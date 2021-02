Меркель рассказала о расхождениях Запада по «Северному потоку – 2» NI предупредил о способности России оставить НАТО без связи в Европе 6 февраля 2021, 21:32 Текст: Абдулла Шакиров

Россия в случае войны с НАТО на территории Европы сможет лишить союзные войска связи за счет более совершенной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), считает эксперт журнала National Interest Дэвид Экс. По словам аналитика, российские войска будут оснащены комплексной системой РЭБ, способной нейтрализовать военные коммуникации Североатлантического альянса. «В наземной войне силы Кремля будут хорошо оснащены, чтобы блокировать связь и датчики США и союзников», – приводит слова Экса «ФАН». Как сообщил эксперт, в Центре стратегических и бюджетных оценок министерства обороны США считают нецелесообразным планы Пентагона выделять десятки миллиардов долларов на исследования в области создания и модернизации систем РЭБ для того, чтобы сократить отставание США от России и Китая. Сам же Экс говорит, что военный бюджет должен формироваться с учетом знаний слабых сторон потенциального противника. Он заявил, что российские военные корабли и воздушная техника защищены от воздействия систем РЭБ хуже, чем американские, и поэтому Вашингтону нужно модернизировать именно эту сферу. Ранее Россия исключила необходимость наращивания сил НАТО на Севере Европы.

Соловьев сказал, как реагировать на угрозы санкций из-за Навального 4 февраля 2021, 14:52

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

«Главный вопрос заключается не в том, что делает Америка, а в том, как на это отвечает Россия. Мы считаем нормой, когда наши сограждане призывают к санкциям против собственной страны?» – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что команда президента США Джо Байдена столкнулась с нехваткой возможностей для ввода санкций против России. «Во-первых, ранее американцы уже говорили, что намерены оценить общую эффективность санкционной политики США, потому что они уже и так приняли слишком много ограничений. Сейчас в Белый дом вернулась команда Барака Обамы. А Обама, как ни странно, в вопросах санкций был более последовательным политиком, нежели Трамп. Потому несмотря на громкие заявления, Байден возможно станет более прагматичным президентом», – сказал телеведущий и журналист Владимир Соловьев. «Во-вторых, а какая нам вообще разница? К санкциям призывает команда Навального, но кто это? Не очень хорошо образованные, глубоко несчастные мизантропы. Для них было бы абсолютным счастьем, если бы Запад всю Россию обложил санкциями», – уверен собеседник. «Потому главный вопрос заключается не в том, что делает Америка, а в том, как на это отвечает Россия. Мы считаем нормой, когда наши сограждане призывают к санкциям против собственной страны? Ответ на этот вопрос куда более важен», – заключил Соловьев. Ранее издание The New York Times сообщило о понимании ключевыми помощниками президента США Джо Байдена того, что возможности Вашингтона в том, что касается введения новых односторонних санкций против России, в значительной степени исчерпаны. Издание отмечает, что «американские санкции в последние годы оказались менее грозными». Как подчеркивается в публикации, США неоднократно вводили рестрикции против России, Китая, Ирана, однако так и не смогли добиться от этих стран того, что желал Вашингтон. При этом накануне группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщили в пресс-службе сенатора от штата Флорида Марко Рубио. Кроме того, в конце января телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным ФБК призвал Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину». В Совете Федерации такой призыв назвали «изменой Родине». «Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?» – задался вопросом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, в свою очередь, счел поведение руководителей ФБК «полным унижением себя и своей собственной страны». По его словам, при наличии претензий к политическому режиму или экономическому строю нужно решать проблемы демократическим путем через выборы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Байден пообещал заставить Россию «платить» за свои действия 4 февраля 2021, 23:34

Фото: Jim LoScalzo/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент США Джо Байден заявил, что в отличии от своего предшественника Дональда Трампа будет жестко противостоять действиям России и заставлять ее платить за свои действия. «Я ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа», – цитирует РИА «Новости» Байдена. Он подчеркнул, что США сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американскому лидерству, а также растущие амбиции Пекина соперничать с Вашингтоном. Также он назвал КНР основным конкурентом США и пообещал, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином «с позиции силы». «Я также напрямую буду иметь дело с вызовами, которые представляет для нашего процветания, безопасности и демократии наш наиболее серьёзный конкурент – Китай», – сказал Байден. «Мы ограничим злоупотребления Китая в экономике, будем противостоять его агрессивным действиям и шантажу и будем давать отпор атакам Китая на права человека, интеллектуальную собственность и глобальные практики управления. Но мы готовы работать с Пекином, когда это в американских интересах. Мы будем конкурировать с позиции силы», – сказал глава государства. Кроме того, президент США заявил, что продление стратегического договора СНВ-3 показывает, что США готовы общаться и с противниками. «Мы будем дипломатически общаться с нашими противниками и конкурентами там, где это в наших интересах и продвигает безопасность американцев. Поэтому США и Россия вчера продлили договор СНВ-3 на пять лет, сохраняя единственный договор между нашими странами, который обеспечивает ядерную безопасность», – сказал Байден. Также он призвал российские власти немедленно освободить блогера Алексея Навального. По его словам, «политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний» – это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у США и всего мирового сообщества. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден планирует обсуждать с Россией не только сферы сотрудничества, но и напрямую затрагивать противоречия. Байдену указали на нехватку возможностей для ввода санкций против России 4 февраля 2021, 07:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Ключевые помощники президента США Джо Байдена осознают, что возможности Вашингтона в том, что касается введения новых односторонних санкций против России, в значительной степени исчерпаны, пишет The New York Times. В материале констатируется, что новая администрация США ранее, в частности, выступала с критикой в связи с событиями в России и Мьянме. «В обоих случаях Байден давал понять, что вскоре последуют санкции – излюбленный американский инструмент влияния, хотя и применяемый чрезмерно», – передает ТАСС текст материала. Вместе с тем, по сведениям газеты, «ключевые помощники Байдена признавали», что, как отметил один из них, в том, что касается России, США «в значительной мере израсходовали ресурс санкций». О каком именно помощнике американского президента идет речь, газета не уточняет. В статье констатируется: «В значительно различающихся случаях с Мьянмой и Россией Байдену предстоит узнать, что накопившаяся за годы усталость от санкций, усугубившаяся при администрации [45-го президента США Дональда] Трампа, а также уменьшение американского влияния сделают выполнение обещаний значительно более трудным, чем в то время, когда он был вице-президентом». Издание отмечает, что «американские санкции в последние годы оказались менее грозными». Как подчеркивается в публикации, США неоднократно вводили рестрикции против России, Китая, Ирана, однако так и не смогли добиться от этих стран того, что желал Вашингтон. В статье приводится мнение бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера, возглавляющего Чикагский совет по международным делам. По его словам, США «попали в ловушку», посчитав, что «санкции являются простым ответом на любую проблему». «Они показывают, что вам не все равно, и вы заставляете заплатить цену, но обычно этого недостаточно, чтобы изменить курс действий», – отметил он. «Следует помнить, что президенты часто обращаются к ним, поскольку все другое кажется слишком дорогим», – добавил Даалдер. Газета отмечает, что при подготовке возможных новых антироссийских рестрикций помощники Байдена намерены «активно координировать свои действия с союзниками в том, что касается оказания давления». Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил от себя мысль о «глубокой обеспокоенности Вашингтона», а также потребовал «немедленного и безусловного освобождения» Навального. «Даже работая с Россией в интересах Соединенных Штатов, мы скоординируемся с союзниками и партнерами для того, чтобы наказать Россию за нарушение прав ее граждан», – пояснил американский чиновник. «А разве они на прошлой неделе, месяц назад, полгода назад не обещали санкции? Когда я это слышу, я вспоминаю каждый предыдущий раз, когда они обещали санкции. И, кстати говоря, поводы абсолютно разные. Они им и не нужны – они их всегда найдут и придумают», –заявила на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Вопрос вмешательства США в дела России получит развитие на официальном уровне 4 февраля 2021, 14:36

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Тема постоянного вмешательства Вашингтона во внутренние дела России может получить развитие на официальном уровне, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Если США выбирают тактику постоянного вмешательства в наши внутренние дела, о чем мы говорим и приводим факты (их не надо особо даже искать, они на поверхности) – мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них. Я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне», – сказала Захарова, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал. Дипломат напомнила, что Россия, в соответствии с Уставом ООН и другими международными документами, всегда исходила из права суверенных стран решать внутренние дела самостоятельно. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. В США заявили о превосходстве Су-35 над F-15 5 февраля 2021, 13:06

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Российский истребитель четвертого поколения Су-35 обходит американский самолет F-15 по многим показателям и «удерживает корону лучшего истребителя», пишет издание The National Interest. Эксперт Себастьян Роблин решил рассмотреть характеристики двух конкурирующих истребителей из России и США – Су-35 и F-15. Он подчеркнул, что российский образец поколения 4++ является глубокой модернизацией самолета Су-27, оснащенной современной электроникой, технологией «стелс» и двигателями с управляемым вектором тяги, что делает машину высокоманевренной, пишет ФАН. Су-35 оборудован мощной радиолокационной станцией «Ирбис-Э», способной обнаруживать цели на удалении 400 километров, пишет эксперт. Однако, по мнению Роблина, РЛС APG-63(V)3, установленная на F-15, имеет большее разрешение, а также повышенную устойчивость к помехам и отслеживанию радарами противника. Также Су-35 имеет инфракрасную систему поиска и слежения, отметил аналитик, при помощи которой пилот может обнаруживать самолеты в радиусе 50 километров. По его словам, такое оборудование позволяет засекать вражеские стелс-самолеты, причем на F-15 таких приборов попросту нет. Роблин также отметил, что российский истребитель превосходит своего американского конкурента в плане радиолокационной малозаметности. Он напомнил, что F-15 не разрабатывался в качестве стелс-истребителя, тогда как в Су-35 изначально заложены такие возможности, что делает Су-35 менее заметным для вражеских радаров. Вопрос вооружения также был рассмотрен экспертом, который отметил, что у Су-35 имеется 12 узлов подвески ракетного вооружения, а у F-15 их всего лишь восемь. Российский и американский самолеты несут ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности – К-77М и AIM-120D соответственно. Оба боеприпаса обладают схожими характеристиками, однако у российского образца радиус действия достигает 200 километров, а у ракеты из США – 160 километров. Су-35 может быть оборудован сверхдальней ракетой Р-37М, способной бить на 400 км, что, по мнению Роблина, будет эффективно против самолетов-заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. «Су-35 имеет 12 или более жестких точек для установки ракет по сравнению с восемью на F-15C. Это явное преимущество для Су-35, который, скорее всего, выпустит несколько ракет одновременно, чтобы увеличить вероятность попадания», – пишет автор материала. Самолет российского производства оснащен системой радиоэлектронной борьбы «Хибины», которая защищает Су-35 от ракет AIM-120, констатировал Роблин. Аналитик добавил, что подобное оборудование F-15, разработанное еще в 1970-х годах, весьма устарело. F-15, как и его российский конкурент, обладает неплохой маневренностью, однако реактивные двигатели с управляемым вектором тяги Су-35 позволят машине из РФ «закрутить» американский истребитель в ближнем бою. Также эксперт отметил возможность самолета из России эффективно бороться с наземными целями, в отличие от F-15, который не имеет такой возможности, так как предназначен лишь для завоевания господства в воздухе. «Су-35 удерживает корону лучшего истребителя, а также остается очень боеспособной и универсальной ракетной платформой как против воздушных, так и против наземных целей», – констатировал Роблин. В прошлом году издание The National Interest сообщало обратило внимание на видео с российскими истребителями поколения Су-35, опубликованное Минобороны. По словам журналистов, видео продемонстрировало, что российские истребители являются «убийцами». Меркель рассказала о расхождениях Запада по «Северному потоку – 2» 5 февраля 2021, 19:55

Фото: Fabrizio Bensch/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток – 2» не такие большие, как кажется, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. «Я всегда это говорила, поэтому, возможно, расхождения не являются настолько серьезными, какими они кажутся. Но это противоречивый проект, который будет обсуждаться в Европе, это очевидно. Но я считаю, что... мы сможем найти общее решение», – цитирует Меркель РИА «Новости». Она пояснила, что, с одной стороны, газопровод – экономический проект, с другой стороны, у него есть политические последствия, «играет большую роль в трансатлантических отношениях». В ЕС приняли Третий энергетический проект, указала она. «У нас есть определенные механизмы работы, чтобы не оказаться в односторонней зависимости так, что мы окажемся в «опасных водах». С другой стороны, мы еще с холодной войны, как с немецкой стороны, но и не только, имели поставки газа, переговоры и контракты с Россией или бывшим Советским Союзом», – сказала канцлер. Она добавила, что обсуждала вопрос с французским лидером Эммануэлем Макроном. У Франции есть собственная атомная энергетика, потому для нее роль газа меньше, чем для Германии, которая заканчивает использование атомной и угольной энергетики. Германии нужен газ как «переходный источник» к возобновляемой энергетике, подчеркнула Меркель. Во вторник СМИ сообщили, что США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2», но требуют выполнения ряда предварительных условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию Nord Stream 2 в случае сокращения транзитных поставок через Украину. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании. Лавров провел первый телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном 4 февраля 2021, 21:43 Текст: Елизавета Булкина

Министр иностранных дел России провел первый телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого обсуждался вопрос о стратегической стабильности и безопасности, сообщил пресс-служба МИДа. «В развитие телефонного разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена собеседники приветствовали продление до 2026 года Договора об ограничении стратегических вооружений, что будет способствовать улучшению общей ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности. Была затронута проблематика обеспечения предсказуемости в сфере контроля над вооружениями с учетом выхода США из Договора о РСМД [о ликвидации ракет средней и меньшей дальности] а также в контексте перспектив Договора по открытому небу», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Из международных тем обсуждалось, в частности, содействие мирному урегулированию в Сирии и Ливии, а также ситуация на Украине. Лавров также напомнил Блинкену о «ранее выдвинутых Москвой предложениях о принятии совместных российско-американских заявлений о недопустимости ядерной войны и о невмешательстве во внутренние дела друг друга». При этом, подчеркнули в МИДе, российская сторона открыта для совместной работы по нормализации всего комплекса двусторонних отношений на основе взаимного уважения и баланса интересов. «Подчеркнута готовность к обоюдному устранению накопившихся сложностей в функционировании дипломатических представительств России и США на территории двух стран», – говорится в сообщении. Блинкен выразил готовность к организации экспертного диалога по этим вопросам. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств высказались за налаживание взаимодействия в сфере борьбы с коронавирусом, в том числе речь шла о сотрудничестве в разработке и совершенствовании вакцин. «Достигнута договоренность о поддержании постоянных рабочих контактов», – добавили в МИДе. Напомним, президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. 3 февраля МИД объявил об официальном продлении СНВ-3 до 2026 года. В США пообещали «более эффективно» противодействовать России в мире 4 февраля 2021, 22:09

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Текст: Вера Басилая

Внешнеполитический курс новой американской администрации направлен на более эффективное противодействие России на международной арене, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По словам Саллавина, в отличие от предыдущей администрации новым правительством будут предприниматься шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за «спектр злонамеренной деятельности, которой она занималась». «Это включает вмешательство в американскую демократию, отравление граждан на европейской земле при помощи химического оружия, того типа хакерские атаки и [компьютерные] взломы, о которых вы только что упомянули. И многое другое. Мы поступим таким образом тогда и в такой форме, когда и как решим», - утверждает помощник президента. По его словам, новое американское правительство полагает, что таким образом сможет воздействовать «на будущее поведение России». Вместе с тем Салливан признал, что Штаты в любом случае будут не в состоянии добиться отказа России от абсолютно всех тех шагов, против которых возражает Вашингтон. «В то же время я бы хотел повторить, что это не исключает способности работать с Россией, когда это отвечает нашим интересам. Мы можем одновременно делать несколько дел. И продление нового ДСНВ, удержание под контролем ядерного распространения в полной мере отвечает интересам национальной безопасности Америки», – подчеркнул Салливан. Ранее аппарат директора нацразведки США, ФБР и Агентство по обеспечению кибербезопасности страны заявили, что за масштабной атакой на правительственные учреждения США, вероятно, стоят российские хакеры. Кремль неоднократно отвергал обвинения в кибератаках против госструктур США. А также заявлял о невмешательстве в американские выборы. Кроме того, МИД, комментируя публикацию посольства США по незаконным акциям, призвал американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств. Немецкий эксперт заявил о «преклонении» властей Германии перед США 5 февраля 2021, 14:26

Фото: Howard Lipin/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Немецкие власти нацелены на новое преклонение перед Америкой. Они ждут, что США вновь будут защищать Германию и ей не придется тратить деньги на вооружение», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя решение президента США Джо Байдена остановить вывод американских войск из Германии. «Большинство немцев приветствуют планы Байдена не выводить войска из Германии. В этом есть свои экономические причины. Американские базы расположены в небольших городках, которые получили благодаря им тысячи новых рабочих мест и зарабатывали деньги за счет обслуживания нужд американских военных. Поэтому, когда Трамп объявил о выводе войск с немецкой территории, многие бургомистры и главы правительств земель писали в США «челобитные» с просьбой не уходить из Германии и не лишать людей работы», – объяснил немецкий политолог Александр Рар. Немецкие политические элиты также одобряют решение новой администрации США. «Фактически власти Германии сейчас нацелены на новое преклонение перед Америкой. Они с большой надеждой смотрят на Байдена, с верой в то, что он вернет статус-кво немецко-американских отношений, существовавших до Трампа. Они бы хотели, чтобы Америка снова защищала Германию, а та, в свою очередь, не тратила бы из своей казны большие деньги на вооружение. Это старая схема, которая действует уже 75 лет», – уверен Рар. По мнению политолога, сохранение американских военных баз в Германии может грозить всей Европе дальнейшим размещением войск в разных ее частях. «В самом плохом случае американцы могут пойти на усиление своего военного присутствия в Евросоюзе и расширять силы НАТО в сторону Восточной Европы. Там военных США очень ждут поляки и прибалты, которые тоже хотят зарабатывать на них деньги и чувствовать себя важными прифронтовыми государствами на случай борьбы с Россией. Если США будут расширять свою военную инфраструктуру вплоть до российских границ, это может привести к новой гонке вооружений», – отметил Рар. Он также отметил, что в США именно этого и хотят, «иначе зачем было создавать этот устойчивый образ России как внешнего врага». Однако есть и другой вариант развития событий. Собеседник считает, что сейчас главная опасность для Америки исходит не из Европы, а из Азии и с Ближнего Востока. «Поэтому американцам придется ориентироваться именно на азиатское направление. Но так как у них истощаются ресурсы и обнажаются многие внутренние проблемы, возможностей укреплять свои позиции в Европе у них не будет. Да и зачем им это? Ведь трезвые люди там должны понимать – Россия не враг, и новая холодная война с ней бессмысленна. Но для полного понимания этих вещей к власти в США должен прийти новый Трамп, или в Европе должно поменяться сознание в пользу французской позиции большей эмансипации от Америки», – заключил Рар. Напомним, президент США Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что США приостанавливают передислокацию своих военных из Германии. Он пояснил, что приостановка будет действовать на время пересмотра военных сил и приоритетов США. «Мы должны привести наше военное присутствие в соответствие с интересами нашей дипломатии», – сказал Байден, отметив, что руководство министерства обороны будет действовать в тесном сотрудничестве с Госдепартаментом. Ранее советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США заморозят вывод войск из Германии до завершения рассмотрения Пентагоном нынешних позиций США в мире. В конце июля США объявили о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию. 1 июля экс-президент США Дональд Трамп утвердил план вывода части американских войск из Германии. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта Россия – НАТО. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией 3 февраля 2021, 22:34 Текст: Евгения Шестак

Президент США Джо Байден планирует обсуждать с Россией не только сферы сотрудничества, но и напрямую затрагивать противоречия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Я думаю, что по отношению к России, если взять телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным, очевидно, <...> президент не отошел от позиций», – цитирует ТАСС Псаки. По ее словам, президент ясно дал понять, что есть сферы, где США и России могут сотрудничать, в частности по новому договору СНВ, который идет в русле интересов национальной безопасности США. Также она отметила, что Байден обеспокоен вопросами «вмешательства в выборы, хакерством, выплатами за атаки на американских военных в Афганистане». «Он [Байден] готов даже напрямую обсуждать с Путиным противоречия», – отметила Псаки. Она добавила, что Байден обсуждал с европейскими союзниками США политику в отношении России. «Что касается того, какие варианты санкций могут существовать, или какие варианты ответа могут существовать, то президент, конечно же, оставляет за собой право ответить так, как сочтет нужным, в любой момент», – добавила Псаки. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома заявила, что выступление президента в Госдепартаменте с речью о внешней политике не будет содержать детали всех направлений в этой сферы. «Завтрашний визит президента в Госдепартамент, который мы перенесли из-за снегопада, в основном ориентирован на его желание поблагодарить сотрудников дипслужбы. <...> Он, безусловно, расскажет в широком смысле о внешней политике своей администрации <...>. Это не будет изложением его видения каждой проблемы во внешнеполитической сфере. У него будет достаточно времени, чтобы сделать это», – отметила она. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон после продления СНВ-3 намерен обсудить с Москвой снижение возможных рисков и вероятности конфликта. Напомним, Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США официально был продлен в среду, 3 февраля. МИД России отметил особую роль телефонного разговора президентов обеих стран Владимира Путина и Джозефа Байдена в продлении документа. Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что было принято решение продлить договор на условиях Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Эксперт: США должны пойти на уступки России для диалога о стратегической стабильности 4 февраля 2021, 19:26 Текст: Елизавета Булкина

Для диалога Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности необходимы уступки со стороны американской администрации, но пока Соединенные Штаты защищают своих «священных коров» – систему противоракетной обороны и космос, считает председатель совета ПИР-Центра Евгений Бужинский. Бужинский в ходе дискуссии «Система контроля над вооружениями в новом десятилетии», организованной клубом «Валдай», отметил, что, стратегическая стабильность стала обсуждаться после продления СНВ-3, озабоченности в этом вопросе есть и у Москвы, и у Вашингтона. Россию, в частности, беспокоят американская ПРО и неразмещение оружия в космосе, передает РИА «Новости». «Американцы нам говорят: это священные коровы, двухпартийный консенсус, обсуждать даже не имеет смысла. Но это не серьезный подход. Если хотите уступок с нашей стороны, будьте любезны подвинуть и своих священных коров», – сказал председатель совета ПИР-Центра Он отметил, что любые контакты о контроле в области вооружений – переговоры равных, односторонние уступки редки. Как сказал Бужинский, переговоры по разоружению – длительный процесс. В частности, эксперт считает, что на достижение соглашения по нестратегическому ядерному оружию может не хватить и пяти лет. По его словам, продление СНВ-3 – это положительное решение, иначе страны бы вступили на опасный путь, полный непредсказуемости, нетранспарентности, «это обязательно основа для гонки вооружений, потому что каждая сторона склонна переоценивать потенциал другой стороны». В свою очередь старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий в ходе мероприятия отметил, что новая администрация США «понимает, что контроль над вооружениями нужен, поэтому они будут более реалистично к этому подходить». Старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в Гудзоновском институте Ричард Вайц отметил, что КНР необходимо включать в новые договоренности о контроле над вооружениями, поскольку иначе их не поддержат в США. «Без включения Китая в новые договоренности будет сложно добиться того, чтобы сенаторы их ратифицировали», – сказал он. Напомним, Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. В конце января президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что было принято решение продлить договор на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Песков назвал неприемлемыми «нотки ультимативности» в словах Байдена о России 5 февраля 2021, 13:20 Текст: Алина Назарова

В Кремле считают неприемлемыми «нотки ультимативности» в заявлениях президента США Джо Байдена о России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас, мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он добавил, что в Кремле сожалеют об агрессивной и неконструктивной риторике президента США по отношению к России. Напомним, президент США Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что он «ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину, что в отличие от своего предшественника, дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа». Он подчеркнул, что США сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американскому лидерству, а также растущие амбиции Пекина соперничать с Вашингтоном. Также он назвал КНР основным конкурентом США и пообещал, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином «с позиции силы». Эксперт-американист Борис Межуев, комментируя газете ВЗГЛЯД заявление президента США, заявил, что «серьезных рычагов воздействия на российскую политику у США нет, но они будут пытаться испортить думскую избирательную кампанию 2021 года». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Москва готова работать с новой администрацией США по спасению ядерной сделки с Ираном 4 февраля 2021, 16:38 Текст: Елизавета Булкина

Россия готова сотрудничать с новой администрацией США для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. «Мы готовы к тесному взаимодействию с участниками СВПД для достижения данной цели, а также конструктивному взаимодействию на этот счет с новой американской администрацией», – передает ее слова РИА «Новости». Захарова добавила, что нынешние действия Ирана по отказу от своих обязательств в рамках СВПД не выходят за рамки Договора о нераспространении ядерного оружия.



«Необходимо учитывать, что все проводимые Ираном на упомянутых площадках мероприятия осуществляются под плотным контролем со стороны МАГАТЭ и не выходят за рамки обязательств Тегерана по ДНЯО», – подчеркнула дипломат. Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что новая американская администрация не пойдет на контакт с властями Ирана, пока Тегеран не предпримет шаги по выполнению СВПД. Москва призвала Тегеран не предпринимать шаг, затрудняющие выполнение ядерной сделки. При этом в российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что возвращение США к выполнению своих обязательств по СВПД не должно становиться предметом торга или поводом для пересмотра сделки, равно как и навязывания Ирану или остальным участникам договоренностей дополнительных условий. Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД. В Кремле сочли неприемлемым санкционное давление со стороны США 4 февраля 2021, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России видят «постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей», и отметил, что в Кремле считают абсолютно неприемлемым санкционное давление со стороны США. «Мы видим, скажем так, постоянные такие санкционные рефлексы у американских законодателей. Вы знаете, что мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы вообще в двухсторонних отношениях, через призму какого-то санкционного давления. Насколько мы понимаем, там еще предстоят какие-то обсуждения на этот счет», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как в Кремле относятся к американским санкциям. Пресс-секретарь президента отметил, что эта ситуация не является поводом для экстренной реакции главы государства, но его могут спросить об этом в рамках общения на свободную тему на том или ином мероприятии, если вопрос сохранит актуальность. Напомним, ранее в четверг группа американских сенаторов внесла в конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Власти США решили увеличить расходы на кибербезопасность на фоне хакерской атаки 4 февраля 2021, 09:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники администрации американского президента Джо Байдена обсуждают с законодателями в Конгрессе США возможность выделения дополнительных средств на обеспечение кибербезопасности в свете масштабной хакерской атаки на правительственные ведомства страны, заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний. «К сожалению, ничто так не подталкивает к срочным и решительным мерам, как неблагоприятные события», – передает ТАСС слова Майоркаса. «Именно таким событием стала тщательно продуманная кибератака на компанию SolarWinds», – добавил он. По словам главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, сотрудники администрации Байдена и законодатели в Конгрессе США «выясняют, какие дополнительные средства могут быть направлены на обеспечение безопасности» американской инфраструктуры и компьютерных систем в свете произошедшего. Ранее аппарат директора нацразведки США, ФБР и Агентство по обеспечению кибербезопасности страны заявили, что за масштабной атакой на правительственные учреждения США, вероятно, стоят российские хакеры. Напомним, через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран. Президент США Джозеф Байден утверждает, что в результате масштабной кибератаки, ответственность за которую, по его мнению, может нести Россия, хакеры похитили важную информацию.