Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?0 комментариев
Додик рассказал о миллиардных потерях Европы на Украине
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью радио и телевидению республики рассказал о многомиллиардных потерях Европы в конфликте на Украине, указывая, что она проигрывает России.
По его словам, Европа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине и проигрывает России, передает РИА «Новости».
Додик отметил, что президент России Владимир Путин «с самого начала был прав», и напомнил о предупреждении российского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
Лидер боснийских сербов также упомянул, что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее рассказал, как вооружали Киев в условиях Минских соглашений. Это признала и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Додик задался вопросом, почему обвиняют Путина, указывая, что российский президент всего лишь защищает свою страну.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что организованная в Швейцарии конференция по Украине не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при том что Россия даже не была приглашена.
Готовность жителей Западной Европы поддерживать Украину «до победы» в конфликте с Россией за год снизилась, а число сторонников мирных переговоров выросло, свидетельствуют данные опроса YouGov.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.