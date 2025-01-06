Конгрессмен Маккол призвал Трампа при организации мирных переговоров «не бросать Украину под автобус»

Tекст: Антон Антонов

Маккол высказался о важности сохранения Украины в сфере влияния США. По его мнению, возможная потеря Украины для Вашингтона окажется «ужасным политическим решением». По словам конгрессмена, в таком случае США будут «в проигрышной позиции по отношению к России», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

Маккол подчеркнул, что Вашингтон должен предоставить Киеву больше рычагов в будущих переговорах с Москвой. Конгрессмен отметил, что это задача, которую должен решить избранный президент Дональд Трамп. Маккол выразил сомнения в эффективности текущей политики администрации Джо Байдена, заявив, что она не дала Украине достаточных рычагов для переговоров.

Конгрессмен добавил, что Трамп намерен «положить конец» кнфликту на Украине и «провести мирные переговоры». «Мы все это поддерживаем, но это должно быть на условиях, которые не бросят Украину под автобус», – сказал конгрессмен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев вряд ли сможет вернуть территории, вернувшиеся в состав России, но Украине необходимы гарантии безопасности. Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский также смягчил свою позицию по вопросу территориальных уступок России, признав невозможность силового возвращения границ 1991 года.