Россия призвала Болгарию прекратить шпионское шоу

Российский посол в Софии Элеонора Митрофанова призвала болгарские власти прекратить шоу на тему шпионажа, подчеркнув, что Москва не ведет незаконной деятельности против Болгарии.

«С сожалением вынуждена констатировать, что антироссийская риторика в Болгарии уже больше года стремительно набирает обороты. С октября 2019 года, примерно каждые три месяца, болгарские власти неосновательно «с помпезностью» выдворяют российских дипломатов под вымышленным предлогом. Если сопоставить факты, то можно сделать вывод о том, что поступательное развитие нашего сотрудничества кому-то встало как кость в горле. Здесь необходимо подчеркнуть, что Россия всегда уважала цивилизационный выбор того или иного государства, в частности, мы никогда не подвергали сомнению евроатлантический вектор Болгарии, стремясь при этом выстроить контакты в сферах взаимного интереса», – отметила дипломат в интервью газете «24 часа».

Отвечая на вопросы издания, Митрофанова указала, что «Россия не ведет какой-либо незаконной деятельности против Болгарии». «Хватит править шоу по этой теме», – указала российский посол, передает ТАСС.

Митрофанова также прокомментировала представленные прокуратурой якобы доказательства шпионской деятельности болгарских граждан в пользу России, подчеркнув, что «опираясь на представленные видео- и аудиоматериалы, невозможно установить прямой и логической связи указанных лиц с работой на посольство России».

«В эпоху информационной войны, которая ведется против моего государства, общество из-за занятости и быстрого ритма жизни не всегда подвергает сомнению достоверность фактов и обстоятельств. По этой причине мы и исходим из того, что прежде чем обвинять нас во всех смертных грехах, нужно было бы дождаться завершения следствия и вынесения не связанного с политикой судебного решения. Печально, что на фоне усилившейся антирусской истерии в мире, Болгария находится в авангарде деструктивной тенденции. Предвыборные страсти уходят, политическая конъюнктура меняется, тренды устаревают, и на их место приходят новые. Убеждена, что накопленный веками позитивный заряд в отношениях между нашими странами преодолеет и этот трудный период», – отметила посол.

В понедельник МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата и предписал покинуть Болгарию в течение 72 часов. Посольство России при этом подчеркнуло, что «считает решение болгарской стороны необоснованным» и за ним последуют ответные действия.

О намерении признать российских дипломатов персонами нон грата в субботу сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, а в пятницу прокуратура республики сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Москвы.