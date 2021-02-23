Пользователи соцсетей сочли власти США виновными в снегопадах в Техасе

Пользователи социальных сетей распространяют видео с так называемыми теориями заговора о том, что снег в американском штате Техас, который накрыли аномальные холода, ненастоящий, за искусственными снегопадами, по их мнению, стоит правительство США.

Как сообщает издание Business Insider, огромную популярность в последние дни получили видео, где авторы пытаются растопить снег с помощью горящей спички, зажигалки или фена. Многие заявляют, что снег не тает, а иногда даже почти горит, из-за чего пользователи пишут о «поддельном снеге». Издание, однако, отмечает, что при поднесении огня к снегу, он обычно не тает, а из твердого состояния в сформированном снежке переходит сразу в газообразное, минуя стадию плавления, передает РИА «Новости».

Многие пользователи TikTok решили обвинить в «отправке ненастоящего снега» в Техас президента страны Джо Байдена или миллиардера и основателя компании Microsoft Билла Гейтса, который недавно объявил о намерении бороться с изменением климата.

Отмечается, что дезинформация о «ненастоящем снеге» была одним из основных поисковых запросов в социальных сетях при поиске контента о непогоде в Техасе. Подобные видео набирают сотни тысяч просмотров, а хэштег #правительственныйснег (governmentsnow) просматривали уже более миллиона раз.

Беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 50 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина. При этом жителям Техаса начали приходить счета за электроэнергию на тысячи долларов на фоне экстремальных холодов.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что массовое отключение электричества из-за непогоды в американском штате Техас и гибель людей в результате этого можно было предотвратить.