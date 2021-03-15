В Ростехе начали разработку вакцины от коронавируса

Холдинг Ростеха «Нацимбио» («Национальная иммунобиологическая компания») разрабатывает собственную вакцину от коронавируса, заявил гендиректор холдинга Андрей Загорский.

«Мы ведем разработку ковидной вакцины, как зарегистрируем, мы вам первым сообщим об этом», – ответил он на вопрос о планах «Нацимбио» по выпуску вакцины от COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на РБК.

В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V», но производители обещают, что этой весной уже будут доступны и две другие

«Нацимбио» – российский фармацевтический холдинг, созданный для обеспечения независимости России от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения за счет развития собственных компетенций и объединения российских разработчиков и производителей иммунобиологических лекарственных средств. Компания была учреждена 29 октября 2013 года государственной корпорацией «Ростех».