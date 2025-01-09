Обломки украинского дрона повредили дом в Краснодарском крае

Политолог: Зеленский хочет и дальше набивать карманы на посту президента

Политолог Шеслер: Несмотря на снижение уровня поддержки в стране, Зеленский надеется и дальше набивать карманы

Tекст: Олег Исайченко

«На Украине заявляют, что Владимира Зеленского поддерживают 52% украинцев. Однако стоит смотреть не столько на цифры, сколько на их динамику. А динамика отрицательная – уровень поддержки уверенно снижается даже по официальным данным», – обратила внимание политолог Лариса Шеслер.

«И это при том, что мы знаем, как проводятся такие опросы. Люди давно не отвечают честно. Все прекрасно понимают, что анонимные телефонные опросы на деле не имеют никакой анонимности», – продолжает собеседница.

Что касается экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, у него, как считается, больше всего шансов занять пост президента Украины. «Но вообще, тема выборов наиболее выгодна для Запада. Во-первых, так можно поставить Зеленского в очень неустойчивое положение и манипулировать им. А во-вторых, это перекладывает на него ответственность за все просчеты Запада», – рассуждает аналитик.

«И в любой момент США или ЕС могут вытащить из запасной колоды карт какого-то нового, безымянного персонажа, раскрутить его за пару недель и сделать президентом Украины. Например, есть такой деятель, как Виктор Друзенко (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Определенную активность проявляет депутат Юрий Бойко, у которого, впрочем, нет шансов на победу», – перечислила спикер.

Между тем политолог напомнила, что в 2019 году Владимир Зеленский обещал избирателям, что пробудет на посту президента всего один срок, но «ему соврать – как с горы катиться». «Он был готов пообещать все что угодно, лишь бы продемонстрировать себя настоящим героем из фильма «Слуга народа». Однако за прошедшее время все увидели, что сложно представить себе более коррумпированную власть, чем группа Зеленского. Но как бы то ни было, на Банковой все еще надеются, что смогут и дальше набивать свои карманы», – заключила Шеслер.

Ранее украинское издание «Телеграф» сообщило о планах Зеленского баллотироваться на второй срок. «Решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у Зеленского остаются шансы одержать победу на президентских выборах», – цитирует СМИ источники в окружении Зеленского.

При этом «Телеграф» указывает, что эти шансы будут зависеть от решения экс-главнокомандующего ВСУ, который может стать главным конкурентом Зеленского на выборах. Залужный пока не определился со своим политическим будущим.

Издание также отмечает, что даже в случае победы Зеленский столкнется с новыми политическими реалиями. У него уже не будет монобольшинства в Верховной раде, и ему придется создавать коалицию.

При этом еще 2 января Зеленский заявил, что не определился с участием в новых выборах на Украине. Напомним, в 2019 году Зеленский обещал, что пробудет на посту только один срок. Он вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Срок его полномочий истек 21 мая 2024 года.

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, однако Зеленский пошел на нарушение Конституции и отказался их проводить, сославшись на военное положение.