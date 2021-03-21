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Посол России в США прибыл в Москву для консультаций
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Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Москву для консультаций в связи с антироссийскими высказываниями президента США Джо Байдена.
Самолет с дипломатом на борту приземлился в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.
Накануне сообщалось, что посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Москву для консультации в МИД в связи с антироссийскими высказываниями президента США Джо Байдена.
Напомним, Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Кроме того, США заявили, что собираются привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия. Москва немедленно вызвала российского посла из США для консультаций.
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Путин ответил Байдену: Кто как обзывается – тот так и называется
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Президент России Владимир Путин в ответ на резкий выпад со стороны Джо Байдена пожелал американскому лидеру здоровья и вспомнил детскую поговорку.
«Мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил. Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – сказал Путин в ходе общения с жителями Крыма и Севастополя, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
«Если говорить пошире по этой теме, то вот что хотел бы сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя», – отметил Путин.
По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.
Президент добавил, что США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на их условиях. «Знаю, что Соединенные Штаты, руководство Соединенных Штатов в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединенных Штатов. И на их условиях. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя», – сказал он.
Путин добавил, что США придется с этим считаться. «Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться», – подчеркнул он.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета
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Американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. Это видно на опубликованной в социальных сетях видеозаписи.
В опубликованном в соцсетях ролике, Байден трижды спотыкается, поднимаясь на борт президентского самолета, при этом в последний раз он падает на ступеньки. После этого он поднимается и без чьей-либо помощи заходит в салон.
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Отмечается, что это произошло перед перелетом в американский штат Джорджия.
Позже в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден упал из-за сильного ветра, который помешал ему нормально подняться на борт.
«Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», – цитирует представителя пресс-службы Белого дома Жан-Пьер РИА «Новости».
По ее словам, глава государства «чувствует себя прекрасно». Глава пресс-службы Кейт Бедингфильд сообщила в соцсетях, что Байден «всего лишь оступился на лестнице», ему не нужна медицинская помощь.
Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.
Напомним, российский президент Владимир Путин предлагал американскому коллеге провести открытую дискуссию. Это произошло после резких антироссийских высказываний со стороны американского президента. В ответ в пятницу Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером, уйдя от ответа на вопрос о возможной дате разговора.
Сам же Путин сообщил, что планирует провести эти выходные в тайге. По заявлению Кремля, компанию ему составит министр обороны Сергей Шойгу.
Немецкие СМИ: Байден забыл законы холодной войны
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Немецкое издание Die Welt, рассуждая о резком выпаде президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, усомнилось в опытности американского политика и предположило, что он забыл законы холодной войны.
«Тот, кто называет Путина, главу ядерной державы, убийцей, должен четко осознавать цель атаки. Осознает ли ее Байден? На самом деле диалог с Москвой крайне необходим. Можно лишь надеяться, что красный телефон времен холодной войны все еще работает», – пишет немецкое издание Die Welt, перевод статьи которого приводит ИноПресса.
Журналист Жак Шустер усомнился, что «Джо Байден является опытным политиком в вопросе международных отношений, каким считает его полмира». «Никогда во внешней политике любого государства не должны переворачиваться слова Карла фон Клаузевица, то есть политика никогда не должна быть продолжением войны другими средствами. Во всяком случае, со стороны американско-российский обмен колкостями скорее похож на сцену на рынке, где разгневанные торговцы покрывают друг друга бранными словами», – добавил он.
«К чему это приведет? Не лишает ли себя новый глава Белого дома возможности вступить в переговоры с Москвой? В конце концов, американскому президенту будет трудно сесть за один стол с человеком, которого он публично называет убийцей», – указывает издание. При этом оно отмечает, что диалог России и США был бы необходим – «и не только для того, чтобы продвинуться в вопросе разоружения, но и для того, чтобы преобразовать свою стратегию в политику».
«Поразительно наблюдать, насколько государство, победившее в холодной войне, забыло ее законы и правила. Джон Ф. Кеннеди и Генри Киссинджер, Рональд Рейган и Джордж Буш всегда имели ясное понимание смертоносного режима Советского Союза. ... В то же время, начиная с Карибского кризиса, они всегда заботились о том, чтобы нить диалога с Кремлем никогда не обрывалась. Остается надеяться, что Джо Байден мыслит похожими категориями. Если нет, то ему следовало бы срочно посетить 97-летнего Генри Киссинджера», – заключает издание.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Псаки признала наличие проблем в США после слов Путина
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Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о рабстве и расизме в Штатах, признала, что Вашингтону есть над чем подумать в этом вопросе.
«Прежде всего мы можем здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной. Мы работаем над этим. Президент (Джо Байден) привержен этому», – сказала Псаки, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома также выразила мнение, что Путин вряд ли поддается обидам. «Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники», – сказала она.
При этом Псаки вновь заявила, что Байден не будет смягчать выражения в отношении России. В то же время она добавила, что Вашингтон будет искать возможности сотрудничества с Москвой в сфере ядерного нераспространения.
Путин, говоря в четверг об американском истеблишменте, заявил, что до сих пор афроамериканцы в США сталкиваются с «несправедливостью и истреблением», а также напомнил об «очень тяжелом» и «очень жестоком» периоде рабовладения в этой стране.
Также президент России заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».
Напомним, в среду МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Байден назвал Харрис президентом США
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Глава американской администрации Джо Байден в ходе выступления назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов, сообщили СМИ.
Выступление Байдена было посвящено темпам вакцинации в Соединенных Штатах. Говоря о вакцинации в Аризоне, Байден назвал Харрис «нашим президентом», при этом никто из присутствовавших не поправил главу Белого дома, а сам он не заметил своей ошибки, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».
Комментируя очередную оговорку Байдена, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала на своей странице в соцсети Facebook: «И это [президент России Владимир] Путин просто предложил [Байдену] поговорить».
Ранее Путин заявил о готовности побеседовать с американским коллегой в прямом эфире. «Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», – сказал глава государства, пояснив, что готов провести беседу 19 или 22 марта.
Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят». Сам Байден не стал отвечать на вопрос о том, согласится ли он провести разговор с российским лидером в прямом эфире. Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнение, что Байден согласится, «ведь он боится Путина».
Напомним, в среду МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в США.
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Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным
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Член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял американского лидера Джо Байдена за отказ говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что президент России эффектно ответил Байдену.
Республиканец считает, что диалог двух лидеров «не закончится, как «Рокки IV», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.
«Я не думаю, что Байден победит», – добавил Гетц.
Кроме того, он считает, что Путин очень эффектно ответил на высказывание Байдена о нем.
Гетц также пошутил над отношениями между Байденом и вице-президентом Камалой Харрис: «В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс».
Ранее Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку.
Также он предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным.
Сурков назвал старину Джо мазафакой
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Бывший помощник президента Владислав Сурков, комментируя резкий выпад Джо Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина, назвал «старину Джо» (популярное прозвище действующего американского президента) мазафакой (mothafucka).
Суркова попросили прокомментировать слова Байдена в адрес российского президента. «На этот вопрос даже не знаю, что и ответить. Вот если бы меня спросили: «Do u know that old chap Joe is mothafucka?» («Вы знаете, что старина Джо – ублюдок?»), то я бы ответил: «Oohoo, I do» («О, да, я знаю»)», – заявил Сурков, слова которого приводятся в Telegram директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Эрдоган назвал роскошным ответ Путина Байдену
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Заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемо для главы государства, глава российского государства дал достойный ответ, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
«Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин) очень умный, и дал роскошный ответ», – сказал Эрдоган, отвечая на вопрос о словах Байдена, передает РИА «Новости».
Ранее лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что президент Владимир Путин сделал политически грамотный шаг, предложив американскому коллеге Джо Байдену провести открытый диалог. По его словам, теперь Байден находится в сложном положении.
В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
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В Италии выразили солидарность с Путиным в связи со словами Байдена
Администрация общественной Ассоциации итальянских друзей России выразило солидарность с президентом Владимиром Путиным в связи с оскорбительными заявлениями, которые сделал в его адрес американский лидер Джо Байден.
В специальном послании солидарности, текст которого поступил в РИА «Новости», президент итальянской ассоциации Лоренцо Валлорейа подчеркнул, что Байден не только без каких бы то ни было доказательств выдвинул тяжелейшие обвинения в отношении главы иностранного государства, но еще и назвал его «киллером».
Он отметил, что ни один президент США не позволял себе прежде «самых настоящих личных оскорблений» в адрес главы российского государства. По словам Валлорейа, американский руководитель, с которым многие связывали надежды, показал себя как грубый и импульсивный человек, а также как сторонник войны.
«На наш взгляд, настал момент, чтобы Италия первой, а за ней и все другие европейские страны, дистанцировалась от позиций США, обличив американское поведение», – резюмировал глава ассоциации.
Днем ранее президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Пушков назвал причину падения Байдена на трапе
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал оправдание Белого дома после падения президента США Джо Байдена на трапе самолета, отметив, что от «сильного ветра» президенты на трапах не падают.
«От «сильного ветра» президенты на трапах не падают. У этого другие причины, всем прекрасно понятные», – написал Пушков в своем Twitter. Указывая свою версию, сенатор отметил, что «ход времени неумолим».
«Как бы сильный ветер истории не выдул Байдена из Белого дома раньше срока. Тем более, что он сам уже не раз называл Камалу Харрис президентом США», – добавил он.
Напомним, Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях.
В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
При этом Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.
В свою очередь британцы высмеяли инцидент со множественными падениями президента США Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера.
Британцы высмеяли множественные падения Байдена на трапе
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Британцы высмеяли инцидент со множественными падениями президента США Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера.
Британское издание The Daily Mail опубликовало материал, посвященный инциденту с Байденом. Публикация вызвала активный отклик читателей, передает РИА «Новости».
«Еще нет ста дней его работы на посту. Он не протянет четыре года. С этого момента все идет под откос», – прокомментировал odedszpiro.
«Ох, дорогая Америка. Что ты наделала» – задался вопросом malph.
«Президент (вице-президент Камала) Харрис ждет в сторонке... Ты ошиблась, Америка!», – считает MoggfatherfornextPM.
«Это лишь вопрос времени, когда он все равно «спустится с лестницы», чтобы уступить место Харрис. Он никогда не проработает полный срок», – добавил Mr white.
«Камала на мгновение взволновалась», – сыронизировала Kate.
«Несомненно, к Рождеству будет уже президент Харрис, как и планировали так называемые «демократы», – присоединился ко мнению BobDob.
«Дальше будет намного, намного хуже», – отметил rizziero.
Кроме того, пользователи Сети начали создавать мемы после этого инцидента. Например, на одной из видеозаписей, размещенных в Twitter с хештегом #Bidenfalls («Байден падает» – прим. ВЗГЛЯД), видно, что Байден спотыкается якобы после того, как в него попадает мячик, который забросил играющий в гольф на поле экс-президент США Дональд Трамп.
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Другой пользователь с тем же хештегом разместил картинку, на которой показано, что нынешний американский лидер чуть не упал из-за того, что его предшественник на этом посту специально смазал ступени.
Еще одна видеозапись свидетельствует, что виной всему стала брошенная Трампом под ноги Байдену банановая кожура.
Напомним, Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях.
В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
При этом Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.
Кремль дал оценку словам Байдена о Путине
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «очень плохими высказываниями» слова лидера США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, добавив, что дальше Россия будет исходить из того, что американский лидер не хочет налаживать отношения с Москвой.
«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого», – заявил Песков, комментируя слова Байдена.
Представитель Кремля воздержался от подробностей, а на уточняющий вопрос ответил: «К сказанному мне нечего добавить», передает РИА «Новости».
Он также затруднился сказать, планирует ли сам Путин отреагировать на слова американского визави.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире: Президент очень занят
Нечего сообщить что-либо касательно будущих бесед лидеров, президент довольно занят в ближайшее время, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
«Я сообщу вам, если мы будем раздумывать над этим», – цитирует РИА «Новости» Псаки. Она напомнила, что «президент уже беседовал с президентом Путиным, но есть мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал».
«Мы поддерживаем контакты с российскими лидерами, членами российского правительства на всех уровнях, но мне нечего сообщить вам что-либо касательно будущих встреч (лидеров)», – сказала Псаки, добавив, что «президент будет в Джорджии завтра и довольно занят».
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
Ранее Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. В четверг президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в дет стве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.
Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Британцы раскритиковали Байдена за высказывание о Путине
Читатели британского издания Daily Mail, комментируя резкий выпад президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, предположили, что Соединенные Штаты возглавил психически неуравновешенный человек.
«В Белом доме засел псих…» – выразил мнение Deeez, передает РИА «Новости».
«Слабоумный Джо (Байден) идет! Осторожнее с ходунками!» – написал MYak.
«Разжигатель войн Байден решил начать с России», – считает psvensson75.
«Похоже, Байден вознамерился развязать Третью мировую», – поддержал предыдущего комментатора CarCarr.
«Это не Путин пытается извести Америку, а Байден», – полагает ViveLeTrump.
«Ну и ну, Байден – самый позорный президент за всю историю», – резюмировал Triumphantape.
Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей».
Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – заявил президент. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Захарова: Странно, что в падении Байдена не обвинили русских хакеров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала по поводу тройного падения американского лидера Джо Байдена во время восхождения на самолет.
«Падение Байдена на трапе президентского самолета объяснили просто: «На улице очень ветрено», – заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не «русские хакеры» под предводительством Маргариты Симоньян, а просто ветер», – написала Захарова в своем Facebook.
Напомним, американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.