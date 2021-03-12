Аксенов назвал прожектерством заявление Киева о «трех китах» возврата Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «прожектерством и очковтирательством» заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «трех китах» стратегии возврата полуострова Киеву.

По словам Аксенова, что все так называемые «три кита» – бумажные, а Киев из года в год говорит об очередных «исторических» планах по «возвращению Крыма», но в реальности все происходит с точностью до наоборот.

«Полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины. Это показатель беспомощности украинской власти. Когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожектерством и очковтирательством», – отметил Аксенов.

«Кстати, три кита или три кiта? А может, три кота?», – написал Аксенов на своей странице ВКонтакте, иронизируя над тем, что кот по-украински пишется как «кiт».

Ранее Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России.

В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.

Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.