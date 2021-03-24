Китай обвинил США в создании угрозы голода десятков миллионов американцев

В США усилилась социальная дифференциация, власти проводят неэффективную политику соцобеспечения, которая в условиях пандемии привела к угрозе голода для десятков миллионов американцев, говорится в докладе «О нарушении прав человека в США – 2020», опубликованном госсоветом КНР.

«Десятки миллионов американцев в ходе пандемии оказались в ситуации продовольственного кризиса», – подчеркивается в нем, передает ТАСС.

Госсовет КНР в своих утверждениях ссылается на ряд западных источников. В частности, он приводит данные американской некоммерческой организации Feeding America, которая утверждает, что в четвертом квартале 2020 года более 50 млн граждан США были неспособны обеспечить себя должным количеством продовольствия. «Это означает, что каждый шестой житель этой страны, каждый четвертый ребенок оказались на грани голода», – подчеркивается в документе.

В нем отмечается, что за последние годы в Соединенных Штатах заметно усилилась социальная дифференциация, на фоне которой «низы вынуждены влачить неописуемо трудное существование».

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, что Китай готов вместе с Россией отстаивать основанный на международном праве миропорядок, международную систему под эгидой ООН.