий критической инфраструктуры. «Давайте осознанно относиться к ситуации и реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственного легкомыслия. Иначе, если ситуация не улучшится и местная власть и правительство будут принимать решение относительно остановки общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий, очень жесткий локдаун», – сказал Кличко, напомнив, что в 2020 году локдаун, во время которого не работал общественный транспорт, вызывал недовольство людей. При этом он призвал предприятия некритической инфраструктуры перейти на удаленную работу. Ранее Киевская область попала в «красную» зону перечня областей по зонам карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. По действующим правилам в «красной» зоне приостановлена работа общественного транспорта, торговых центров, заведений общественного питания, запрещено посещение учебных заведений. Согласно решению правительства, «красный» уровень вводят при пятикратном превышении в регионе средней по стране заражаемости коронавирусом и заполненности больниц пациентами с коронавирусом выше 70%. В «оранжевой» не разрешена работа хостелов, туристических баз, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, запрещены плановые госпитализации. В «желтой» зоне, помимо масочного режима и ограничения на число пассажиров транспорта, запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди. До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России началось производство вакцины «КовиВак» 25 марта 2021, 11:45

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Производство третьей отечественной вакцины от коронавируса «КовиВак» стартовало на площадке Центра имени Чумакова, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования России. Старт производству «КовиВака» дал глава Минобрнауки Валерий Фальков – он запустил упаковку первой партии ампул вакцины с маркировкой 0001. «Таким образом, третья российская вакцина выходит в гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости». В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V». Вакцина «КовиВак» – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы – и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Регистрация «КовиВака» прошла в феврале нынешнего года. Стартовые объемы этой вакцины выйдут в гражданский оборот до конца марта, при этом до конца года может быть произведено не менее 10 млн доз, имеющиеся у центра мощности позволяют произвести в первом полугодии 775 тыс. доз, заявил ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «КовиВак» выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Пандемия подсадила пожилых на наркотики 25 марта 2021, 18:15

Фото: Peter Byrne/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Во время пандемии коронавируса выросло число пожилых людей, употребляющих наркотики, это сравнимо со скрытой эпидемией, заявил Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) в своем докладе за 2020 год. «Пандемия нанесла большой ущерб здоровью и благосостоянию пожилых людей. Однако существует и скрытая эпидемия употребления наркотиков, затрагивающая эту группу населения. Употребление наркотиков и связанные с ними смерти среди пожилых людей возросли, как и количество пожилых людей, проходящих лечение от проблем, связанных с употреблением наркотиков», – цитирует главу комитета Корнелиса де Йонхере РИА «Новости». В докладе сообщается, что число пожилых людей с расстройствами в результате употребления наркотиков растет по мере того, как стареет население планеты. «Данные показали, что за последнее десятилетие пожилые люди стали больше употреблять обезболивающие, транквилизаторы, бензодиазепины и седативные средства. При этом исследования употребления наркотиков сфокусировались на людях до 65 лет», – отмечается в документе. У более старых людей, имеющих проблемы с употреблением веществ, встречаются индивидуальные возрастные вызовы, в том числе изоляцию и проблемы с физическим здоровьем. «МККН рекомендует заняться исследованием расстройств на фоне употребления наркотиков среди пожилых людей, чтобы в рамках этого первого шага воспрепятствовать опасной тенденции и призвать правительства улучшить доступ этой группы населения к необходимым медицинским службам», – добавили в организации. Ранее в США заявили о сокращении в 2020 году средней продолжительности жизни из-за последствий пандемии. В среднем она уменьшилась до 77,8 года. В Канаде поместили на вакцину AstraZeneca предупреждение о тромбозах 25 марта 2021, 04:27 Текст: Наталья Ануфриева

Министерство здравоохранения Канады обновило текст инструкции для препарата AstraZeneca и Covishield от коронавируса, включив информацию о случаях нарушения свертываемости крови после прививки. Решение было принято в результате совместной работы с европейскими регуляторами по анализу имеющихся данных о случаях. В ведомстве также подготовили специальное руководство для врачей и получивших прививку, в котором содержится информация о потенциально опасных симптомах, передает РИА «Новости». «Минздрав заверяет канадцев, что вакцина AstraZeneca от коронавируса остается безопасным и эффективным средством защиты от коронавируса, и призывает людей прививаться всеми одобренными в Канаде вакцинами», – говорится там. Отмечается, что в стране не было зафиксировано случаев нарушения свертываемости крови после прививки Covishield (вакцина компании AstraZeneca, произведенная в Индии). Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр. Число заразившихся коронавирусом в США превысило 30 млн 25 марта 2021, 02:44 Текст: Елизавета Булкина

С начала пандемии коронавируса число заразившихся в США превысило 30 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей. Всего в Соединенных Штатах зафиксировано 30 млн 001 тыс. 245 заразившихся. Количество летальных исходов составило 545 тыс. 053 человека. США находятся на первом мире по обоим показателям, передает ТАСС. Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за неделю в мире было выявлено больше 3,2 млн случаев заражения коронавирусом, заболеваемость выросла на 8% по сравнению с предыдущими семью днями, а смертность – на 3%. Жителям Парагвая запретили покидать дома без необходимости 25 марта 2021, 00:58 Текст: Елизавета Булкина

В Парагвае вводятся жесткие ограничения на передвижение граждан из-за роста числа случаев коронавируса в стране, сообщил глава кабинета министров Эрнан Уттеманн. «Все жители республики должны будут находиться в домах и смогут выходить, чтобы купить продукты питания, медикаменты и средства для уборки», – передает его слова РИА «Новости». Ограничения будут действовать с субботы до католической Пасхи, 4 апреля. Выходить из дома при необходимости разрешено с пяти утра до восьми вечера. Стратегические сектора экономики, супермаркеты, аптеки, службы доставки продолжат работу. Глава минздрава страны Хулио Борба сообщил, что Парагвай находится в критической эпидемиологической ситуации, больницы заполнены на 100%. В Парагвае с начала пандемии зарегистрировано 198 тыс. случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 169 тыс. человек, скончалось – 3818. Билл Гейтс назвал фатальные ошибки Европы и США в начале пандемии 25 марта 2021, 13:26 Текст: Евгения Шестак

США и Евросоюз допустили ряд фатальных ошибок в начале пандемии коронавируса, поэтому борьба с ним протекает с таким трудом, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. По мнению Гейтса, правительствам западных стран следовало как можно быстрее наращивать тестирование населения и на ранней стадии изолировать зараженных, не допустив резкого скачка заболеваемости. Если бы они пошли на такой шаг, не потребовались бы столь жесткие ограничительные меры и продолжительный локдаун, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wyborcza. «Несколько стран, таких как Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия, сделали это очень, очень хорошо. К сожалению, большая часть Европы, Южной Америки и США этого не сделали, и мы заплатили за это огромную цену», – добавил он. Гейтс уточнил, что ситуацию могли бы спасти ранние инвестиции. «Даже когда эпидемия ударила, у нас все еще был шанс – если бы мировые лидеры заранее подготовились к этому или хотя бы обратились к нужным ученым, которые сказали бы: следите за количеством тестов и следите за изоляцией! – тогда страны могли бы справиться гораздо лучше», – сказал он. Он отметил, что инвестиции – это инструменты для улучшения здоровья не только во время пандемии, но и в целом для избавления от целого ряда заболеваний, включая грипп, малярию, полиомиелит и другие. Также Гейтс считает, что мир может вернуться к нормальной жизни после пандемии к концу 2022 года. «Пандемия невероятная трагедия. Мы в состоянии оценить потери для экономики, но не можем оценить потери, связанные с образованием, и тем, как на нас повлияли ограничения, которые нам пришлось ввести, чтобы избежать смерти большого числа людей», – приводит его слова ТАСС. Кроме того, он добавил, что близится завершение пандемии для США и Европы, заболеваемость вскоре начнет падать, однако избавиться от пандемии во всем мире не удастся, поэтому придется придерживаться таких ограничений, как маски и запрет массовых мероприятий. При этом он подчеркнул, что многие страны могли бы справиться с ситуацией намного лучше, если обратились бы «к нужным ученым, которые рекомендовали бы следить за числом тестов и позаботиться об изоляции». «Самое важное, что были такие люди, как я, которые предупреждали и говорили о риске. За небольшую цену можно было приготовиться и избежать проблем. К сожалению, рекомендованные инвестиции не были реализованы. Среди них было предложение, чтобы иметь возможность как можно скорее диагностировать больных», – сказал он. Ранее Билл Гейтс заявил, что единственная возможность прекратить распространение коронавируса кроется во вложении инвестиций в строительство предприятий по производству вакцин от COVID-19. Папа Римский из-за пандемии урезал зарплаты кардиналам и служащим 24 марта 2021, 22:05 Текст: Ксения Панькова

Папа Римский Франциск решил сократить зарплаты кардиналам и служащим учреждений Святого престола, денежное вознаграждение кардиналов снижается на 10%, сотрудников губернаторства града Ватикан и других руководящих органов на 8%, говорится в специальном послании понтифика. Как уточняется, зарплата более нижестоящих чиновников и служащих на сократится на 3%. Временно замораживается и повышение жалования, предусмотренное действующими контрактами. Данное распоряжение входит в силу с 1 апреля и продиктовано сложной финансовой ситуации в Ватикане, спровоцированной, в том числе, пандемией. При этом также указывается, что такая мера позволит сохранить рабочие места и избежать увольнений, передает ТАСС со ссылкой на службу печати Ватикана. Отмечается, что казна папского государства лишилась в 2020 году важнейшего источника доходов – от продажи билетов в Ватиканские музеи, которые из-за карантинных ограничений были закрыты с марта по июнь прошлого года, а затем с небольшими перерывами с конца октября прошлого года. Кроме того, в отсутствии иностранных туристов число посетителей значительно сократилось. По некоторым оценкам, по этой статье Ватикан не досчитался до 200 млн евро. Зарплата куриального кардинала составляет 5,5 тыс. евро. В свою очередь епископы получают не более 1 тыс. 700 евро. Не самые большие зарплаты и у швейцарских гвардейцев, папской почетной охраны, которые варьируются в районе 1,2 тыс. евро, однако им предоставляются жилье и питание на время службы. В феравле власти Ватикана заявили, что готовы увольнять сотрудников служб Святого престола, отказавшихся от прививки от коронавируса. Путин расширит географию поездок после выработки антител к коронавирусу 25 марта 2021, 16:41 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин заявил, что изучит эффект от своей прививки против коронавирусной инфекции, после чего будет расширять географию поездок, в том числе посещения объектов культуры. Президент в четверг, в День работника культуры, провел по видеосвязи встречу с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Одна из участниц встречи, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, пригласила президента приехать в гости к ним в библиотеку. «Мария Александровна, спасибо большое. Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров», – цитирует РИА «Новости» президента. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в День работника культуры посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера, где осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал. Театр был создан в 1988 году заслуженным артистом России Александром Федоровым. Основная сцена располагается на улице Малая Дмитровка, а Малый зал – на улице Макаренко. В театре выступают дети от 9 до 16 лет, классический репертуар рассчитан в основном на юного зрителя. Реконструкция театра была завершена в середине февраля. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин чувствует себя хорошо после прививки против коронавирусной инфекции и никаких побочных эффектов не наблюдается. Песков также заявил, что в Кремле не будут раскрывать, какой из вакцин от COVID привился Путин. Сообщается, что президент во вторник вечером получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса, второй укол главе государства сделают примерно через три недели.