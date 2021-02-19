Замерзающие жители Техаса начали получать счета за свет на тысячи долларов

Жителям американского штата Техас начали приходить счета за электроэнергию на тысячи долларов на фоне экстремальных холодов, сообщают местные телеканалы.

Такие счета начали приходить гражданам, подписанным не на фиксированный тариф, а на плавающий, зависящий от рыночной цены на электричество, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WFAA.

Из-за повышенного спроса оптовая стоимость электроэнергии выросла с 50 долларов до 9 тыс. долларов. В американских домах обычно не устанавливают системы отопления, помещения прогревают кондиционерами.

Один из жителей Техаса заявил, что получил счет на 1 тыс. долларов при том, что он поддерживал температуру в жилье площадью 65 квадратных метров на уровне 16 градусов.

Другая семья сообщила о счете в 3 тыс. 800 долларов, при этом за 2020 год семья уплатила за эту услугу 1 тыс. 200 долларов. Один из жителей штата и вовсе получил счет на 17 тыс. долларов.

Беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 25 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина.

После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения

В четверг число жителей Техаса без электричества сократилось до 537,8 тыс. человек, В Миссисипи, Луизиане, Орегоне и Кентукки без света сидят порядка 490 тыс. граждан.

Всего же в США, согласно подсчетам Washington Post, в результате аномальных холодов погибли почти 50 человек. Причем некоторые погибли от отравления угарным газом в попытке согреться, другие – от гипотермии или в ДТП. Личности большинства погибших все еще не установлены.