Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.0 комментариев
Конгрессмен США призвал Трампа «не бросать Украину под автобус»
Конгрессмен Маккол призвал Трампа при организации мирных переговоров «не бросать Украину под автобус»
Для США недопустима потеря Украины, нужно предоставить ей рычаги в переговорах с Москвой, заявил американский конгрессмен Майкл Маккол.
Маккол высказался о важности сохранения Украины в сфере влияния США. По его мнению, возможная потеря Украины для Вашингтона окажется «ужасным политическим решением». По словам конгрессмена, в таком случае США будут «в проигрышной позиции по отношению к России», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.
Маккол подчеркнул, что Вашингтон должен предоставить Киеву больше рычагов в будущих переговорах с Москвой. Конгрессмен отметил, что это задача, которую должен решить избранный президент Дональд Трамп. Маккол выразил сомнения в эффективности текущей политики администрации Джо Байдена, заявив, что она не дала Украине достаточных рычагов для переговоров.
Конгрессмен добавил, что Трамп намерен «положить конец» кнфликту на Украине и «провести мирные переговоры». «Мы все это поддерживаем, но это должно быть на условиях, которые не бросят Украину под автобус», – сказал конгрессмен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев вряд ли сможет вернуть территории, вернувшиеся в состав России, но Украине необходимы гарантии безопасности. Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский также смягчил свою позицию по вопросу территориальных уступок России, признав невозможность силового возвращения границ 1991 года.