Турецкую противокорабельную ракету испытали в Черном море

«Такая инновационная техника позволит нам сохранить позиции по продажам вооружения, несмотря на все нерыночные методы конкуренции, применяемые США и рядом других стран», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя завершение государственных испытаний перспективной экспортной ракеты «воздух – воздух» большой дальности РВВ-БД.

«Ракета РВВ-БД уже находится на вооружении в российских Военно-космических силах, вчера завершились испытания только ее экспортного варианта. В целом нужно понимать, что у тех наших изделий, которые планируется поставлять за рубеж, должен быть свой экспортный облик. Он отличается от того, что производится для наших собственных вооруженных сил – в российских ВКС используются более продвинутые модели», – объяснил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский.

Для того, чтобы поставлять ракеты за рубеж, изделие должно получить паспорт экспортного облика. «Этим занимается Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. После завершения испытаний наша ракета РВВ-БД такой паспорт получила – ей присвоена литера «О1». Это значит, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» получила разрешение на серийное производство изделия и может приступить к его экспортным поставкам», – рассказал эксперт.

Мураховский отметил, что в основе ракеты лежит принцип многоканального обстрела «пустил – забыл», который заключается в использовании автономной системы самонаведения. «При такой системе ракета снабжается радиолокационной активной головкой самонаведения, которая не требует большого участия оператора. Благодаря такой технологии, пилот самолета может запускать ракету по выбранной цели и сразу переключаться на решение других задач», – сказал собеседник, подчеркивая – в этой особенности и заключается основное преимущество ракеты.

Однако есть и очевидные недостатки системы «пустил – забыл», считает Мураховский. «Прежде всего такие системы подавляются с помощью радиоэлектронных способов борьбы. Для того, чтобы избежать этого, нужно постоянно совершенствовать не только системы наведения, но и системы защиты», – уверен он.

Вторым недостатком является высокая цена ракеты. «Однако увеличивает стоимость изделия не только система самонаведения, но и большая дальность ракеты – она достигает 200 км», – пояснил эксперт.

«В целом сейчас наш экспорт вооружения находится на том этапе, когда все, что было разработано в 1970-е годы в СССР, начало обновляться. Свои разработки нового поколения мы уже представляем на аэрокосмической выставке в Индии, например, экспортные варианты истребителя Су-57, систем ПВО, вооружения для авиации. Думаю, ракета РВВ-БД тоже будет представлена на одной из зарубежных выставок. Такая инновационная техника будет востребована за рубежом, что позволит нам сохранить позиции по продажам вооружения, несмотря на все нерыночные методы конкуренции, применяемые США и рядом других стран», – заключил Мураховский.

Ранее в России завершились государственные совместные испытания перспективной экспортной ракеты «воздух – воздух» большой дальности РВВ-БД, сообщило корпоративное издание «Вымпел» ГосМКБ «Вымпел» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», КТРВ).

Ракета большой дальности РВВ-БД предназначена для поражения воздушных целей всех типов в любое время суток на всех ракурсах, в том числе с многоканальным обстрелом по принципу «пустил – забыл», пояснили в КТРВ. Максимальная дальность пуска по некоторым типам целей достигает 200 км. Масса боевой части составляет 60 кг, передает ТАСС.

В 2019 году эксперты европейского оборонного журнала European Defence Review отмечали, что разрабатываемая Россией ракета РВВ-БД может поразить воздушную цель на очень большом удалении, а «тактико-технические характеристики российских боеприпасов не уступают показателям западных ракет».

В конце января корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила госиспытания первой созданной в постсоветской России электрической торпеды, серийные образцы уже поступают на вооружение ВМФ.

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