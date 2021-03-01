Генпрокурор Техаса подал иск против поставщика электроэнергии за мошенничество с тарифами в аномальные морозы

Генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пакстон подал иск против поставщика электроэнергии – компании Griddy Energy. Он считает, что энергокомпания вынудила жителей штата подписать соглашения на поставку электроэнергии, за которую в итоге некоторые граждане платили тысячи долларов в день.

«Griddy ввела в заблуждение техасцев и подписала их на услуги, которые во время кризиса привели к тому, что жители Техаса по отдельности потеряли тысячи долларов. Пока техасцы пытались пережить зимний шторм, Griddy усугубила их страдания, выставляя счета на невероятные суммы. Мой офис не позволит, чтобы техасцев обманывали или использовали при помощи мошеннических деловых практик», – говорится в заявлении Пакстона, опубликованном на сайте генпрокурора штата.

Ранее против компании подала иск жительница Техаса Лиза Хури, которой Griddy выставила счет на почти на 10 тыс. долларов. С 17 по 18 февраля в доме американки, по ее утверждению, «по большей части вообще не было электричества». По мнению Хури, компания завысила цены для порядка 29 тыс. клиентов, а в смой в фирме осознавали, что людям «будет причинен ущерб».

Во второй половине февраля на 25 штатов США обрушилась беспрецедентная снежная буря, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 50 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина. При этом жителям Техаса начали приходить счета за электроэнергию на тысячи долларов на фоне экстремальных холодов. После этого пользователи соцсетей начали распространять видео с так называемыми теориями заговора о том, что снег Техасе якобы ненастоящий, за искусственными снегопадами, по их мнению, стоит правительство США.