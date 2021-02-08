Российские ученые нашли гарантированную защиту от НАТО

Российские военные ученые предложили вариант боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС), который обеспечит гарантированную защиту от возможной многосферной операции НАТО, следует из статьи, опубликованной в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика».

В НАТО и США разработали концепцию многосферных боевых операций, которые будут проходить сразу на земле, море, в воздухе, космосе и киберпространстве. Эти операции, по замыслу американских военных, будут начинаться с интегрированного массированного воздушного удара, чтобы за считанные часы вывести из строя объекты ядерных сил противника, самые боеспособные части, пункты управления и связи, энергетику и так далее. Как отмечают в своей статье доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков, в рамках таких ударов НАТО предполагает одновременно обрушить на противника удары гиперзвуковыми, оперативно-тактическими и крылатыми ракетами, задействовать ударные беспилотники и затем пилотируемую авиацию, которая, согласно плану, почти не понесет потерь, передает РИА «Новости».

Для срыва вероятных многосферных операций авторы предлагают военным нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС, при котором будут задействованы все средства в едином разведывательно-ударном пространстве, и который позволит нанести противнику неприемлемый ущерб уже на начальном этапе его агрессии.

«При реализации срыва интегрированного массированного воздушного удара противника на начальном этапе «многосферной операции» необходимо скоординированное применение авиации с беспилотными летательными аппаратами, ракетным оружием различного назначения, средствами РЭБ, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы группировки войск (сил)», – отмечается в публикации.

До 2025-2040 годов, пишут авторы исследования, типовыми элементами отечественной разведывательно-ударной системы будут самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты тактического и оперативно-тактического назначения, беспилотники и так далее. В качестве конкретного примера элементов системы в публикации названы гиперзвуковые ракеты «Кинжал», носителями которых сегодня являются самолеты МиГ-31К.

Опираясь на выступление начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова на конференции академии военных наук, учитывая оборонительный характер российской военной доктрины, авторы считают важнейшим принципом парирования возможной агрессии превентивные действия («на шаг – два впереди»). То есть при угрозе локальной войны, полагают ученые, Россия должна быть способна перейти от политики ядерного сдерживания к нанесению противнику превентивного неприемлемого поражения всеми видами вооружений.

Срыв интегрированного удара НАТО с самого начала приведет к недостижению целей «многосферной операции», и руководство военного блока с гарантией откажется от ее дальнейшего проведения, подчеркивают авторы.

Напомним, в субботу эксперт журнала National Interest Дэвид Экс заявил, что Россия в случае войны с НАТО на территории Европы сможет лишить союзные войска связи за счет более совершенной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД