Прокуратура Болгарии назвала имена «российских шпионов»

Болгарская прокуратура назвала имена россиян, которые якобы причастны к отравлению оружейного бизнесмена Емилияна Гебрева.

«Софийская городская прокуратура (СГП) выдвинула заочные обвинения в отношении трех лиц – граждан России, а именно: Сергея Викторовича Павлова, Сергея Вячеславовича Федотова и Георгия Горшкова», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

Отмечается, что указанные лица не покидали Россию под реальными именами и использовали разные международные паспорта с фальшивыми именами.

В ходе расследования также собрали данные о четырех других попытках убийства Гебрева, две из которых совершили за пределами Болгарии, а сам Гебрев о них не говорил.

В прокуратуре добавили, что на данный момент все трое проживают в Москве. Также ведомство опубликовало фотографии россиян.

Ранее СМИ сообщили, что имя одного из подозреваемых болгарской прокуратурой россиян – Денис Сергеев.

Напомним, весной 2019 года Гебрев заявил, что в 2015 году его якобы пытались отравить «Новичком».

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