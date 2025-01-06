Tекст: Александра Юдина

Американский журналист выразил мнение, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны вестись только между Россией и США, передает РИА «Новости».

Он считает, что Украина не должна участвовать в переговорах, учитывая ее зависимость от Запада.

По его мнению, любой украинский лидер, включая Владимира Зеленского, является марионеткой Запада. Это делает участие украинской стороны в переговорах ненужным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмен Майкл Маккол заявил, что потеря Украины для США недопустима и подчеркнул необходимость предоставить ей рычаги в переговорах с Москвой. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев вряд ли сможет вернуть территории, вернувшиеся в состав России, но Украине необходимы гарантии безопасности. Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО.