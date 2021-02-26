Против поставщика электроэнергии в Техасе подали иск на 1 млрд за аномальный скачок тарифов в морозы

Жительница Техаса Лиза Хури подала иск в суд на поставщика электроэнергии Griddy Energy, выставившего ей счет почти на 10 тыс. долларов за период небывалых холодов, в иске заявлено требование в 1 млрд долларов.

Хури подала иск 22 февраля, по ее словам, счет за электричество с 1 по 19 февраля составил более 9,5 тыс. долларов, притом что в среднем она платит в месяц 200–250 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC News.

С 17 по 18 февраля в доме американки, по ее утверждению, «по большей части вообще не было электричества».

Такие высокие ставки на электроэнергию в Техасе связаны с тем, что в штате есть фиксированные и «плавающие» тарифы, последние зависят от рыночной цены на электричество. В Griddy Energy предоставляют именно «плавающие» тарифы. В иске отмечается, что некоторые клиенты компании получали в период холодов счета на 17 тыс. долларов.

По мнению Хури, компания завысила цены для порядка 29 тыс. клиентов, в фирме осознавали, что людям «будет причинен ущерб».

Во второй половине февраля на 25 штатов США обрушилась беспрецедентная снежная буря, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 50 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина. При этом жителям Техаса начали приходить счета за электроэнергию на тысячи долларов на фоне экстремальных холодов.

После этого пользователи соцсетей начали распространять видео с так называемыми теориями заговора о том, что снег Техасе якобы ненастоящий, за искусственными снегопадами, по их мнению, стоит правительство США.