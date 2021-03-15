Украину призвали не политизировать деятельность Китая в Крыму

Китай призвал Украину не политизировать отношения китайских бизнес-структур с Крымом, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Некоторые китайские компании в связи с исторически сложившимися обстоятельствами и практической необходимостью на основе принципа рынка поддерживают сотрудничество и контакты с Крымом. Деловая активность не должна политизироваться», – цитирует РИА «Новости» Чжао Лицзянь.

Министр отметил, что позиция Китая по Крыму остается последовательной. Он также выразил надежду, что стороны, участвующие в спорах вокруг полуострова, разумно урегулируют данный вопрос.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что в качестве ответа на действия Украины с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии.

В прошлую пятницу МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.

7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.