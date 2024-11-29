Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Завод Rheinmetall в Литве пообещали построить в 2026 году
Было подписано соглашение о строительстве завода Rheinmetall в Литве к 2026 году
Завод Rheinmetall по производству 155-мм боеприпасов в Литве запланирован на 2026 год, что усилит оборону Литвы, ЕС и НАТО.
В 2026 году в Литве будет построен завод боеприпасов германского концерна Rheinmetall. На предприятии планируется ежегодно производить несколько десятков тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров, сообщает ТАСС.
Литовское правительство подписало договоры с Rheinmetall об аренде земли и закупке продукции. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила: «Подписанные соглашения позволят нам эффективно продвигать проект на пользу обеспечения боеприпасами Литвы, ЕС и НАТО».
Для строительства завода был выделен участок государственной земли площадью 339 гектаров в районе Байсогала Радвилишкского района, который ранее использовался Институтом животноводства. Взамен институту предоставили аналогичные земельные территории в другом месте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Rheinmetall открыла первый завод на Украине, что стало значительным шагом в развитии оборонной промышленности страны. Украина решила построить в Литве завод гексогеновых боеприпасов, что указывает на усиление сотрудничества в области обороны между двумя странами. В Литве ранее объявили о строительстве завода боеприпасов Rheinmetall стоимостью 180 млн евро, что подтверждает планы по укреплению оборонных возможностей региона.