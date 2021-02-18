Выросло число погибших в США в результате небывалых холодов

Количество жертв непогоды из-за аномальных холодов в Соединенных Штатах выросло до 38 человек, сообщают американские СМИ.

Национальная метеослужба прогнозирует низкие температуры, снегопады и дожди на северо-востоке и северо-западе США, передает РИА «Новости» со ссылкой на американскую прессу.

На центральном побережье Мексиканского залива и на юго-востоке могут образоваться торнадо, метеорологи также предупреждают жителей юго-восточных штатов о возможных сильных грозаэ.

Число жителей Техаса без электричества сократилось до 537,8 тыс. человек, В Миссисипи, Луизиане, Орегоне и Кентукки без света сидят порядка 490 тыс. граждан.

Почти 7 млн жителей Техаса рекомендовано кипятить воду перед употреблением, неисправности поставщиков воды затронули порядка 263 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в результате катаклизмов в США погибли 29 человек, большая часть жертв приходится на Техас. Еще Три человека погибли в результате торнадо в Северной Каролине.

Беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 25 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина.

После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения.