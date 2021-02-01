Россия исключила необходимость наращивания сил НАТО на Севере Европы

Нет необходимости в наращивании присутствия НАТО на Севере Европы, в том числе возле российских границ, заявили в МИД.

Важным фактором поддержания стабильности в регионе Балтийского моря, на Севере Европы и европейском континенте в целом является традиционная для Швеции политика неучастия в военных союзах, сообщается на сайте МИД.

«При этом, однако, наращивается практическое взаимодействие Стокгольма с НАТО, включая участие Швеции в проводимых альянсом и его членами военных учениях, предоставление шведской территории под такие маневры. Не прекращаются заявления о наличии якобы некой «российской угрозы». <...> Со своей стороны убеждены – на Севере Европы нет вопросов, требующих военного решения, тем более наращивания присутствия НАТО в этом регионе, в том числе в непосредственной близости от российских границ», – говорится в комментарии.

Также в ведомстве отметили, что Москва неоднократно высказывала шведским партнерам свою готовность обсуждать любые вызывающие у них беспокойство вопросы в сфере безопасности, но предметных ответов на эти предложения от Стокгольма не поступало.

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде проведут переговоры в Москве 2 февраля.

Ранее Линде предупредила о возможных спекуляциях вокруг вопроса о вероятности шведского членства в НАТО, которые, на ее взгляд, контрпродуктивны для безопасности страны.