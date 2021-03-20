Власти Болгарии заявили о готовности объявить персонами нон грата дипломатов России

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что из-за дела о шпионаже придется объявить российских дипломатов нежелательными персонами, сообщила пресс-служба правительства страны.

«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами», – цитирует ТАСС Борисова.

По его словам, операция спецслужб является своеобразной показательной акцией с требованием прекратить шпионаж в Болгарии.

«Дружба есть дружба, мы ее демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе «Балканский поток», но шпионить за нашими возможностями в НАТО… Не давая политических оценок, еще раз благодарю наши специальные службы и заверяю, что аналогичным образом, методично, в любом подобном случае мы будем твердо отстаивать свою безопасность и независимость», – подчеркнул премьер.

Ранее посольство России в Болгарии потребовало прекратить до решения суда спекуляции о его причастности к делу о шпионаже, в рамках расследования которого ранее были задержаны шесть человек.

Местные СМИ сообщили, что несколько человек, которые якобы занимались шпионажем «в пользу России», задержали в болгарской столице Софии. В Минобороны Болгарии сообщило о задержании двух военнослужащих по подозрению в шпионаже.

Напомним, в феврале 2020 года Болгария назвала имена россиян, которые якобы причастны к отравлению оружейного бизнесмена Емилияна Гебрева. Весной 2019 года Гебрев заявил, что в 2015 году его якобы пытались отравить «Новичком».

Газета ВЗГЛЯД изучала, почему Болгария внезапно нашла у себя «российских шпионов».