Завод Rheinmetall в Литве пообещали построить в 2026 году

Было подписано соглашение о строительстве завода Rheinmetall в Литве к 2026 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

В 2026 году в Литве будет построен завод боеприпасов германского концерна Rheinmetall. На предприятии планируется ежегодно производить несколько десятков тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров, сообщает ТАСС.

Литовское правительство подписало договоры с Rheinmetall об аренде земли и закупке продукции. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила: «Подписанные соглашения позволят нам эффективно продвигать проект на пользу обеспечения боеприпасами Литвы, ЕС и НАТО».

Для строительства завода был выделен участок государственной земли площадью 339 гектаров в районе Байсогала Радвилишкского района, который ранее использовался Институтом животноводства. Взамен институту предоставили аналогичные земельные территории в другом месте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Rheinmetall открыла первый завод на Украине, что стало значительным шагом в развитии оборонной промышленности страны. Украина решила построить в Литве завод гексогеновых боеприпасов, что указывает на усиление сотрудничества в области обороны между двумя странами. В Литве ранее объявили о строительстве завода боеприпасов Rheinmetall стоимостью 180 млн евро, что подтверждает планы по укреплению оборонных возможностей региона.