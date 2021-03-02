Беспилотный истребитель Loyal Wingman совершил первый полет

Первый беспилотный истребитель Loyal Wingman, спроектированный и произведенный в Австралии более чем за 50 лет, совершил первый полет.

«Команда Boeing Australia и Королевские ВВС Австралии выполнили первый полет Loyal Wingman. Самолет … предназначен для защиты других пилотируемых самолетов», сообщает портал Aerocontact.

Там же отмечается, что Loyal Wingman – первый военный самолет, спроектированный и произведенный в Австралии более чем за 50 лет. Второй самолет Loyal Wingman в настоящее время находится в стадии разработки, совместные полеты запланированы на конец 2021 года.

Рассказывая об этом беспилотнике в конце прошлого года газета ВЗГЛЯД сообщала, что Loyal Wingman – «Верный ведомый» – будет просто лететь ведомым за пилотируемым истребителем и вести бой совместно с ним. Это тоже требует искусственного интеллекта, и неизвестно, чем ограничатся австралийцы в итоге. И во что превратится эта машина, когда попадет в ВВС США.

Первый опытный образец беспилотного летательного аппарата Loyal Wingman показали на предприятии корпорации Boeing Australia 5 мая 2020 года. Проект финансируется корпорацией Boeing и правительством Австралии. При этом разработка была бы невозможной без участия американской стороны: в его основе лежат концепции, проработанные специалистами Phantom Works – специальной научно-исследовательской группы Boeing, работающей в перспективных направлениях, пишет «Военное обозрение».

Loyal Wingman – довольно крупный аппарат. Его длина составляет 11 метров, а ширина – 11,7 метра. Он имеет один реактивный двигатель. Главной конструктивной особенностью БПЛА можно назвать модульный принцип: в зависимости от характера задания аппарат сможет брать различную нагрузку. Прежде всего, вероятно, речь идет о различных сенсорах, позволяющих обнаруживать и идентифицировать неприятеля. В будущем аппарат может получить свое собственное вооружение. Loyal Wingman сможет сопровождать пилотируемые истребители на протяжении всего полета, вне зависимости от характера боевого задания. Среди заявленных целей – разведка, ударные задачи, постановка помех и так далее.