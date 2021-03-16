Роскосмос рассекретил документы о полете двух собак в радиационном поясе Земли Прообразом для куклы Barbie стала единственная женщина-космонавт России 16 марта 2021, 17:41

Фото: Mattel

Бренд Barbie создал куклу в образе единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса Анны Кикиной, сообщила пресс-служба госкорпорации. «Кукла Barbie-космонавт выпущена эксклюзивно по образу Анны Кикиной в двух вариантах костюмов: в тренировочном комбинезоне и космическом скафандре типа «Орлан». Кукла представлена в единственном варианте и не предназначена для продажи», – говорится в сообщении. Бренд Barbie, как отметили в Роскосмосе, выбрал Кикину в качестве прообраза, так как «девушка вдохновила его своими талантами, успехами и личными качествами». «В 1963 году Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной, побывавшей в космосе, и через два года ее полету посвятили первую Barbie-космонавта. Новая Barbie продолжает миссию своей предшественницы и призвана вдохновлять девочек по всему миру раскрывать свой потенциал. Она учит верить в себя, расширять свои границы и не бояться искать свое призвание», – добавили в госкорпорации. Всего в космосе побывали четыре советские и российские женщины-космонавта: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что некоторые требования к кандидатам в отряд космонавтов могут быть снижены. Тогда же он рассказал, что Анну Кикину – единственную женщину в отряде российских космонавтов – поставили в план на полеты в космос. «Она стоит в плане», – заявил Рогозин, не уточнив, в каком году полетит Кикина. «Будет предложение от ЦПК, соответствующая комиссия Роскосмоса будет рассматривать», – пояснил он.

На Украине захотели расплатиться за «Мотор Сич» за счет США 16 марта 2021, 07:57

Фото: Mixabest/Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские СМИ назвали ситуацию с заводом «Мотор Сич» «вопросом жизни и смерти» для Киева. По мнению автора материала в журнале «Главред», Совет национальной безопасности и обороны Украины принял верное решение о национализации завода. Он объясняет, что «такое стратегически важное предприятие должно принадлежать государству» из-за его значения для обороноспособности страны. «Выбирая между подрывом обороноспособности Украины и выплатой компенсации, решение очевидно: лучше заплатить 2 млрд долларов, чем потерять предприятие совсем», – передает РИА «Новости» текст статьи. В статье утверждается, что Китай «до сих пор не смог создать работоспособный двигатель для самолетов», что подчеркивает, «насколько высок уровень производства на Украине». При этом автор не отрицает, что решение по «Мотор Сич» было продиктовано Киеву с другой стороны Атлантики. «Следует признать, что данное решение о возвращении «Мотор Сич» в собственность государства было принято не потому, что наша власть вдруг стала защищать интересы Украины, а потому что таким было пожелание США. Однако в данном случае интересы Штатов и Украины совпали. Хотя ни Соединенным Штатам, ни Европе не выгодно, чтобы мы все эти товары производили сами. Они заинтересованы, чтобы Украина все покупала у них», – утверждает автор. Он также добавляет, что пока нет ясности относительно того, сможет ли Украина воспользоваться ситуацией и обеспечить это предприятие работой. Кроме того, автора волнует вопрос, кто будет выплачивать компенсации пострадавшим от решения СНБО инвесторам. «Однако если это решение нам «нашептали» Штаты, тогда Украина должна задать встречный вопрос – об участии США в выплате этих компенсаций. <...> На первый взгляд пока все выглядит так, что мы выполнили пожелание американцев, но заплатим за все сами», – считает автор Тем не менее он призывает украинцев «думать стратегически» и не забывать о значении предприятия для обороны страны. Ранее МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности. Зеленский открыл посольства Украины в Киеве 15 марта 2021, 19:18

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволит создать в Киеве так называемые дистанционные посольства страны. Как поясняется, посольства будут физически находиться на территории Украины и обеспечивать присутствие страны в другом государстве дистанционно. Как пояснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, нововведения о заграничных дипломатических учреждениях позволят Киеву «оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономичными для налогоплательщиков», сообщает «Страна.ua». По его словам, одним из ключевых нововведений является создание нового формата послов с резиденцией в Киеве. «Отныне мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство физически будет находиться на Украине и обеспечивать присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания», – считает Кулеба. Он добавил, что такой формат дистанционного представительства успешно функционирует во многих зарубежных странах, в том числе и в Евросоюзе, и Украина начинает «воплощать этот передовой опыт как дополнение к традиционным форматам дипломатического присутствия». В то же время тех дипломатов, которые изъявят желание остаться за рубежом, переведут на компактный формат работы «1 посол + 2 дипломата». «Нововведения позволяют уже сегодня на практике расширять географию присутствия Украины в мире со значительной экономией денег налогоплательщиков. Больше присутствия – больше возможностей для украинского государства, украинского бизнеса и граждан», – подытожил министр. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Азербайджане арестован уволенный во время войны в Карабахе генерал 16 марта 2021, 10:09

Фото: milliqahramanlar.az

Текст: Алина Назарова

Генпрокуратура Азербайджана подтвердила сообщения о заключении под стражу генерал-лейтенанта запаса Ровшана Акперова. В пресс-службе генпрокуратуры заявили, что информация об аресте генерала Акперова соответствует действительности. Более подробную информацию ведомство пообещало предоставить позже, передает Haqqin. Ровшан Акперов – национальный герой Азербайджана, являлся командиром бригады № 777, участвовал в предотвращении госпереворота в 1995 году, впоследствии стал командующим армейским корпусом. Акперов был уволен из Минобороны Азербайджана в первые дни второй карабахской войны. Стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от «Спутника V» 16 марта 2021, 03:30

Фото: Adel Ezzine/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили создатели вакцины со ссылкой на доклад американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS). Доклад составлен по итогам 2020 года. В нем сообщается, что подразделение Минздрава США «использовало дипломатические отношения» для «противодействия усилиям ряда стран», которые, по версии Вашингтона, действуют в регионе «в ущерб безопасности США». В частности, речь идет о России, Кубе и Венесуэле. В докладе сказано, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь «злонамеренных государств». «Среди примеров – использование офиса атташе по вопросам здравоохранения для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. Как подчеркнули создатели вакцины, американский Минздрав «публично подтвердил, что оказывал давление на Бразилию по поводу «Спутника V». «Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни», – заявили они, добавив, что «усилия, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней». В марте Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле–июне. В Союзе пенсионеров России рассказали об увеличивающих размер пенсии заслугах 15 марта 2021, 20:50

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

«Абсолютно понятно, за что бьется Апексимова. Сейчас ветеранам труда города Москвы платят тридцать тысяч», – сказала газете ВЗГЛЯД почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова, комментируя желание директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой получить звание «Заслуженный артист Российской Федерации» ради надбавки к пенсии. 55-летняя актриса и режиссер Ирина Апексимова рассказала в интервью телеканалу НТВ, что хотела бы получить звание «Заслуженный артист Российской Федерации», поскольку, когда выйдет на пенсию, ей не помешает хорошая прибавка. Она добавила, что «неплохо бы получить звание хотя бы ради этого». «Для того, чтобы получить социальные доплаты, льготы, надо иметь звание «Ветеран труда». Также на повышенную пенсию могут рассчитывать те, кто имеет государственные награды (ордена, медали, почетные грамоты и звания, например «Заслуженный артист Российской Федерации», благодарности ведомственных министерств и так далее)», – говорит Пискунова. Вторая категория – это региональные льготники, продолжает собеседник. Такое звание россиянин может получить за то, что на протяжении сорока лет проработал в регионе, после чего ему выдают грамоту (благодарность) губернатора, почетное звание, медаль за региональные заслуги. «То есть, исходя из собственного регионального законодательства и из финансовых возможностей, таким пенсионерам выдают льготы, например право бесплатного проезда на общественном транспорте. Но региональный льготник имеет право льготы только в собственном регионе», – отмечает член президиума Союза пенсионеров России. По словам эксперта, трудность заключается в том, что пенсионер-льготник, вне зависимости от того, региональный он или федерального значения, получает ту выплату, которую назначает регион, где пенсионер проживает. «Допустим, раньше, до 2012 года, я жила в Еврейской автономной области и, являясь «Ветераном труда» федерального значения, имела льготу 306 рублей, на которые я еще должна была приобретать билеты на проезд. Переехав в Москву, мне стали платить тысячу и предоставили бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта. То есть разница очень большая, поэтому абсолютно понятно, за что бьется Апексимова. Сейчас ветеранам труда города Москвы платят 30 тысяч», – объясняет Пискунова. При этом собеседница добавила, что все звания, льготы и заслуги ни в коем случае не суммируются. Гражданину после выхода на пенсию предлагают выбрать то основание для льготы, которое является наивысшим по оплате. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президенту Владимиру Путину доложили о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, данная тематика обсуждается в правительстве. Названо число получивших гражданство России жителей Донбасса 16 марта 2021, 08:15

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Число жителей Донецкой народной республики (ДНР), получивших российское гражданство в упрощенном порядке, превысило 224 тысячи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «В ДНР на данный момент более 224 тысяч человек получили гражданство Российской Федерации», – передает ТАСС слова Пушилина в интервью «Парламентской газете». По его словам, при нынешних темпах выдачи паспортов к сентябрю число жителей республик Донбасса, получивших российское гражданство, превысит полмиллиона. «Для нас, без малейшего преувеличения, очень ценно реализовать свое конституционное право и принять участие в выборах депутатов Госдумы», – добавил он. По его словам, еще летом прошлого года среди граждан России, проживающих в Донбассе, было очень много желающих принять участие в голосовании по поправкам к Конституции России. Говоря о выборах в Госдуму, Пушилин также отметил, что жителям Донбасса, получившим российское гражданство, было бы удобнее, если бы избирательные участки были организованы на территориях республик. Глава ДНР также сообщил, что на сегодняшний день переговоры с российской стороной, в частности с ЦИК, по поводу информирования граждан РФ в Донбассе о предстоящих выборах в Госдуму не ведутся. «С официальными структурами по этому вопросу пока взаимодействия нет. Очень надеюсь, что оно возникнет и позволит реализовать избирательное право наших граждан», – добавил он. Ранее президент России Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности. Михалков дал оценку вручившим Навальному премию кинокритикам 16 марта 2021, 12:35

Фото: Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков прокомментировал решение оргкомитета Российской премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» вручить Алексею Навальному специальный приз «Событие года» за серию документальных фильмов-расследований. «Понимаете, кинокритик – он должен оценивать кино. Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и все», – заявил Михалков в комментарии «Собеседнику». Издание отмечает, что кинокритики были весьма настойчивыми: чтобы оформить решение о вручении Алексею Навальному приза, пришлось по итогам скандального обсуждения вывести премию «Белый слон» из-под крыла Союза кинематографистов, в том числе лишившись финансовой поддержки структуры Михалкова. В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь «дворца», о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика. Сам Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков счел лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Франция и Италия вслед за ФРГ объявили о приостановке использования вакцины AstraZeneca 15 марта 2021, 18:34

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Власти Франции и Италии вслед за Германией временно приостанавливают использование препарата от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Президент Франции Эммануэль Макрон уточнил, что применение препарата приостановлено в стране до вторника. «Европейский регулятор EMA [Европейское агентство лекарственных средств] завтра после обеда даст свое мнение по поводу использование этой вакцины. По рекомендации министра здравоохранения... было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА», – передает слова французского лидера РИА «Новости». «Aifa [Итальянское агентство по лекарственным средствам] решило распространить запрет на использование вакцины AstraZeneca в качестве временной меры предосторожности на всей территории страны до сообщений EMA [Европейского агентства по лекарственным препаратам]. Это решение было принято в соответствии с аналогичными мерами, принятыми другими европейскими странами», – сообщил итальянский регулятор. В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила также Германия. В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр. Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca. Суд в США обязал россиянку Осипову попытаться вернуть детей из России 16 марта 2021, 01:29 Текст: Антон Антонов

Разрешение россиянке Богдане Осиповой временно не добиваться приезда ее детей из России в США отменено, свидетельствуют документы апелляционного суда десятого округа США. По мнению суда, Осипова «не смогла доказать, что имеет право на отсрочку решения суда до завершения рассмотрения апелляции». Ей отказано в соответствующем ходатайстве. Кроме того, суд отменил «временную отсрочку от 16 февраля», передает ТАСС. В феврале суд разрешил Осиповой временно не выполнять условия ее освобождения из тюрьмы в США, согласно которым россиянка должна «предпринять добросовестные попытки» вернуть детей в США в течение 45 дней. Срок истек 22 февраля. Защита Осиповой указывала, что в случае невыполнения требований ей может грозить повторное заключение. Сама россиянка заявила, что выполнить названные условия не может. Осипова в 2014 году уехала из США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году она вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Она была приговорена к семи годам тюрьмы – ее обвиняли не только в похищении ребенка, но и в вымогательстве (она требовала от отца детей денег на их воспитание). Позднее обвинения в вымогательстве сняли. Песков оценил заявления об «ударе» по Украине при эскалации конфликта в Донбассе 16 марта 2021, 13:18 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал ориентироваться на официальные заявления, а не высказывания в СМИ, комментируя сообщения о якобы возможности удара России по Украине в случае эскалации конфликта в Донбассе. Журналист поинтересовался у представителя Кремля, насколько соответствуют действительности «заявления в эфирах российских телеканалов» о том, что Россия в случае эскалации конфликта в Донбассе якобы может нанести удар по военным объектам Украины за пределами Донбасса. «Обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания и, конечно же, всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке», – ответил Песков, передает РИА «Новости». В начале марта в Донбассе произошло обострение конфликта – бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. Газета ВЗГЛЯД размышляла, почему сейчас у Зеленского больше причин для начала войны, чем когда-либо прежде. Путин назначил Медведева своим замом по науке 15 марта 2021, 20:11

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин утвердил состав Совета по науке и образованию, возглавляемого главой государства. Заместителем председателя совета назначен замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «B целях совершенствования деятельности Совета при президенте России по науке и образованию и повышения эффективности государственной научно-технической политики постановляю: утвердить прилагаемые ... положение о Совете при президенте РФ по науке и образованию ... состав Совета при президенте РФ по науке и образованию ... состав президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Медведев возглавил президиум Совета по науке и образованию. Кроме того в состав Совета вошли помощник президента Андрей Фурсенко, в прошлом составе занимавший должность зампредседателя Совета, и первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов. Напомним, в январе прошлого года Медведев был назначен Путиным на должность зампредседателя Совета безопасности. Кинолог прокомментировал смерть школьницы после нападения собак в Москве 16 марта 2021, 11:26

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

В большинстве случаев за агрессивным поведением собаки стоят плохие воспитание и дрессировка питомца, рассказал газете ВЗГЛЯД президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, комментируя смерть покусанной стаффордами и выпавшей из окна девочки. На западе Москвы 14-летнюю девочку покусали за руки две собаки породы американский стаффордширский терьер, с которыми она находилась в квартире на шестом этаже, после чего она выпрыгнула из окна, чтобы спастись от животных. Подросток упала на козырек дома и погибла. Незадолго до смерти школьницу видели сидящей на подоконнике, она отбивалась от собак. «Мне бы не хотелось клеймить собак породы американский стаффордширский терьер, поскольку вокруг них и так много мифов. Единственное, что стоит в очередной раз отметить, что ни одна собака не будет вести себя агрессивно без причины, вне зависимости от ее породной принадлежности. Важную роль играет воспитание и правильная дрессировка. Нет агрессивных пород, есть конкретные агрессивные особи, чьи владельцы безответственно отнеслись к вопросу их воспитания», – говорит Голубев. За собак и детей всегда несет ответственность взрослый человек, поясняет президент РКФ. И если следствие докажет, что на девочку без причины напали собаки, их хозяин должен ответить по всей строгости закона. «В большинстве случаев за агрессивным поведением стоит человеческий фактор. Ошибки, которые допускал хозяин при воспитании питомца, могут повлечь за собой опасные события. При этом пострадать могут и сами владельцы. Причин может быть несколько. Из-за развитого территориального и защитного инстинкта сторожевые и бойцовские псы могут напасть на незнакомца при посягательстве на их территорию или собственность. Собаки с плохой социализацией, выраженным доминантным поведением также могут нападать на человека. Причинами агрессии могут быть боль, страх, ресурсная агрессия, психологическая травма или гормоны», – рассказывает собеседник. При этом он отмечает, что нельзя отнести породу стаффорд к бойцовой, поскольку ей может быть любая собака, которая принимает участие в боях, независимо от породы. Также он обращает внимание на то, что только специально обученный пес будет проявлять агрессию целенаправленно. Для этого он проходит курс дрессировки и нападения. Агрессия на людей – не характерное поведение для собак породы стаффордширский терьер. «Амстаффы очень сообразительные и отлично поддаются дрессировке, но их воспитание ни в коем случае нельзя пускать на самотек. Агрессивной и злобной называют эту породу те, кто не знает, как правильно общаться и воспитывать таких питомцев. У этих собак достаточно высокий порог раздражительности, поэтому вывести воспитанную собаку из себя достаточно сложно. Стаффордширские терьеры могут быть как защитниками и охранниками, так и прекрасными душевными компаньонами», – отмечает Голубев. Эксперт подчеркивает, что всем, кто хочет завести такого питомца, нужно четко понимать, что это мощный питомец с ярко выраженными сторожевыми и бойцовскими качествами, которым нужно должное воспитание. Тем не менее, если правильно считывать сигналы, которые подает собака, можно избежать ее агрессии, таким образом защитив себя. «О том, что животное чувствует уверенность и превосходство, скажет положение тела, в котором собака старается казаться больше: она стоит прямо, высоко подняв голову и хвост. Когда собака часто облизывает морду, это сигнализирует о том, что она чувствует себя неуютно и воспринимает ситуацию как небезопасную. Широко раскрытые глаза, когда собака концентрирует свой взгляд на ком-то или чем-то, обычно обозначают возбуждение и беспокойство. Если при этом собака начинает рычать, не отводит взгляд и не моргает, проявляя другие признаки агрессии, вы имеете дело с защитным поведением», – предупреждает кинолог. При активной агрессии животное вытягивает уши вперед и вверх, а об активной агрессии будут свидетельствовать плотно прижатые к голове уши, продолжает собеседник. Если собака скалится, морщит нос, демонстрирует зубы и смотрит в глаза – это прямая угроза, когда собака рычит – это уже красная зона, но пока что собака все еще пытается общаться, дав понять, что ее необходимо оставить в покое. В начале января в подмосковной Ивантеевке собаки насмерть загрызли ребенка. Спустя неделю домашняя собака крупной породы причинила несовместимые с жизнью травмы ребенку в Кемеровской области, после чего хозяин сам умертвил животное. Казахстан назвал сроки перехода на латиницу в школах 15 марта 2021, 18:28 Текст: Абдулла Шакиров

Казахстан намерен начать поэтапное внедрение латиницы в системе 12-летнего школьного образования в 2023 году, сообщил министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов. «Для развития среднего образования предусматривается поэтапный переход на 12-летнее обучение с 2023 года с внедрением латинской графики. Для этого предстоит проделать очень большую работу», – передает РИА «Новости» слова министра. Напомним, в апреле 2017 года Назарбаев – на тот момент президент Казахстана –заявил о переходе казахского алфавита на латинскую графику. При этом президент заверил, что после перехода на латиницу в Казахстане русский язык не будет забыт Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины перевода казахского языка на латиницу. В январе 2021 года пресс-служба правительства республики сообщила, что Казахстан поэтапно переведет казахский язык на латиницу до 2031 года, а не до 2025 года, как планировалось ранее. Поосол России в Казахстане Александр Бородавкин назвал сложным переход Казахстана на латиницу. Названы главы трех регионов России с высоким риском отставки 16 марта 2021, 10:23 Текст: Алина Назарова

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, а также губернаторы Тувы и Ульяновской области Шолбан Кара-Оол и Сергей Морозов имеют высокую вероятность отставки, считают эксперты компании «Минченко консалтинг». Также, по мнению экспертов, в зону высокой политической устойчивости вошли губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Это связано с их максимальной поддержкой со стороны федеральных политиков, пишут «Ведомости». В среднюю зону вошли врио глав четырех регионов России, которые были назначены осенью 2020 года. Среди них врио главы Дагестана Сергей Меликов, врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков, Михаил Дегтярев – Хабаровский край, Артем Здунов – Мордовия. Также в средней зоне глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Осенью этого года прямые выборы губернатора ожидаются минимум в восьми регионах; еще в трех республиках глав выберут местные парламенты. Ранее эксперты фонда «Петербургская политика» составили рейтинг губернаторов по принципу их близости к федеральной власти. В первую пятерку лидеров по этой методике вошли возглавляющий Татарстан (с 2010 года) Рустам Минниханов, Санкт-Петербург (с 2018 года) Александр Беглов, Крым (с 2014 года) Сергей Аксенов, Чечню (с 2007 года) Рамзан Кадыров, Свердловскую область (с 2012 года) Евгений Куйвашев. В самом низу рейтинга «Петербургской политики» оказались тамбовский губернатор Александр Никитин (с 2015 года), глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов (к нему с 2018 года не приехал ни один представитель высшего руководства страны), глава Башкирии Радий Хабиров (с 2018 года), смоленский губернатор, представитель ЛДПР Алексей Островский (с 2012 года) и его владимирский однопартиец Владимир Сипягин (с 2018 года). Навальный удивился запрету на мат и жаргонные слова в колонии 15 марта 2021, 20:15 Текст: Ксения Панькова

Алексей Навальный, отбывающий наказание за мошенничество во Владимирской области, удивился существующим в колонии традициям. По его словам, там все приветливы и не ругаются матом. «Честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо (...) Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело», – написал блогер на своей странице в Facebook. Он также отметил, что на территории колонии везде видеокамеры. «За всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт», – добавил Навальный. 28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет. 20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей.