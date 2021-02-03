В СПЧ поддержали уголовное наказание за вовлечение детей в незаконные акции

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Игорь Ашманов поддерживает проект об уголовном наказании за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги в России.

«Законы об ответственности за контент у нас вроде бы вступили в силу, но они беззубые пока... Нужно... каким-то образом нейтрализовать социальные сети», – сказал Ашманов на общественных слушаниях «Профилактика вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в социальных сетях» в ОП РФ.

Он отметил, что надеется на принятие закона о привлечении к уголовной ответственности за вовлечение детей в политическую деятельность.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги вместо административной ответственности ввести уголовную. Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков. Следственный комитет и Верховный суд концептуально поддержали законопроект. Правительство инициативу не поддержало, так как в Уголовном кодексе уже предусмотрена ответственность за данные нарушения, передает РИА «Новости».

В то же время, Ашманов выступил против повышения контроля за подростками, заявив, что он приведет только к отрицательным последствиям. «Подростки только придут в ярость. Они моментально найдут способы, как все это обходить... Более того, они эти способы не придумают, а найдут в интернете, в котором будут выложены эти способы обходить родительский контроль...», – сказал он.

Между тем в председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил провести мониторинг социальных сетей, которые обеспечивают «дружественную среду» для детей.

«Социальные сети должны стать дружественной средой для детей. Мы знаем, что во всем мире существует движения «города, дружественные детям», «среда, дружественная детям», поэтому наша комиссия предлагает от Общественной палаты вместе с профессиональным сообществом провести мониторинг «социальные сети, дружественные детям» и публиковать рейтинги тех сетей, которые эту дружественную среду обеспечивают. Это должно предусматривать возможность возрастной идентификации, удаление контента и прочие механизмы», – передает его слова РАПСИ.

Рыбальченко также предложил рассмотреть возможность создания общественного родительского совета при Общественной палате по информационной безопасности детей в социальных сетях, в которую включить не только представителей родительской общественности, но и социальных сетей. «Это позволит нам вместе вырабатывать системные решения в области информационной безопасности для несовершеннолетних», – пояснил Рыбальченко.

На несанкционированной акции в центре Москвы 2 февраля было задержано 34 ребенка, сообщила в свою очередь член комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина со ссылкой на МВД.

«На самом деле массовые призывы к детям, в том числе экстремистские, начались не вчера – наша организация об этом говорила еще в 2018 году», – сказала Мизулина.

Она добавила, что каждый второй ребенок подвергается активному деструктивному воздействию в социальных сетях. «Порядка 43 млн россиян состоят в различных деструктивных сообществах в социальных сетях, из них 8 млн – это дети. Недавно «Лиги безопасного интернета» проводила большой опрос по школам России, в котором приняли участие порядка ста тысяч детей – 82% из них считают интернет небезопасным», - сказала член ОП.

Напомним, Роскомнадзор выявил в соцсетях 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.