Комаровский оценил шанс повторно заболеть коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчика о том, насколько высоки шансы повторно заболеть коронавирусом.

По словам доктора, научно доказанных случав повторного заражения COVID-19 на самом деле совсем немного, всего несколько десятков на весь мир. При этом большое количество людей жалуется на то, что после перенесенного COVID-19 испытывают его симптомы, отметил Комаровский в Instagram.

При этом медицинская наука пока не подтверждает массовость повторного заражения, заверил доктор. «Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало», – заключил Комаровский.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что заразиться коронавирусом повторно можно после того, как закончится иммунитет после болезни, при частых контактах с больными COVID-19, а также если иммунный ответ не сформировался полноценно.

Напомним, американские медики, наблюдавшие случаи второй волны коронавирусной инфекции у ранее переболевших COVID-19, считают, что причиной может быть как повторное заражение на фоне слабого иммунитета, так и реактивизация оставшегося в организме вируса.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы.