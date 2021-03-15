Украину призвали не политизировать деятельность Китая в Крыму

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Крыму оценили отношение китайских инвесторов к Украине

15 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 13:15  |  vz.ru
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Газпром в Европе столкнулся с российским конкурентом

Россия породила соперника своему трубопроводному газу в Европе Сергей Красноухов/ТАСС
Россия впервые опередила США по поставкам сжиженного природного газа в Европу. С одной стороны, это позитивная новость: наш газ в очередной раз доказывает свое преимущество. С другой – эта ситуация породила соперничество в Европе двух видов российского газа: трубопроводного и сжиженного. И дело не только в конкуренции двух компаний из России, но и в потерях бюджета. Подробности...
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На войне вакцин Запад готовит удар по России

«Спутник V» пока на втором месте в мире по популярности среди вакцин от COVID Sandor Ujvari/АР/ТАСС
Против вакцины «Спутник V» готовится провокация, сообщают информагентства. Чтобы показать опасность российского препарата, ведущие мировые СМИ прибегнут даже к инсценировке гибели людей – якобы после инъекции. Удивительно, но провокация планируется в тот момент, когда «Спутник V» на фоне проблем у своих западных конкурентов может стать самой распространенной в мире вакциной от COVID. Подробности...
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Лед Байкала даст возможность прочесть историю Вселенной

Российские ученые готовы поймать «нейтрино за бороду» Алексей Кушниренко/ТАСС
На Байкале заработал уникальный глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Он стал крупнейшим в Северном полушарии. С его помощью ученые узнают секреты Вселенной, лучше поймут ее устройство. Событие уже называют очередным триумфом российских ученых и международного научного сотрудничества, а главную роль в работе телескопа будет играть лед Байкала. Подробности...
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Итоги выборов огорчат и Меркель, и друзей России

Нынешний кризис в отношениях между Москвой и Берлином не может разрешиться при власти Меркель Kay Nietfeld/Global Look Press
В Германии подводят итоги выборов в ландтаги двух из 16 федеральных земель – Рейнланд-Пфальца и Баден-Вюртемберга, строя на их основании прогнозы о возможных итогах главных выборов в сентябре. Экзитполы показывают, что у партии Ангелы Меркель есть серьезный повод для беспокойства. Но у тех, кто рассчитывал на потепление отношений Москвы и Берлина после ухода фрау канцлерин, он тоже есть. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Запад показал больную реакцию на «Спутник»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вакцина от коронавируса – новый для России экспортный продукт по сравнению с традиционными вооружениями, энергоресурсами или продукцией сельского хозяйства. Никто на Западе не ожидал от Москвы такой энергии, и причины раздражения вполне понятны. Здесь не только главу Еврокомиссии заставишь говорить языком советской пропаганды. Подробности...

Что случилось с наследием персидских казаков

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Не рухни Российская империя, у нее были бы серьезные перспективы для влияния на политику Персии – то, чего в политическом смысле и не снилось ее наследнице, России Советской. Подробности...

В родной гавани есть место не только Крыму

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Крым – самый яркий прецедент в нынешней практике «собирания русских земель». А она ведь есть. Называется «евразийская интеграция» и провозглашена приоритетом политики Путина еще в 2012-м. Поскольку с тех пор команды «отставить» не было – приоритетом и остается. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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Националисты против Манижи

Обсуждение: 60 комментариев

Чем закончится новое сражение за Донбасс

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Крыму оценили отношение китайских инвесторов к Украине
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    Украину призвали не политизировать деятельность Китая в Крыму

    15 марта 2021, 12:09

    Текст: Евгения Шестак

    Китай призвал Украину не политизировать отношения китайских бизнес-структур с Крымом, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

    «Некоторые китайские компании в связи с исторически сложившимися обстоятельствами и практической необходимостью на основе принципа рынка поддерживают сотрудничество и контакты с Крымом. Деловая активность не должна политизироваться», – цитирует РИА «Новости» Чжао Лицзянь.

    Министр отметил, что позиция Китая по Крыму остается последовательной. Он также выразил надежду, что стороны, участвующие в спорах вокруг полуострова, разумно урегулируют данный вопрос.

    Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что в качестве ответа на действия Украины с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии. 

    В прошлую пятницу МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). 

    Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 

    7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.


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    В Польше раскрыли обман Запада и Украины при покупке российского газа
       14 марта 2021, 03:57
    Фото: Danil Shamkin/ZUM/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк рассказал, как западным поставщикам и их партнерам на Украине удавалось годами «прекрасно зарабатывать» на простых украинцах при помощи «накручивания счетчика» и схем «виртуального реверса» поставок природного газа из России.

    Автор статьи, опубликованной в Mysl Polska, напомнил, что в 2015 году Газпром перестал поставлять голубое топливо на Украину, поскольку страна «перестала платить по счетам». При этом украинские власти сочли это «политическим шантажом» и начали «с гордостью считать дни без российского газа», передает РИА «Новости».

    «Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали «виртуальный реверс», – пояснил Щенсняк. Он уточнил, что для этого стал использоваться механизм «накручивания счетчика» – небольшая трубопроводная петля у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. В итоге, как отметил эксперт, украинцы продолжили получать российской газ, однако уже по европейским ценам.

    «От сравнения украинских цен и цен на европейских биржах захватывало дух <...> Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. [Около] 25-50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление», – заметил публицист, подчеркнув, что западным поставщикам и их партнерам на Украине удалось «прекрасно зарабатывать на простой схеме».

    Напомним, в январе руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. Ранее в том же месяце сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко призвал власти Украины подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. Отметим, что с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.

    Коментарии (130)
    Китай ответил на национализацию Украиной «Мотор Сич» делегацией в Крым
       15 марта 2021, 03:57
    Фото: Aleksey Ivanov/
    TV Zvezda/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    В качестве ответа на действия Украины с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

    «Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по «Мотор Сич». Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», – написал Рабинович на своей странице в соцсети Facebook.

    По словам украинского парламентария, в ходе визита китайские предприниматели «договорились о налаживании отношений с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение», а также выразили готовность к масштабным инвестициям в курортный бизнес региона.

    В прошлую пятницу МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.

    Коментарии (59)
    Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе
       13 марта 2021, 03:56
    Фото: Celestino Arce Lavin/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украинские военные не планируют начинать наступление в Донбассе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    По его словам, «российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина вот завтра-послезавтра пойдет в наступление и наступлением будут брать Донецк и Луганск». Он заверил, что это «не соответствует действительности». Как утверждает Данилов, «это такая психологическая атака идет».

    Данилов признал, что в Донбассе «происходит обострение», возросло «количество обстрелов». «Но мы не можем сказать, что это критическая ситуация и она не находится под контролем наших военных. Ситуация полностью контролируемая», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта.

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    Коментарии (133)
    СБУ возбудила дело по Харьковским соглашениям о размещении ЧФ в Крыму
       12 марта 2021, 20:03
    Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму.

    Соответствующее уголовное дело возбудила Служба безопасности Украины (СБУ), передает РИА «Новости».

    «Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти. Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», – сообщили в СБУ.

    Правоохранители также намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.

    Напомним, за ратификацию соглашения также выступал городской совет Севастополя.

    Действующие тогда президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали 21 апреля в Харькове соглашение по продлению базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет.

    Коментарии (92)
    Определена примерная стоимость первой в Крыму опреснительной установки

    14 марта 2021, 00:58

    Текст: Антон Никитин

    Стоимость ялтинской опреснительной станции составит около 3 млрд рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств примерно около 3 млрд рублей, источники финансирования есть. В принципе к работе уже приступили», – приводит слова Аксенова РИА «Новости». При этом глава Крыма заметил, что технические параметры установки и производитель не названы из-за санкционного режима.

    Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.

    В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.

    Коментарии (159)
    Зеленский захотел найти виновных в потере Украиной Крыма
       13 марта 2021, 02:58
    Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Нужно «разобраться с тем, кто создал условия» для потери Киевом контроля над Крымом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    «Когда мы говорим о деоккупации, то логично также разобраться с тем, кто и как создал условия для оккупации», – сказал он, пояснив, что говорит не только о событиях 2014 года, но и «об утверждении так называемых Харьковских соглашений».

    Зеленский заверил, что украинские власти не снимают вопрос Крыма с повестки. Он подчеркнул, что создана «государственная стратегия деоккупации и рентеграции Крыма и Севастополя». «Тем, кто на что-то рассчитывал, хочу сказать: забудьте о том, что Украина забудет про Крым», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму.

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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    Коментарии (89)
    Партия Зеленского пообещала стать «секси» и «смарт»
       14 марта 2021, 15:51
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Ксения Панькова

    Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что фракция президента Украины Владимира Зеленского должна стать не только «секси», но и «смарт».

    «В прошлом году я полушутя сказал, что «слуги народа» должны быть «секси», то есть политически привлекательной партией. Сейчас переходим к следующему этапу – «смарт-партии». У вас у всех есть смартфоны, универсальные устройства с телефоном, компьютером, текстовым редактором, камерой внутри. Также наша партия будет становиться универсальной, сможет работать во многих плоскостях и направлениях», – приводит пресс-служба партии слова Корниенко.

    Корниенко на съезде партии рассказал, что «смарт-партия» направлена на то, чтобы строить «смарт-страну». «То есть разумную страну, где не воруют, где нет коррупции, где политики и бизнесмены ответственны перед законом, где царит мир», – добавил он.

    Партия «Слуга народа» (прежнее название – «Партия решительных перемен») официально была зарегистрирована 2 декабря 2017 года. Ее основателем является действующий президент Украины Владимир Зеленский, лидером – депутат Верховной рады Александр Корниенко.

    Ранее Зеленский заявил о сложных условиях работы его партии «Слуга народа», отметив, что ряды политической силы постепенно очищаются от «засланных казачков и случайных людей».

    Напомним, партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» заняла третье место в рейтинге политических сил на Украине. Кроме того, в отчетах пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» были выявлены нарушения, которые в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) расценили как признаки уголовных преступлений. В итоге партию лишили госфинансирования.

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    Коментарии (55)
    Зеленский поддержал американские санкции в отношении Коломойского

    12 марта 2021, 22:41

    Текст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский поддержал санкции США против Игоря Коломойского и других бывших собственников «Приватбанка».

    По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский заявил, что украинские власти «поддерживают» решение Вашингтона о «санкциях против бывших собственников «Приватбанка». По его словам, Киев «работает над тем, чтобы вернуть на Украину средства», передает ТАСС.

    Напомним, США ввели санкции олигарха Игоря Коломойского и его семьи за коррупцию. Украинскому бизнесмену, его жене и двум детям будет запрещен въезд в США. Американские власти считают, что с 2008 по 2016 год, когда «Приватбанк» был национализирован решением украинского правительства, Коломойский вывел из него миллиарды долларов.

    Коментарии (47)
    Яценюк указал на причины ухудшения отношений США и Украины

    14 марта 2021, 21:17

    Текст: Абдулла Шакиров

    Отношения Вашингтона и Киева не были поставлены на паузу, однако у президента Украины Владимира Зеленского нет повестки дня, которая бы устраивала США, считает бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк.

    По мнению Яценюка, администрация президента США Джо Байдена знает, что может предоставить Киеву, но вместе с тем хочет услышать от Украины определенные заявления, касающиеся бизнесмена Игоря Коломойского, передает «Федеральное агентство новостей».

    Экс-премьер считает, что Вашингтон, введя санкции в отношении Коломойского, дал тем самым Киеву сигнал вести более прозрачную и честную политику.

    Ранее газета The Washington Post предположила, что Байден намеренно откладывает первый звонок Зеленскому, ожидая от украинского лидера определенных шагов по борьбе с коррупцией и разрыву отношений с Коломойским.

    Коментарии (23)
    Автомобиль протаранил МиГ-29 под Киевом

    12 марта 2021, 14:12

    Текст: Елизавета Булкина

    В результате столкновения с автомобилем на аэродроме в Василькове под Киевом получил повреждения и загорелся истребитель МиГ-29.

    По предварительным данным, военный инженер, будучи пьяным, на личном легковом автомобиле выехал на рулежную дорожку аэродрома воинской части. После чего врезался в хвостовую часть самолета, который в тот момент буксировался к месту стоянки.

    «В результате столкновения произошло возгорание самолета, которое было локализовано и ликвидировано пожарными. ДТП привело к повреждениям двигателя самолета и других агрегатов боевой машины», – передает ТАСС со ссылкой на «Обозреватель».

    Инженер при столкновении с истребителем получил ушибы грудной клетки и лица. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, процессуальное руководство в нем осуществляет группа прокуроров Киевского гарнизона. В Минобороны Украины инцидент пока не прокомментировали.

    Ранее в московском аэропорту Шереметьево самолет по касательной столкнулся со служебным автомобилем.

    Коментарии (49)
    В ЛНР заявили о концентрации военной техники и вооружений ВСУ в Донбассе
       12 марта 2021, 21:48
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные начали концентрировать вооружение и военную технику в подконтрольных украинской стороне населенных пунктах в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

    «Для совершения провокационных действий, в нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер, противник продолжает сосредотачивать вооружение и технику в зоне карательной операции. Для его размещения оккупанты используют территории объектов гражданской инфраструктуры, подвергая опасности жизни мирных жителей», – цитирует Осадчего РИА «Новости».

    Он добавил, что в течение прошлой недели разведка республики зафиксировала 17 единиц военной техники в жилых массивах шести подконтрольных Украине населенных пунктов приграничной линии Донбасса.

    «С целью сокрытия от международных наблюдателей размещения военной техники в населенном пункте Троицкое, боевики 59-ой бригады (ВС Украины) по приказу комбрига (Геннадия) Шаповалова открыли огонь из стрелкового оружия в направлении БПЛА Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в данном районе. Наблюдатели были вынуждены покинуть район мониторинга», – указал представитель ЛНР.

    Ранее в ДНР сообщили, что за неделю на территории ДНР погибли из-за обстрелов пять человек.

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    Google объяснил наложение ограничений на фильм «Крым. Путь на Родину»
       12 марта 2021, 14:23
    Фото: «Крым. Путь на Родину»/ВГТРК
    Текст: Алина Назарова

    Руководство Google объяснило введение ограничений в отношении фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube демонстрацией сцен насилия.

    «На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия – изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови. Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей», – отметили в компании, передает ТАСС.

    Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».

    По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили из-за того, что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией. 

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    Минобороны заявило о слежении за испанским фрегатом «Кристобаль Колон» в Черном море

    12 марта 2021, 17:04

    Текст: Вера Басилая

    Черноморский флот следит за действиями фрегата ВМС Испании «Кристобаль Колон», зашедшего в Черное море, сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной России (входит в Минобороны России).

    «Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата «Кристобаль Колон» ВМС Испании, зашедшего в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Черного моря», ­– приводит ТАСС сообщение центра.

    Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале Черноморский флот также отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции.

    В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в Черном море кораблей стран, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.

    Ранее сообщалось, что учения НАТО Poseidon 21 прошли в Черном море. Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием». 

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    Пушков отреагировал на заявление Киева об эскалации в Донбассе

    14 марта 2021, 04:30

    Текст: Антон Никитин

    Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на заявление главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе и экс-президента Украины Леонида Кравчука о возможном начале полномасштабного военного конфликта в Донбассе.

    «Кравчук, видите ли, не исключает... А откуда возьмется широкомасштабный конфликт, если не из Киева? Сам по себе он не возникнет. И зачем нужны США? Чтобы играть на стороне Киева», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Сенатор напомнил, что у Вашингтона уже был спецпредставитель по вопросу конфликта на востоке Украины, но тот ни разу не посетил неподконтрольные официальному Киеву регионы. И именно участие Соединенных Штатов способно привести к усугублению ситуации, считает парламентарий. «США ничем не способны помочь решению конфликта – они способны только разогреть его. Поэтому их надо держать в стороне от всех переговоров», – заключил Пушков.

    Накануне в представительстве провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили об обстреле украинскими силовиками северной окраины Донецка. В тот же день глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В четверг в ЛНР обвинили Киев в подготовке к эскалации конфликта в Донбассе и призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины. Тем временем представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вероятности возобновления Киевом полномасштабного конфликта в Донбассе.

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    В ДНР заявили о гибели пяти человек из-за украинских обстрелов

    12 марта 2021, 19:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    За неделю на территории ДНР погибли из-за обстрелов пять человек, сообщил представитель аппарата омбудсмена донбасской республики.

    «В период с 6 марта по 12 марта 2021 года, по официальным источникам, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины получил ранение один гражданский и один военнослужащий республики... погибли четыре военнослужащих республики. Также, к сожалению, на этой неделе от пулевого ранения в голову умер ранее раненый военнослужащий», – цитирует представителя ДНР РИА «Новости».

    По его словам, с начала 2021 года на территории республики в результате боевых действий скончались 15 человек, шестеро получили ранения. С начала конфликта в республике погибли 4977 человек, в числе которых 90 детей.

    В начале марта в ДНР сообщали, что в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли трое военнослужащих республики, один получил ранение.

    До этого сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.

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